Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186641
ИКТ 14464
Организации 11226
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3538
Системы 26467
Персоны 80444
География 2982
Статьи 1571
Пресса 1262
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2742
Мероприятия 877

Аргус НТЦ Аргус WFM CC Аргус Workforce Management for Contact Сenter


Система АРГУС WFM CC входит в состав аналитической платформы авторизованной обработки и маршрутизации сообщений «СИТИ». Решение «СИТИ» предназначено для комплексной автоматизации контактных центров и крупных организаций, занимающихся обслуживанием клиентов, а также для предприятий госсектора с любой географической распределённостью площадок. Аналитическая платформа обеспечивает безопасность данных не только клиентов контактного центра, но и сотрудников, участвующих в процессах обслуживания обращений, во всех каналах коммуникаций — будь то: телефонные звонки, чаты в мессенджерах и в социальных сетях, email и SMS-сообщения, запросы через сайт или мобильное приложение, электронные копии документов-заявлений. Наличие в платформе единого модуля консолидированной отчётности со встроенными функциями Business Intelligence (BI) позволяет оценивать выполнение традиционных KPI сотрудниками контактного центра и анализировать эффективность обслуживания омниканальных обращений клиентов.

АРГУС WFM CC прогнозирует загруженность операторов с точностью до 99%, автоматически составляет расписание, чтобы они не выгорали от перегрузки, а также для того, чтобы контакт-центр в целом обрабатывал и совершал больше звонков. Применение WFM сокращает количество простоев и улучшает качество процессов, повышает производительность КЦ и экономит средства компании. АРГУС WFM CC показывает  эффективность для предприятий телекоммуникационной, банковской сферы, ритейла, сферы услуг и энергетического сектора.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


04.12.2025 BSS и НТЦ «Аргус» объявили о технологическом партнерстве для развития комплекса WFO в России 1
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC» 2
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
13.08.2020 Производители решений для контакт-центров рекомендуют «Скалу-Р» в качестве корпоративной платформы 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Аргус НТЦ и организации, системы, технологии, персоны:

Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 6 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 260 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 248 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 698 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 98 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 961 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4283 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10116 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33963 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12330 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4550 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5579 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6676 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1060 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3409 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1433 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3542 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6143 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2047 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23111 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26056 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5648 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14861 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 560 1
Оповещение и уведомление - Notification 5367 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 392 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 202 1
HRM - eNPS - employee Net Promoter Score - индекс лояльности сотрудников 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73052 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31929 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3337 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23002 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7615 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 2
Протей РВ 4 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Кузнецова Татьяна 6 2
Иванов Сергей 398 1
Миняйлов Михаил 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156646 1
Казахстан - Республика 5789 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14482 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54961 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10267 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25945 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51220 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 774 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404961, в очереди разбора - 733193.
Создано именных указателей - 186641.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще