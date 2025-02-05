SolidLab - СолидЛаб

Группа компаний SolidLab работает в области информационной безопасности защищая организации от киберугроз, предупреждая атаки, минимизируя риски финансовых и репутационных потерь. SolidLab предлагает комплекс услуг: от пентестов до защиты приложений, реагирования на инциденты и организации процессов SDLC. Компания предоставляет услуги организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом.