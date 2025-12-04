Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр

Научно-технический центр АРГУС - российский разработчик с 1999 г. Система планирования работы сотрудников АРГУС WFM CC (Workforce Management for Contact Сenter) предназначена для автоматизации рутинных операций и достижения эффективности контакт-центра в условиях динамических нагрузок. Система позволяет учитывать особенности трудового законодательства и нормативы организации рабочего процесса на территории России и стран СНГ. Решения НТЦ АРГУС входят в Единый реестр российского ПО.