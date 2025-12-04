Разделы

Аргус НТЦ Аргус Научно-Технический Центр

Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр

Научно-технический центр АРГУС - российский разработчик с 1999 г. Система планирования работы сотрудников АРГУС WFM CC (Workforce Management for Contact Сenter) предназначена для автоматизации рутинных операций и достижения эффективности контакт-центра в условиях динамических нагрузок. Система позволяет учитывать особенности трудового законодательства и нормативы организации рабочего процесса на территории России и стран СНГ. Решения НТЦ АРГУС входят в Единый реестр российского ПО.

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


04.12.2025 BSS и НТЦ «Аргус» объявили о технологическом партнерстве для развития комплекса WFO в России 1
06.09.2023 В софтверной индустрии 44% рабочего времени сотрудников в 2023 году приходится на удаленный режим работы 1
25.07.2023 Зарплата разработчиков ПО в 2022 год выросла в среднем на 11% 1
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC» 2
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.

Ключевых фраз выявлено - 1404961, в очереди разбора - 733193.

Создано именных указателей - 186641.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404961, в очереди разбора - 733193.
Создано именных указателей - 186641.
