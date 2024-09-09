«Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций

Объем инвестиций в российские софтверные компании, достигнув по итогам 2021 г. максимальной величины при росте за год в 2,4 раза, в последние два года значительно сократился. В 2022 г. он снизился почти в два раза — с 232 млрд руб. до 120 млрд руб., а в 2023 г. — еще на 33% до 80 млрд руб., из которых на внешнее финансирование приходится 31 млрд руб. (39%). Потребность в инвестициях при этом составляла 158 млрд руб., следовательно, она была удовлетворена только на 51%. Соответствующие расчеты сделаны по результатам опроса софтверных компаний, проведенного в рамках ежегодного исследования «Руссофт» в феврале-апреле 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Согласно прогнозу, основанному на ожиданиях компаний, опрошенных весной 2023 г., общий объем инвестиций в 2023 г. должен был увеличится на 32%, а внешнее финансирование — на 56%. Однако при этом предполагалось, что и потребность в инвестициях возрастет на 71%. В результате, верным оказался прогноз только относительно того, насколько будет удовлетворена потребность в инвестициях. Расчетная ожидаемая величина составляла 49,5%, а фактически она оказалась почти такой же — 51%.

«Неудовлетворенный спрос на инвестиции в технологические компании может быть удовлетворен на фондовом рынке. Форсированно создаются механизмы и условия для выхода на pre-IPO. Поэтому акционирование в рамках холдинга дает уникальный шанс среднему бизнесу. Комитет по МСП «Руссофт» оказывает своим членам методическую поддержку, чтобы воспользоваться этим "окном возможностей"», — сказал Руслан Гайнанов, основатель «ТИМ ФОРС Альянс»

Российский венчурный рынок также сокращался в последние два года. Информация об этом сокращении имеется в различных источниках. Например, согласно результатам исследования, которое провели MTS StartUp Hub и издание «Русский венчур», в 2023 г. венчурный рынок в России продолжил сжиматься, но не так сильно, как в 2022 г. В 2023 г. стало известно о 94 публичных сделках по сравнению со 118 в 2022 году. Объем рынка сократился совсем незначительно — с 16,4 млрд руб. до 16,3 млрд руб. Однако, если не учитывать одну крупную сделку, то падение объема инвестиций составит 300%.

Полученные в ходе опроса данные об объеме инвестиций вроде бы дают повод говорить о кризисе. Однако совокупный оборот софтверных предприятий увеличился в 2023 г. на 19,4%, а совокупный штат — на 12,3% при остром кадровом дефиците, что свидетельствует о том, что индустрией задействованы почти все имеющиеся ресурсы. Есть все основания ожидать такого же роста продаж российской индустрии ПО в 2024 г. и в ближайшие несколько лет. Следовательно, кризиса вроде и нет. Инвестиций, возможно, не хватает (например, для международной экспансии), но, по факту, их вполне достаточно для обеспечения вполне достойного роста.

«Инвестиционный климат в сегменте софтверных компаний можно описать как «деньги есть, но денег нет». Ажиотаж на услуги по упаковке бизнесов для pre-IPO и IPO говорит о том, что спрос на инвестиции высокий, а предложение ограничено. При том, что у 50% компаний отсутствует компетентная инвестиционная стратегия, где описывается за счет каких мероприятий вложенные инвестиции будут стабильно обеспечивать рост бизнеса. Соответственно, в ближайшее время мы увидим ряд поглощений, которые позволят крупным компаниям показать рост выручки за счет склеивания клиентских баз. А маленьким получить инвестиции. Насколько эти инвестиции повлияют в будущем на устойчивый рост бизнеса, сказать сложно. Более эффективное использование ресурсов позволило бы при сокращении инвестиций увеличить выручку. Инвестиции могут быть направлены на перестройку бизнес-процессов и повышение операционной эффективности, а также на привлечение и обучение джунов», — сказала Мария Рукавишникова, основатель и CEO Getmobit.

Анализируя очевидное противоречие между реальным ростом объема продаж и неудовлетворенной потребностью в инвестициях, можно предположить, что рассчитанный «Руссофт» показатель соответствует объему инвестиций, который компании могут измерить и готовы раскрывать. Прибыль от контрактов с заказчиками при решении сложных задач также может быть использована для развития бизнеса и роста компаний, но она не учитывается компаниями в качестве инвестиций.

«Новые источники финансирования могут быть обеспечены в первую очередь за счет выхода на публичный облигационный рынок, во вторую – выпуска цифровых финансовых активов, которые приобретают популярность у частных инвесторов, занимающих основную долю в объеме торгов на рынке. Однако это требует от компаний повышения транспарентности бизнеса, повышения финансовой дисциплины и активности в части взаимодействия с инвестиционным сообществом. Но важно отметить, что на рынке имеется вся необходимая инфраструктура, а его участники готовы помогать дебютантам и сопровождают эмитетов на каждом шаге», — сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред Софт».

Скорее всего, раскрываемый компаниями в ходе опроса объем инвестиций изменяется примерно также, как и общий объем инвестиций (вместе с инвестициями из прибыли). Таким образом можно отслеживать динамику, определять нехватку инвестиционных ресурсов и структуру вложений в зависимости от источника финансирования, но общий объем инвестиций остается недооцененным. Однако данные о сокращении объема инвестиций могут отражать и то, что, когда речь идет об инвестициях, компании становятся более информационно закрытыми.

В то же время анализ ответов на добавленный в анкету 2024 г. вопрос о структуре инвестиций в зависимости от его источника, показал, что какие-либо инвестиции были получены у 76,2% опрошенных компаний. Судя по всему, информацию о распределении инвестиций респонденты предоставляют намного охотнее, чем раскрывают абсолютную величину финансовых вложений (чаще всего они не хотят указывать даже диапазон инвестиционной сделки).

Если ориентироваться на ожидания опрошенных компаний, то общий раскрываемый объем инвестиций в 2024 г, возрастет на 33% до 107 млрд руб., а объем внешнего финансирования — на 48% с 31 млрд руб. до 46 млрд руб. (его доля увеличится с 38,9% до 43,4%). Однако потребность в инвестициях возрастет еще больше, чем объем общих инвестиций — на 43%. В результате, эта потребность будет удовлетворена по итогам 2024 года только на 47,5%.

Опыт показывает, что фактический объем привлеченных инвестиций оказывается, как правило, намного ниже прогнозируемого. Однако относительно прогноза на 2024 г. есть основания предполагать, что он будет незначительно отличаться от фактического показателя: если даже прирост общего объема инвестиций будет меньше 33%, то он не будет меньше 25%. Предположение основано на том, что в последние два года появилось около 10 новых венчурных фондов вместо тех, которые прекратили свою работу в России. Кроме того, ряд компаний объявили о намерении разместить акции или облигации на бирже. Собственные средства компаний также должны позволить им инвестировать в свое развитие благодаря сохранению действия льгот по страховым взносам и налогу на прибыль. Этот прирост должен с лихвой перекрыть сокращение государственного финансирования субсидий и грантов на разработку ПО.

«Одна из целей «Базиса» - занять 50% российского рынка виртуализации. Однако помимо лидерства, мы видим свою задачу в том, чтобы помочь достижению технологического суверенитета страны и поддержать цифровизацию ее экономики. Поэтому важной частью нашей стратегии является развитие продуктов экосистемы «Базис» до мирового уровня, для чего мы ежегодно инвестируем до 1 млрд руб. в наш технический блок, нанимаем новых инженеров, разработчиков и других специалистов. Эти вложения необходимы еще и потому, что в перспективе мы будем конкурировать не только на российском рынке, но и на мировом – уже с иностранными решениями. Не исключаю также, что какие-то из этих иностранных решений мы рано или поздно снова увидим на нашем рынке, значит, нам нужно встретить их максимально подготовленными», — сказал Давид Мартиросов, генеральный директор компании-разработчика «Базис».

Данные о структуре инвестиций в зависимости от источника средств говорят о том, что в 2024 г. доля компаний индустрии, инвестирующих в развитие, увеличится до 85% (по итогам 2023 г. было 76,2%). Ожидается рост доли получателей государственного финансирования с 10,5% до 13,6% и доли компаний, которые смогут привлечь средства сторонних частных инвесторов, с 3,5% до 9,8%. Однако при этом распределение объема инвестиций почти не изменится.

Наличие источников инвестиций в софтверной индустрии в 2023-2024 гг. (% опрошенных компаний, ответивших на соответствующий вопрос)

Более 90% финансовых вложений, согласно полученным результатам опроса, приходятся на собственные средства. Возможно, и в данном случае можно говорить только о тех инвестициях, информацию о которых опрошенные компании готовы раскрывать.

Потому рассчитанная доля собственных средств, скорее всего, окажется завышенной.

Судя по ожиданиям опрошенных компаний, в 2024 г. доля государственного финансирования не уменьшится, но при этом увеличится доля частных инвесторов.