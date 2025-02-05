SolidLab СолидЛаб
Группа компаний SolidLab работает в области информационной безопасности защищая организации от киберугроз, предупреждая атаки, минимизируя риски финансовых и репутационных потерь. SolidLab предлагает комплекс услуг: от пентестов до защиты приложений, реагирования на инциденты и организации процессов SDLC. Компания предоставляет услуги организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом.
SolidLab и организации, системы, технологии, персоны:
|Железняков Вячеслав 14 6
|Лахин Сергей 11 4
|Авсеенко Михаил 5 3
|Герасимов Сергей 11 3
|Блинов Михаил 73 2
|Лютиков Виталий 22 2
|Трифаленков Илья 17 2
|Дудов Дмитрий 2 2
|Носеевич Георгий 3 2
|Грицай Георгий 5 1
|Трошин Александр 14 1
|Петухов Андрей 7 1
|Мишустин Михаил 680 1
|Лямин Александр 74 1
|Бондаренко Александр 39 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Наместников Юрий 40 1
|Дружинин Евгений 22 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Ходаков Сергей 42 1
|Раевский Алексей 76 1
|Прозоров Андрей 16 1
|Дугин Андрей 24 1
|Шишкин Владимир 2 1
|Морозов Дмитрий 19 1
|Уздемир Сергей 8 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Мелехин Иван 24 1
|Васильев Игорь 23 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Гостев Александр 82 1
|Баранов Александр 14 1
|Булатов Александр 5 1
|Мамыкин Владимир 44 1
|Скиба Владимир 42 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Корчагин Игорь 5 1
|Лаврухин Юрий 7 1
|Катюшин Анатолий 1 1
|Грязнов Евгений 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 2
|Research and Markets 24 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
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