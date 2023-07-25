Разделы

Бизнес Кадры
|

Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11%

Опрос 240 софтверных компаний, проведенный в рамках ежегодного исследования «Руссофт», показал, что средняя зарплата профильных технических сотрудников этих компаний увеличилась за 2022 г. на 8,8%. Однако для разных категорий компаний рост оказался очень неравномерным. С учетом того, что репрезентативность в каждой из категорий отличалась, экстраполяция данных опроса на всю индустрию показала рост в среднем на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

В то же время, у определенных категорий компаний показатель был намного выше. Они в 2022 г. начали активно набирать сотрудников, привлекая их более высокой зарплатой, чем у конкурентов на рынке труда. У них рост мог составлять более 20% (такое увеличение средней зарплаты имеет 15,3% опрошенных компаний). Преимущественно это те компании, которые более всего вовлечены в процесс импортозамещения.

«Несмотря на то что сейчас рынок работника, мы не следуем слепо зачастую неоправданно завышенными ожиданиям. Конечно, мы идем на сближение интересов. Но это дорога с двусторонним движением. И команда, и соискатель взаимно оценивают друг друга, и в большинстве случаев формируется равновесная цена. Одно из интересных наблюдений: зачастую фактором выбора компании становится «заряженность» команды и «горящие» глаза основателей. Тогда разработчикам становится интересно не только писать код, а вовлекаться в продуктовый маркетинг. Возможность найти траектории роста как в направлении разработки, так и управленческих задачах, - наша задача как работодателя», - отметила Мария Рукавишникова, основатель и генеральный директор Getmobit.

Но было и немало тех, кто испытывал проблемы сохранения прежнего уровня оплаты персонала из-за потерь продаж на рынках «недружественных стран». 28,7% компаний не пересматривали зарплату в 2022 г., а почти 2% (1,9%) ее снизили.

Опрос «Руссофт» не позволяет сделать разделение показателей оплаты труда по уровню подготовки специалистов. Различные источники свидетельствуют, что в 2022 г. на рынке труда появилось намного больше специалистов невысокой квалификации (junior), а потребность в них, как минимум, не выросла. Следовательно, у этой категории средняя зарплата могла не только не вырасти, а даже сократиться. Если выделить опытных специалистов (middle, senior), то у них прирост зарплаты в 2022 г. оказался, скорее всего, намного выше, чем 11%.

«Сейчас мы продолжаем фиксировать дефицит разработчиков на рынке. Это касается не только кандидатов уровня синьор, но также и миддл. В связи с этим зарплаты разработчиков продолжают расти. В то же время заработные платы специалистов по тестированию, особенно ручному тестированию, снизились. Мы считаем, что это связано с более легким входом в профессию и возросшим числом людей, которые хотят «войти в ИТ», - отметила Любовь Хрипко, директор по персоналу ИТ-компании «Аурига».

Все последние 10 лет средняя зарплата программистов быстрее растет в регионах. Это тенденция сохранилась и в 2022 г. Во многом этому способствует широко используемый способ найма специалистов без оформления их в имеющемся у компании центральном офисе (предполагается удаленный режим работы). Однако вряд ли разница в темпах роста зарплат в столицах и в регионах такая значительная, как показывают данные опроса. Чем меньше исследуемая группа компаний, тем выше погрешность. Тем не менее, рост зарплаты за пределами двух столиц в любом случае все же оказывается выше, чем в Москве и Петербурге.

Продуктовая модель при сложившихся в 2022 г. условиях обеспечивала в среднем более высокий прирост средней зарплаты, чем сервисная.

ВКС в огромной стране оптимизирует ресурсы
Телеком

«Вознаграждение и стабильность - одни из ключевых мотиваторов для сотрудников в наши дни. Мы в «Мойофис» регулярно анализируем рыночные обзоры зарплат и проводим пересмотры вознаграждений. В этом году помимо фиксированной части (оклада) мы сфокусировались на создании системы мотивации, позволяющей высокорезультативным сотрудникам увеличить свой доход в том числе за счет переменной части (бонуса)», - отметила Александра Мин, директор по персоналу компании-разработчика ПО «Мойофис».

Почти все годы проведения исследования «Руссофт» рост зарплаты разработчиков ПО превышал показатель официальной инфляции и рост зарплаты по всей экономике страны. По итогам 2022 г. такого превышения не наблюдалось: инфляция составила 11,94%, а прирост номинальной заработной платы по всей экономике страны — 12,6%. Можно предположить, что в 2023 г. зарплата разработчиков ПО снова будет расти опережающими темпами относительно зарплаты других специалистов, поскольку с начала года в софтверной отрасли стал ощущаться серьезный дефицит кадров.

«Сегодня мы наблюдаем, что рынок джуниор-специалистов перенасыщен количественно, но не качественно. По-прежнему не хватает молодых ИТ-специалистов с хорошим теоретическим бэкграудом и качественными пет-проектами. Современные соискатели становятся более требовательными к условиям труда, поэтому для привлечения персонала, помимо заработной платы, необходимо больше задумываться и над усилением и социального пакета: это не только обычный ДМС, но организация мероприятий и программ, направленных на семьи ИТ-специалистов. Именно эти активности вызывают позитивную обратную связь и становятся конкурентным преимуществом при поиске сотрудника», - сказала Екатерина Петрова, руководитель HR направления НТЦ АРГУС.

В долларовом выражении из-за укрепления рубля в 2022 г. рост зарплаты оказался более значительным — на 19,5%, что позволило превысить уровень 2013 г. (в 2014–2015 гг. произошло существенное сокращение зарплаты в долларах). Применительно к разработчикам ПО российский рынок труда является всего лишь частью мирового. Поэтому программисты часто ориентируются на измерение величины своего дохода в долларах, хотя на их массовую релокацию за рубеж в 2022 г. намного больше влияли другие факторы, чем разница зарплаты в России и странах Запада.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера
бизнес-коммуникации

Существуют разные данные об изменении средней заработной платы программистов в течение 2022 г. Связано это с тем, что речь идет о разных показателях. Они могут отражать средний уровень предложения зарплаты при наборе новых сотрудников, средний уровень зарплаты, ожидаемый кандидатами на работу. Может идти речь как о среднем медианном значении зарплаты, так и обычной средней зарплате работающего персонала. Кроме того, может охватываться разный круг специалистов — все ИТ-специалисты, сотрудники ИТ-компаний из разных ИТ-сегментов, сотрудники только софтверных компаний.

«Руссофт» в своем ежегодном исследовании ограничивается только определением изменения средней заработной платы профильных технических сотрудников софтверных компаний, опираясь на результаты опроса этих компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские ИТ-шники готовы без раздумий уволиться, если забрать у них удаленку

Замминистра связи уволился по собственному желанию

Российская ИТ-сфера закончила рост. Число вакансий падает, конкурс на них вырос в разы

Основатель сгинувшей криптобиржи FTX хотел купить островное государство: пережить глобальный катаклизм и генетически улучшать человека

Умер Антон Черепенников, ИТ-бизнесмен, владелец российского «железного» бренда Yadro

Обвинение запросило 18 лет колонии для основателя российской ИБ-компании за госизмену

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM

Как найти потерянный смартфон — инструкция для iOS и Android

Обзор Huawei MateBook D 14 — универсальный ноутбук c матовым экраном

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работают ускорители частиц

Гиганты юрских морей оказались в два раза больше косаток

Революция структурированного света: продемонстрирована бесшумная оптическая связь
Показать еще