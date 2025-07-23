«Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer

Специализированный ИБ-интегратор «Айти Таск» пополнил портфель решений китайским продуктом Jump Server — платформой для управления привилегированным доступом (PAM). Новое партнерство позволяет решать более широкий спектр задач заказчиков и повышает гибкость проектных подходов. Об этом CNews сообщили представители «Айти Таск».

JumpServer — зрелая PAM-система для обеспечения безопасного доступа к серверам, сетевым устройствам и базам данных, которая развивается с 2014 г. и сегодня применяется более чем в 500 тыс. компаний по всему миру. В России платформа активно используется с 2023 г. и уже доказала эффективность в проектах с крупными банками и промышленными холдингами. За счет открытой архитектуры с акцентом на использование программных интерфейсов (API-first) и отсутствия жесткой привязки к конкретному вендору, решение легко интегрируется с различными службами каталогов и строит двухфакторную аутентификацию с помощью интеграции через Radius.

Среди ключевых преимуществ — подробная запись сессий подключений к каждому сетевому устройству и базе данных, детализация журналов аудита, возможность ограничения выполнения отдельных SSH-команд и SQL-запросов. Администраторы продолжают работать через привычные клиенты RDP, SSH, SFTP и напрямую подключаться к СУБД, включая PostgreSQL, Oracle, SQL Server и MongoDB, а также контейнерным средам, включая Kubernetes, физическим устройствам, такими как коммутаторы и маршрутизаторы Cisco и Huawei. Для распределенных и отказоустойчивых инфраструктур предусмотрены механизмы кластеризации и гео-репликации.

«Наша задача обеспечить заказчику максимально широкий выбор сценариев и архитектурных подходов в проектах управления доступом. Мы фокусируемся на том, чтобы решения работали в заданной инфраструктуре без ограничений со стороны вендора и позволяли адаптироваться под практические требования организации», — сказал Антон Головатый, коммерческий директор «Айти Таск».

«Партнерство с "Айти Таск“ уже успело подтвердить свою эффективность — привело к большому количеству пилотных проектов, где наши компании соединили экспертизу дистрибьютора и интегратора, обеспечив заказчикам качество, оперативность, гибкость и положительный опыт внедрений», — сказала Татьяна Кузнецова, директор по продажам «АФИ Дистрибьюшн».

Новое решение в портфеле уже прошло ряд пилотных проектов и готово к новым внедрениям, в которых «Айти Таск» отвечает за проектирование архитектуры, настройку сценариев под инфраструктуру заказчика и интеграцию с существующими ИТ-системами, а «АФИ Дистрибьюшн» выступает экспертом JumpServer PAM, обеспечивая техническую поддержку и развитие платформы на всех этапах.