Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188372
ИКТ 14579
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81443
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1268
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

Oakley Capital WebPros cPanel панель управления веб-хостингом

Oakley Capital - WebPros - cPanel - панель управления веб-хостингом

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


25.12.2025 Эксперт СП SolidSoft и Yandex B2B Tech обнаружил критическую уязвимость в популярной панели управления веб-хостингом cPanel 2
15.10.2024 Positive Technologies выявила кибератаку на органы власти одной из стран СНГ через уязвимость в электронной почте 1
26.01.2022 WordPress, Яндекс.Метрика и JivoSite: какие инструменты используют владельцы сайтов в .RU и .РФ 1
31.03.2021 Выпущена бесплатная замена сверхпопулярному дистрибутиву Linux, «убитому» Red Hat 1
08.06.2020 Началась ковровая атака перебором паролей против WordPress, MySQL и PostgreSQL 1
29.04.2020 Обзор операционной системы CentOS для виртуальных серверов. История, версии, сравнение с конкурентами 1
10.05.2018 Acronis представила итоги работы в 2017 году 1
15.11.2017 Eset обнаружила новые компоненты крупнейшего ботнета 1
06.09.2017 Cloud4Y предоставила cPanel для управления веб-хостингом компании Sky Incom 4
15.09.2016 Вышла новая ОС Virtuozzo Linux 7 для дата-центров 1
26.03.2014 В ходе крупнейшей кибератаки в России были заражены 800 Linux-серверов 1
10.12.2013 Anturis привлек $2 млн на развитие сервиса мониторинга ИТ-инфраструктуры для СМБ 1
04.06.2012 ISPmanager и cPanel возглавили рейтинг хостинг-панелей в России 1
17.03.2010 «Хостинг-Центр» обновил линейку тарифных планов на панели DirectAdmin 1
27.03.2009 Хостинг-Центр РБК запустил новую программу хостинга 1
02.07.2007 Глобальный хостинг локализуется в России 1

Публикаций - 16, упоминаний - 20

Oakley Capital и организации, системы, технологии, персоны:

Red Hat 1346 2
ESET - ESET Software 1147 2
Comodo Security Solutions - Sectigo 37 2
Google LLC 12288 2
Autotask 3 1
Kaseya 34 1
ConnectWise 4 1
Ctrl IQ 7 1
RedHelper 19 1
Jivo - Живой сайт - JivoSite 9 1
Almalinux Open Source Foundation 40 1
Thawte 32 1
Envybox - Энвибокс - CallbackKiller 3 1
DigiCert - CyberTrust - TruSecure - Vigilinx - Betrusted - GTE Cybertrust 31 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1599 1
Amazon Inc - Amazon.com 3145 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 880 1
Acronis - Акронис 459 1
Magento Inc 37 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 162 1
Oracle Corporation 6882 1
GitHub 977 1
Cloud4Y 301 1
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 67 1
CloudLinux 20 1
9038 1
Telegram Group 2599 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 909 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 351 1
Cloudflare 131 1
GlobalSign - удостоверяющий центр 19 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4550 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 472 1
X Corp - Twitter 2909 1
Meta Platforms - Facebook 4539 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1517 1
CrowdStrike Holdings 52 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
Ру-Веб. Инвестиции 16 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1030 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
Runa Capital 158 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1333 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 275 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Linux Foundation 189 2
OSI - Open Source Initiative 76 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31985 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3109 9
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5402 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73480 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 4
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27176 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 4
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 3
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1274 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31850 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8181 3
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 570 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 479 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 1033 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6696 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 2
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7032 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1706 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34046 2
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 42 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 175 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1352 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1839 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 1
Repository - Репозиторий 1054 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14900 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11593 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2714 1
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 225 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 304 1
Web development - Веб-разработка 306 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10346 1
Linux OS 10945 5
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 4
Microsoft Windows 16369 4
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 347 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 3
Ispmanager - ИСПменеджер 25 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 553 2
WordPress Foundation - WordPress 243 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 619 2
Docker - Платформа распределённых приложений 442 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1523 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 309 2
OpenBSD - Свободная многоплатформенная операционная система 57 2
HAProxy - сервис балансировки трафика 16 1
OpenCart - Maxistore - CMS 14 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
Open vSwitch - OpenVSwitch 18 1
Linux Systemd - Подсистема инициализации и управления службами 40 1
Rufus 11 1
Linux - Debian GNU 538 1
Webmin 17 1
Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform - Linux RHEL 13 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 35 1
ВымпелКом - Callibri - Колибри 9 1
CallbackHunter 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1535 1
Рунити - Рег.ру - Рег.сайт - REG.Site - - Конструктор сайтов - в т.ч. сервис создания сайтов на базе Wordpress 12 1
Acronis ЦОД 3 1
Microsoft Office 3970 1
Microsoft Azure 1466 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 945 1
Google Cloud Platform - GCP 346 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 662 1
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery 78 1
Red Hat RPM - Package Manager 180 1
Drupal - CMS-система 81 1
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 29 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 138 1
Microsoft Azure Cloud 9 1
Кобец Алексей 4 1
Замрий Евгений 1 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Невструев Сергей 8 1
Хаёров Михаил 5 1
Kurtzer Gregory - Курцер Грегори 9 1
Ненахова Анна 2 1
Сенах Максим 2 1
Phipps Simon - Фиппс Саймон 11 1
Зайцев Михаил 310 1
Zanni John - Занни Джон 11 1
Селецкий Игорь 7 1
Фокин Николай 19 1
Cashdollar Larry - Кэшдоллар Ларри 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 157481 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 3
Германия - Федеративная Республика 12945 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Великобритания - Сильверстоун 7 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Украина 7801 1
Нидерланды 3637 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45879 1
США - Нью-Джерси 303 1
Канада 4988 1
Бразилия - Федеративная Республика 2454 1
Франция - Французская Республика 7983 1
Европа 24654 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3667 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 1
Английский язык 6881 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51317 1
Аренда 2583 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3711 1
НКО - Некоммерческая организация 591 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26009 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4417 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1211 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 242 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
Webhostdir 1 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11418 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 984 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 224 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411400, в очереди разбора - 730598.
Создано именных указателей - 188372.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Обзор робота-пылесоса TROUVER E30 Aqua: технологичный помощник в мире чистоты

Робот-пылесос DEEBOT X11 OmniCyclone от ECOVACS Robotics: высокая производительность и неограниченная автономность

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще