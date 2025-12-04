Система АРГУС WFM CC входит в состав аналитической платформы авторизованной обработки и маршрутизации сообщений «СИТИ». Решение «СИТИ» предназначено для комплексной автоматизации контактных центров и крупных организаций, занимающихся обслуживанием клиентов, а также для предприятий госсектора с любой географической распределённостью площадок. Аналитическая платформа обеспечивает безопасность данных не только клиентов контактного центра, но и сотрудников, участвующих в процессах обслуживания обращений, во всех каналах коммуникаций — будь то: телефонные звонки, чаты в мессенджерах и в социальных сетях, email и SMS-сообщения, запросы через сайт или мобильное приложение, электронные копии документов-заявлений. Наличие в платформе единого модуля консолидированной отчётности со встроенными функциями Business Intelligence (BI) позволяет оценивать выполнение традиционных KPI сотрудниками контактного центра и анализировать эффективность обслуживания омниканальных обращений клиентов.

АРГУС WFM CC прогнозирует загруженность операторов с точностью до 99%, автоматически составляет расписание, чтобы они не выгорали от перегрузки, а также для того, чтобы контакт-центр в целом обрабатывал и совершал больше звонков. Применение WFM сокращает количество простоев и улучшает качество процессов, повышает производительность КЦ и экономит средства компании. АРГУС WFM CC показывает эффективность для предприятий телекоммуникационной, банковской сферы, ритейла, сферы услуг и энергетического сектора.