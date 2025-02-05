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SolidLab СолидЛаб

SolidLab - СолидЛаб

Группа компаний SolidLab работает в области информационной безопасности защищая организации от киберугроз, предупреждая атаки, минимизируя риски финансовых и репутационных потерь. SolidLab предлагает комплекс услуг: от пентестов до защиты приложений, реагирования на инциденты и организации процессов SDLC.  Компания предоставляет услуги организациям в госсекторе, телекоме, промышленности, энергетике, а также банкам и страховым компаниям в России и за рубежом.


05.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями 1
20.07.2023 Эксперт SolidLab обнаружил уязвимость в платформе Jaeger 1
03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 1
23.03.2023 «РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки 1
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений 1
20.12.2022 Эксперты SolidLab обнаружили критические уязвимости в TrueConf Server 1
08.07.2022 «T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP» 1
19.05.2022 Netwell и SolidSoft подписали договор о сотрудничестве 1
27.01.2022 T1 Cloud и Solidlab оценили тенденции развития DevSecOps в России 1
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps 1
29.07.2021 «Т1 Cloud» и Solidlab создали облачное решение для защиты процесса разработки бизнес-приложений от киберугроз 2
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
04.04.2016 SolidSoft получит 4 млн руб. от «Сколково» на разработку интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений 1
28.11.2014 Чего не хватает госпорталам? 1
21.10.2014 Фото и видео 100 тыс. пользователей Snapchat «утекли» в сеть 2
17.10.2014 Из семи крупных мировых экономик российский бизнес тратит на ликвидацию последствий кибератак меньше всего 1
29.05.2013 В Москве прошел форум по практической информационной безопасности PHDays III: итоги 1
06.02.2013 Softline протестировала интернет-ресурсы «СкайЛинк Юг» на защищенность от направленных атак 1

Публикаций - 19, упоминаний - 21

SolidLab и организации, системы, технологии, персоны:

SolidSoft - СолидСофт 20 5
Ростелеком 9718 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4895 2
Softline - Софтлайн 2828 2
AMT Group - АМТ-Груп 352 2
Amazon Inc - Amazon.com 3004 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
InfoWatch - Инфовотч 1015 1
Check Point Software Technologies 760 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6701 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 791 1
Информзащита 762 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1192 1
Крок - Croc 1777 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Curator - Эйч-Эль-Эль - Qrator Labs - Highload Lab 136 1
Dropbox 498 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
Код Безопасности 620 1
Snapchat 130 1
Такском - Taxcom 240 1
Onsec - Wallarm - Валарм 37 1
R-Vision - Р-Вижн 156 1
ICL ГК 382 1
Ponemon Institute 85 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Анкад - Ancud 48 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7345 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2808 1
Газпром ПАО 1342 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
American Airlines 86 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11675 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2896 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4527 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4762 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1379 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4976 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 207 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 16
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 6
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 6
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 6
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2065 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 4
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 39 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3872 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2139 4
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 47 4
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20675 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7413 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29773 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50675 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5031 3
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1100 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 3
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - Continuous (Automated) Penetration Testing 624 3
DevOps - Development и Operations 870 2
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 966 2
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 77 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11082 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5013 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4233 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 10
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 6
SolidSoft SolidWall WAF 14 4
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 472 1
Microsoft Azure 1409 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 328 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 1
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
Kaspersky Security Network - KSN 92 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5205 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
SolidSoft SolidWall AppSec Training Platform 1 1
SolidSoft SolidWall VS 1 1
SolidSoft SolidWall DAST 1 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 189 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1263 1
Microsoft Windows 15692 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 228 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Uber Jaeger 3 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 165 1
Железняков Вячеслав 14 6
Лахин Сергей 11 4
Авсеенко Михаил 5 3
Герасимов Сергей 11 3
Блинов Михаил 73 2
Лютиков Виталий 22 2
Трифаленков Илья 17 2
Дудов Дмитрий 2 2
Носеевич Георгий 3 2
Грицай Георгий 5 1
Трошин Александр 14 1
Петухов Андрей 7 1
Мишустин Михаил 680 1
Лямин Александр 74 1
Бондаренко Александр 39 1
Кузнецов Александр 123 1
Наместников Юрий 40 1
Дружинин Евгений 22 1
Лукацкий Алексей 119 1
Ходаков Сергей 42 1
Раевский Алексей 76 1
Прозоров Андрей 16 1
Дугин Андрей 24 1
Шишкин Владимир 2 1
Морозов Дмитрий 19 1
Уздемир Сергей 8 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Мелехин Иван 24 1
Васильев Игорь 23 1
Гаттаров Руслан 144 1
Гостев Александр 82 1
Баранов Александр 14 1
Булатов Александр 5 1
Мамыкин Владимир 44 1
Скиба Владимир 42 1
Коношенко Сергей 9 1
Корчагин Игорь 5 1
Лаврухин Юрий 7 1
Катюшин Анатолий 1 1
Грязнов Евгений 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 2
Южная Корея - Республика 6655 1
Япония 13294 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14208 1
Индия - Bharat 5456 1
Германия - Федеративная Республика 12696 1
Италия - Итальянская Республика 4356 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1026 1
Испания - Королевство 3712 1
Нидерланды 3523 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7461 1
Европа 21785 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 667 1
Европа Восточная 3077 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4831 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5841 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 2
Энергетика - Energy - Energetically 5096 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2413 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7623 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 945 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5775 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1736 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2831 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1597 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 460 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6964 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 600 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 917 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 874 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 1
Паспорт - Паспортные данные 2516 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8060 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6409 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1216 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3424 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3210 2
Research and Markets 24 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 3
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2429 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
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