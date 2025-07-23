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Кузнецова Татьяна
УПОМИНАНИЯ
Кузнецова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
|Ощепков Александр 2 1
|Иванов Сергей 393 1
|Тумский Виктор 2 1
|Миняйлов Михаил 2 1
|Серегин Михаил 8 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 739 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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