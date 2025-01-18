Рукавишникова Мария
Рукавишникова Мария и организации, системы, технологии, персоны:
|Макаров Валентин 220 3
|Мартиросов Давид 56 3
|Ефимов Петр 39 2
|Нишонов Олег 2 2
|Болотов Максим 3 2
|Егоров Александр 85 2
|Смирнов Алексей 242 2
|Матвеев Лев 64 2
|Рубанов Владимир 75 2
|Медведев Валерий 3 2
|Бадалов Андрей 65 1
|Пожидаев Николай 85 1
|Синельников Александр 27 1
|Басин Павел 9 1
|Скулова Ольга 11 1
|Терехов Андрей 39 1
|Свириденко Андрей 97 1
|Степченков Максим 65 1
|Гутин Александр 18 1
|Кирдяшов Федор 27 1
|Литошенко Владимир 7 1
|Голеусов Ярослав 2 1
|Савченко Константин 15 1
|Юрченко Андрей 1 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Якупов Лев 11 1
|Мельников Алексей 61 1
|Ульянов Владимир 160 1
|Генс Филипп 41 1
|Калякин Павел 66 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Васильев Сергей 51 1
|Кулашова Анна 44 1
|Волков Михаил 61 1
|Филимонов Антон 17 1
|Власенко Олег 2 1
|Мин Александра 9 1
|Шубин Василий 2 1
|Мыскин Роман 37 1
|Хрипко Любовь 2 1
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|IDC - International Data Corporation 4910 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
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