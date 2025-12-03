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Fit2Cloud JumpServer PAM
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 6, упоминаний - 15
Fit2Cloud и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 9380 3
|SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 3
|AFI Distribution - АФИ Дистрибьюшн 4 3
|Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 162 3
|АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
|SolidLab - СолидЛаб 36 2
|IT Task - АйТи Таск 11 2
|Cisco Systems 5383 1
|Huawei 4719 1
|Softline - Софтлайн 3803 1
|Oracle Corporation 7110 1
|SAS Institute 1087 1
|ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 197 1
|Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
|К2Тех - K2Tech 373 1
|MFASoft - СИС Разработка 28 1
|Головатый Антон 6 2
|Герасимов Сергей 17 2
|Кузнецова Татьяна 6 2
|Блисс Никита 1 1
|Попцов Сергей 1 1
|Охонко Филипп 2 1
|Рожнов Михаил 21 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477157, в очереди разбора - 724220.
Создано именных указателей - 202348.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.