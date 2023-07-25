Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11%

Опрос 240 софтверных компаний, проведенный в рамках ежегодного исследования «Руссофт», показал, что средняя зарплата профильных технических сотрудников этих компаний увеличилась за 2022 г. на 8,8%. Однако для разных категорий компаний рост оказался очень неравномерным. С учетом того, что репрезентативность в каждой из категорий отличалась, экстраполяция данных опроса на всю индустрию показала рост в среднем на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

В то же время, у определенных категорий компаний показатель был намного выше. Они в 2022 г. начали активно набирать сотрудников, привлекая их более высокой зарплатой, чем у конкурентов на рынке труда. У них рост мог составлять более 20% (такое увеличение средней зарплаты имеет 15,3% опрошенных компаний). Преимущественно это те компании, которые более всего вовлечены в процесс импортозамещения.

«Несмотря на то что сейчас рынок работника, мы не следуем слепо зачастую неоправданно завышенными ожиданиям. Конечно, мы идем на сближение интересов. Но это дорога с двусторонним движением. И команда, и соискатель взаимно оценивают друг друга, и в большинстве случаев формируется равновесная цена. Одно из интересных наблюдений: зачастую фактором выбора компании становится «заряженность» команды и «горящие» глаза основателей. Тогда разработчикам становится интересно не только писать код, а вовлекаться в продуктовый маркетинг. Возможность найти траектории роста как в направлении разработки, так и управленческих задачах, - наша задача как работодателя», - отметила Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор Getmobit.

Но было и немало тех, кто испытывал проблемы сохранения прежнего уровня оплаты персонала из-за потерь продаж на рынках «недружественных стран». 28,7% компаний не пересматривали зарплату в 2022 г., а почти 2% (1,9%) ее снизили.

Опрос «Руссофт» не позволяет сделать разделение показателей оплаты труда по уровню подготовки специалистов. Различные источники свидетельствуют, что в 2022 г. на рынке труда появилось намного больше специалистов невысокой квалификации (junior), а потребность в них, как минимум, не выросла. Следовательно, у этой категории средняя зарплата могла не только не вырасти, а даже сократиться. Если выделить опытных специалистов (middle, senior), то у них прирост зарплаты в 2022 г. оказался, скорее всего, намного выше, чем 11%.

«Сейчас мы продолжаем фиксировать дефицит разработчиков на рынке. Это касается не только кандидатов уровня синьор, но также и миддл. В связи с этим зарплаты разработчиков продолжают расти. В то же время заработные платы специалистов по тестированию, особенно ручному тестированию, снизились. Мы считаем, что это связано с более легким входом в профессию и возросшим числом людей, которые хотят «войти в ИТ», - отметила Любовь Хрипко, директор по персоналу ИТ-компании «Аурига».

Все последние 10 лет средняя зарплата программистов быстрее растет в регионах. Это тенденция сохранилась и в 2022 г. Во многом этому способствует широко используемый способ найма специалистов без оформления их в имеющемся у компании центральном офисе (предполагается удаленный режим работы). Однако вряд ли разница в темпах роста зарплат в столицах и в регионах такая значительная, как показывают данные опроса. Чем меньше исследуемая группа компаний, тем выше погрешность. Тем не менее, рост зарплаты за пределами двух столиц в любом случае все же оказывается выше, чем в Москве и Петербурге.

Продуктовая модель при сложившихся в 2022 г. условиях обеспечивала в среднем более высокий прирост средней зарплаты, чем сервисная.

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«Вознаграждение и стабильность - одни из ключевых мотиваторов для сотрудников в наши дни. Мы в «Мойофис» регулярно анализируем рыночные обзоры зарплат и проводим пересмотры вознаграждений. В этом году помимо фиксированной части (оклада) мы сфокусировались на создании системы мотивации, позволяющей высокорезультативным сотрудникам увеличить свой доход в том числе за счет переменной части (бонуса)», - отметила Александра Мин, директор по персоналу компании-разработчика ПО «Мойофис».

Почти все годы проведения исследования «Руссофт» рост зарплаты разработчиков ПО превышал показатель официальной инфляции и рост зарплаты по всей экономике страны. По итогам 2022 г. такого превышения не наблюдалось: инфляция составила 11,94%, а прирост номинальной заработной платы по всей экономике страны — 12,6%. Можно предположить, что в 2023 г. зарплата разработчиков ПО снова будет расти опережающими темпами относительно зарплаты других специалистов, поскольку с начала года в софтверной отрасли стал ощущаться серьезный дефицит кадров.

«Сегодня мы наблюдаем, что рынок джуниор-специалистов перенасыщен количественно, но не качественно. По-прежнему не хватает молодых ИТ-специалистов с хорошим теоретическим бэкграудом и качественными пет-проектами. Современные соискатели становятся более требовательными к условиям труда, поэтому для привлечения персонала, помимо заработной платы, необходимо больше задумываться и над усилением и социального пакета: это не только обычный ДМС, но организация мероприятий и программ, направленных на семьи ИТ-специалистов. Именно эти активности вызывают позитивную обратную связь и становятся конкурентным преимуществом при поиске сотрудника», - сказала Екатерина Петрова, руководитель HR направления НТЦ АРГУС.

В долларовом выражении из-за укрепления рубля в 2022 г. рост зарплаты оказался более значительным — на 19,5%, что позволило превысить уровень 2013 г. (в 2014–2015 гг. произошло существенное сокращение зарплаты в долларах). Применительно к разработчикам ПО российский рынок труда является всего лишь частью мирового. Поэтому программисты часто ориентируются на измерение величины своего дохода в долларах, хотя на их массовую релокацию за рубеж в 2022 г. намного больше влияли другие факторы, чем разница зарплаты в России и странах Запада.

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Существуют разные данные об изменении средней заработной платы программистов в течение 2022 г. Связано это с тем, что речь идет о разных показателях. Они могут отражать средний уровень предложения зарплаты при наборе новых сотрудников, средний уровень зарплаты, ожидаемый кандидатами на работу. Может идти речь как о среднем медианном значении зарплаты, так и обычной средней зарплате работающего персонала. Кроме того, может охватываться разный круг специалистов — все ИТ-специалисты, сотрудники ИТ-компаний из разных ИТ-сегментов, сотрудники только софтверных компаний.

«Руссофт» в своем ежегодном исследовании ограничивается только определением изменения средней заработной платы профильных технических сотрудников софтверных компаний, опираясь на результаты опроса этих компаний.