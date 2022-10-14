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CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС

Системный интегратор CTI и НТЦ АРГУС, разработчик программных продуктов для автоматизации операционной деятельности, заключили соглашение о сотрудничестве. Благодаря партнерству CTI представит своим клиентам и заказчикам российское решение для оптимизации рабочих процессов и улучшения клиентского опыта – АРГУС WFM CC. Об этом CNews сообщили представители CTI.

Оператор контактного центра во многих случаях становится первой точкой касания клиента с компанией, поэтому опыт сотрудников является неотъемлемой частью процесса улучшения клиентского опыта. Решения по управлению персоналом (Workforce Management, WFM) предназначены не только для прогнозирования нагрузки и планирования рабочих смен операторов, но и для оптимизации рабочих процессов в контактном центре, повышения производительности и сокращения операционных расходов. WFM-системы становятся необходимым инструментом для эффективной работы предприятий телекоммуникационной отрасли, промышленного сектора, ритейла и банков.

«Современный бизнес максимально клиентоориентирован, потому что лояльность и клиентов, и сотрудников сегодня – основное конкурентное преимущество. Решение АРГУС WFM CC позволяет нашим клиентам не просто оптимизировать расписание работы операторов контактного центра, но и улучшить показатели опыта сотрудников (EX) без потерь для клиентского опыта (CX)», – сказал Михаил Миняйлов, руководитель направления бизнес-ориентированных решений CTI.

«Мы рады заключению партнерства с таким надежным системным интегратором, как CTI, потому что полностью доверяем их многолетнему опыту и экспертизе в автоматизации контакт-центров России и СНГ. Статус сертифицированного партнера позволяет CTI оказывать всестороннюю поддержку клиентам на всех этапах – от предпроектного обследования до сдачи в промышленную эксплуатацию системы и ее последующего обслуживания. Мы воодушевлены открывающимися перед нами перспективами для реализации совместных амбициозных проектов», – отметила Татьяна Кузнецова, руководитель направления WFM НТЦ АРГУС.

Научно-технический центр АРГУС обладает опытом разработки программных продуктов с 1999 г. Система планирования работы сотрудников АРГУС WFM CC (Workforce Management for Contact Сenter) предназначена для автоматизации рутинных операций и достижения максимальной эффективности контакт-центра в условиях динамических нагрузок. Система позволяет учитывать особенности трудового законодательства и нормативы организации рабочего процесса на территории России и стран СНГ. Решения НТЦ АРГУС входят в Единый реестр российского ПО.

Эксперты интегратора CTI внедрили WFM-решения суммарно в более чем 5000 рабочих мест своих заказчиков из России и Казахстана. В штате CTI есть опытные инженеры и бизнес-консультанты по WFM c 20-летним опытом работы.

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Компания CTI – системный интегратор, поставщик ИT-решений и облачных услуг на территории России и стран СНГ. Входит в топ-25 крупнейших ИТ-компаний по показателю эффективности ведения бизнеса по версии CNews. Компания имеет 20-летний опыт реализации и поддержки комплексных проектов различного масштаба и уровня сложности по таким направлениям, как бизнес-коммуникации и контакт-центры, телекоммуникационные и сетевые решения, информационная безопасность, центры обработки и хранения данных, интернет вещей, системы видеонаблюдения и аналитики, комплексный аутсорсинг.

Научно-технический центр АРГУС – российский разработчик широкого спектра программных продуктов для автоматизации операционной деятельности и поддержки основных бизнес-процессов предприятий телекоммуникационной отрасли, промышленного сектора, государственных структур, контакт-центров и др.

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