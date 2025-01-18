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Рукавишникова Мария



18.01.2025 В «дочках» Сбербанка массовые увольнения. Под ударом программисты и разработчики 1
11.12.2024 Избран новый состав правления «Руссофт» 1
09.09.2024 «Руссофт»: российская софтверная индустрия развивается на фоне резкого сокращения инвестиций 1
01.04.2024 Getmobit выводит на рынок новую линейку программных продуктов GM Smart System New Generation 1
11.09.2023 Представлен отечественный ПАК для работы в офисе 1
25.07.2023 Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11% 1
02.06.2023 «Мой офис», Getmobit, «Базальт СПО» и «Базис» создали импортонезависимое гибридное автоматизированное рабочее место 1
07.02.2023 «Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit 1
17.01.2023 Названы 100 классов ПАКов, разработчики которых могут получить налоговые льготы и преимущества на госзакупках 1
28.11.2022 Правление «Руссофт» начало работу в новом составе 1
30.09.2022 Axoft заменит иностранных поставщиков тонких клиентов на стек технологий от российского вендора Getmobit 1
09.12.2021 Российские разработчики назвали ключевые проблемы и тренды импортозамещения 2
26.11.2021 Начал работу новый состав правления НП «Руссофт» 1
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 1
01.02.2021 Getmobit и НИИ «Восход» займутся созданием госсервисов и интеграционных платформ 2
06.06.2019 НИИ СОКБ и «Гетмобит» осуществили интеграцию EMM-платформы Safephone и док-станции GM-Box 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
27.02.2018 «Гетмобит» представила на MWC 2018 «умное» рабочее место GM-Box. Фото 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Рукавишникова Мария и организации, системы, технологии, персоны:

Getmobit - Гетмобит 31 15
ДОК 828 6
Базальт СПО - BaseALT 654 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Box inc - box.com - box.net 357 3
Cisco Systems 5114 2
Информзащита 756 2
VideoMost - ВидеоМост 274 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Техэксперт 10 2
Рексофт - Reksoft 418 2
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 2
Аурига - Auriga 73 2
TrueConf - ТруКонф 396 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 262 2
Inostudio - Иностудио Солюшинс 5 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 2
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 1
Ростелеком 9699 1
Intel Corporation 12197 1
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 84 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 400 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Spirit DSP - Спирит Корп 470 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Huawei Russia - Хуавэй Россия - Техкомпания Хуавей - Хуавэй Сервисез 42 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Citrix Systems 812 1
Huawei 3932 1
Naumen - Наумен 625 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 46 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 286 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Связной ГК 1369 1
ОЭЗ Дубна ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 56 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 130 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 10
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10960 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 4
Док-станция - Docking station 527 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 3
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6443 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 2
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2327 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 2
Моноблок - Monoblock PC 930 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8457 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 482 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
Getmobit GM-Box 13 9
Getmobit GM Smart System 10 6
Linux OS 9936 3
Microsoft Windows 15656 3
Новые облачные технологии - МойОфис 777 3
Broadcom - VMware Horizon Suite 117 2
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 1
Intel Celeron - Серия процессоров 963 1
НИИ СОКБ SafePhone - Mobile Device Management (MDM) 27 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 4 1
Asterisk 77 1
Код Безопасности - ПАК Соболь АПМДЗ - Аппаратно-программный модуль доверенной загрузки 95 1
Citrix XenDesktop 97 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 6 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
Red Hat oVirt 41 1
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 86 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 298 1
Intel Celeron N 22 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 58 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Basis - Базис.Workplace 38 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 1
Макаров Валентин 220 3
Мартиросов Давид 56 3
Ефимов Петр 39 2
Нишонов Олег 2 2
Болотов Максим 3 2
Егоров Александр 85 2
Смирнов Алексей 242 2
Матвеев Лев 64 2
Рубанов Владимир 75 2
Медведев Валерий 3 2
Бадалов Андрей 65 1
Пожидаев Николай 85 1
Синельников Александр 27 1
Басин Павел 9 1
Скулова Ольга 11 1
Терехов Андрей 39 1
Свириденко Андрей 97 1
Степченков Максим 65 1
Гутин Александр 18 1
Кирдяшов Федор 27 1
Литошенко Владимир 7 1
Голеусов Ярослав 2 1
Савченко Константин 15 1
Юрченко Андрей 1 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Якупов Лев 11 1
Мельников Алексей 61 1
Ульянов Владимир 160 1
Генс Филипп 41 1
Калякин Павел 66 1
Петрова Екатерина 20 1
Васильев Сергей 51 1
Кулашова Анна 44 1
Волков Михаил 61 1
Филимонов Антон 17 1
Власенко Олег 2 1
Мин Александра 9 1
Шубин Василий 2 1
Мыскин Роман 37 1
Хрипко Любовь 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 17
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 1
Америка - Американский регион 2160 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Беларусь - Белоруссия 5637 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Армения - Республика 2280 1
Казахстан - Республика 5525 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Таджикистан - Республика 859 1
Индия - Bharat 5431 1
Индонезия - Республика 956 1
Малайзия 865 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 8
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 6
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 2
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1306 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
Налогообложение - Налог на прибыль 202 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Reference - Референс 184 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
Национальный проект 306 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 398 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 204 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 1
Инфляция 85 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Gartner - Гартнер 3556 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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