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Кузнецова Татьяна


УПОМИНАНИЯ


23.07.2025 «Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 1
06.03.2023 «АМТ-груп» предложит заказчикам решение для оптимизации работы контакт-центров «Аргус WFM CC» 1
14.10.2022 CTI оптимизирует работу персонала в контактных центрах вместе с НТЦ АРГУС 1
20.10.2009 Институт им. академика Мешалкина автоматизирует консультирование клиентов на базе DocsVision 1
10.09.2009 В Перми пройдёт форум IBM «Оптимизация затрат для эффективного развития бизнеса» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кузнецова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Аргус НТЦ - Аргус Научно-Технический Центр 5 2
IBM - International Business Machines Corp 9487 1
AMT Group - АМТ-Груп 362 1
Utilex - Утилекс 47 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 856 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
Docsvision - ДоксВижн 1018 1
АйТи 1395 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом 18 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32492 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5443 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4138 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5898 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69518 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 897 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1904 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9792 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25185 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21417 1
Оповещение и уведомление - Notification 5023 1
Service level - Уровень сервиса - Уровень обслуживания 554 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5953 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22150 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5127 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14072 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 198 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12015 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1907 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3364 1
ALP Group - СЦМК Аргус - Сервис централизованного мониторинга и контроля ИС 8 2
Аргус НТЦ - Аргус WFM CC - Аргус Workforce Management for Contact Сenter 3 2
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Ощепков Александр 2 1
Иванов Сергей 393 1
Тумский Виктор 2 1
Миняйлов Михаил 2 1
Серегин Михаил 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 151179 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14314 2
Казахстан - Республика 5695 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3089 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1569 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53301 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9430 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49787 2
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 173 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9238 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6018 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10318 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25091 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1933 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8050 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5234 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 739 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373471, в очереди разбора - 748686.
Создано именных указателей - 178951.
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