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Fit2Cloud JumpServer PAM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


03.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 4
01.12.2025 Эксперт SolidLab обнаружил серию критичных уязвимостей в JumpServer PAM 4
07.08.2025 Подтверждена совместимость MFASoft Secure Authentication Server и JumpServer PAM 2
05.08.2025 «Сравни» внедрила PAM-решение JumpServer для повышения управляемости доступа 1
23.07.2025 «Айти Таск» расширил портфель PAM-решением JumpServer 3

Публикаций - 6, упоминаний - 15

Fit2Cloud и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9380 3
SolidLab - SolidSoft - СолидСофт 35 3
AFI Distribution - АФИ Дистрибьюшн 4 3
Yandex B2B Tech - Яндекс Б2Б Тех 162 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 2
SolidLab - СолидЛаб 36 2
IT Task - АйТи Таск 11 2
Cisco Systems 5383 1
Huawei 4719 1
Softline - Софтлайн 3803 1
Oracle Corporation 7110 1
SAS Institute 1087 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 197 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
К2Тех - K2Tech 373 1
MFASoft - СИС Разработка 28 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 632 1
АльфаСтрахование СГ 401 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 334 1
Полипластик 23 1
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 673 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54782 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5352 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13303 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35855 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8782 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3129 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5364 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18355 2
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 457 2
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 195 2
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 657 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1051 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1242 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13606 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7756 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 462 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12356 2
W3C - WebSocket 74 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1473 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23825 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1643 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1277 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3231 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12452 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3402 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3017 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36771 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 569 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1101 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7430 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 588 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33926 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3375 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 346 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4558 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 395 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6911 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 87 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5851 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1232 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 777 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Alice AI LLM - Алиса AI - семейство генеративных моделей 206 1
Yandex B2B Tech - Нейроаналитик - Нейроаналитика 9 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 233 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1713 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 189 1
Yandex DataLens Platform 72 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 114 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 319 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1840 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 378 1
Axiom JDK СЗИ 182 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex Brand Voice 7 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Security - Yandex Security Deck 17 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Boost AI - Yandex Cloud AI Studio 109 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - SpeechSense 26 1
MFASoft SAS - MFASoft Secure Authentication Server - MFASoft Logon 23 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 148 1
Головатый Антон 6 2
Герасимов Сергей 17 2
Кузнецова Татьяна 6 2
Блисс Никита 1 1
Попцов Сергей 1 1
Охонко Филипп 2 1
Рожнов Михаил 21 1
Россия - РФ - Российская федерация 168434 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19368 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5828 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1445 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2961 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 607 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 135 1
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