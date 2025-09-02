Разделы

«Тим Форс» привлекает 100 млн рублей в платформу повышения производительности труда с помощью искусственного интеллекта

Соглашение об инвестициях подписано между Инвестиционной группой «Солид» и АО «НейроСтаффинг», сформированным на базе АО «Тим Форс Альянс» (резидент ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы»), ООО «СмартСтаффинг» (участник проекта «Сколково») и ООО «ТатМобайлИнформ СиДиСи» (резидент ОЭЗ Иннополис). Об этом CNews сообщили представители «Тим Форс».

«НейроСтаффинг» — первый в России портал нейросотрудников и нейроинструментов для стаффинга. Платформа объединяет заказчиков, отечественных разработчиков и исполнителей в безопасной доверенной среде, где передовые технологии повышают производительность труда. Предлагаемый подход упрощает работу со множеством ИИ-решений, делает их доступными и открывает новые возможности для корпораций и инвесторов.

По мнению основателя «Тим Форс» и генерального директора АО «НейроСтаффинг» Руслана Гайнанова, «сегодня бизнес борется с тотальным кадровым дефицитом, растущими затратами на персонал и сменой поколенческих приоритетов. Работников катастрофически не хватает, а те, кто идут на смену — ставят работу далеко не на первое место. Наш ответ вызовам — нейросотрудник, симбиоз человека и ИИ-помощника. Работник в паре с ИИ — это, как Стаханов, который кратно повысил выработку с напарником. Только у нашего работника — много нейропомощников, которые работают круглосуточно, без выходных и повышения зарплаты. На основе 15-летнего опыта в HR-Tech мы предлагаем бизнесу готовые и кастомные решения повышения производительности труда с помощью нейросотрудников».

По словам Александра Студенского (руководитель управления рынков акционерного капитала Инвестиционной группы «Солид»), решение инвестировать в АО «НейроСтаффинг», продиктовано стремлением участвовать в трансформации рынка труда с использованием искусственного интеллекта. Мы видим значительный потенциал в применении ИИ-решений для повышения производительности и считаем, что в рамках этого тренда наша группа может сыграть ключевую роль. С учетом прогнозируемого роста рынка ИИ-решений и проектной занятости до 20 трлн руб. к 2028 г., мы уверены, что инвестиции «Солид» помогут «НейроСтаффинг» стать лидером в своей области и создать нового бизнес-чемпиона, который окажет значительное влияние на развитие рынка.

