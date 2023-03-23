«РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки

«РТК-Солар» и SolidLab объявили о сотрудничестве в области внедрения процессов безопасной разработки приложений (DevSecOps). Благодаря объединению компетенций двух компаний заказчики получат полный спектр услуг, связанных с обеспечением цикла безопасной разработки. Проекты будут реализованы на базе комплексного решения для выявления уязвимостей Solar appScreener и будут включать услуги экспертного консалтинга «РТК-Солар» и SolidLab. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«По нашей оценке, в 2023 г. рынок безопасности приложений вырастет более чем на 10% и составит 1 млрд руб., – отметил Даниил Чернов, директор Центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Такая тенденция объясняется ростом числа атак, уходом западных вендоров и актуальными требованиями регуляторов. При текущих объемах кода и современной скорости разработки невозможно обеспечить защиту ПО без автоматизации соответствующих процессов. Благодаря обнаружению и устранению уязвимостей на протяжении всего цикла разработки компании смогут снизить затраты на создание приложения и ускорить его выход».

Объединение компетенций «РТК-Солар» и SolidLab направлено на обеспечение комплексного подхода в решении проблем кибербезопасности, связанных с процессом безопасной разработки. Сотрудничество позволит предложить рынку решения ИБ-задач, исходя из масштабов компании и требований бизнеса с учетом исключительных потребностей заказчиков.

Услуги внедрения процессов безопасной разработки включают полный аудит безопасности информационных систем на предмет уязвимостей кода, рекомендации по выбору методов поиска уязвимостей, тестирование безопасности приложений, обработку результатов и выдачу полного отчета заказчику. Кроме того, команды «РТК-Солар» и SolidLab возглавят процесс внедрения механизмов контроля безопасности ПО и создание компетенций Центра контроля безопасности ПО на базе сотрудников заказчика и экспертов «РТК-Солар» и SolidLab. Также услуги включают техническую поддержку на всех этапах внедрения процессов безопасной разработки.

«Компании, которые занимаются разработкой ПО, уже пришли к пониманию необходимости внедрения автоматизированных процессов, – сказал Вячеслав Железняков, директор по развитию бизнеса группы компаний SolidLab. – Лучший способ обеспечить безопасность приложений – сделать это на уровне архитектуры, с момента создания приложения выявлять и устранять уязвимости на всех этапах жизненного цикла ПО. Сотрудничество с “РТК-Солар” позволит нам обмениваться опытом и лучшими практиками в сфере DevSecOps и поработать с ведущим российским решением в этом сегменте».

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SolidLab предлагает комплекс услуг: от пентестов до защиты приложений, реагирования на инциденты и организации процессов SDLC. Ими пользуются организации из госсектора, телекома, промышленности, энергетики, финансового сектора и др. Компания также занимается разработкой собственных продуктов информационной безопасности.

Solar appScreener от «РТК-Солар» – комплексное решение, которое помогает обеспечить полноценный контроль безопасности приложений и информационных систем. Оно проверяет программный код на уязвимости и недекларированные возможности. Корреляция статического и динамического видов анализа в едином интерфейсе способствует более эффективному поиску уязвимостей. Solar appScreener может использоваться в качестве ключевого элемента процессов безопасной разработки. Продукт сертифицирован ФСТЭК России и входит в Единый реестр отечественного ПО, что позволяет использовать его даже в тех организациях, к которым органы государственного регулирования предъявляют самые строгие требованиям с точки зрения информационной безопасности.

«РТК-Солар» обеспечивает кибербезопасность в организациях от малого бизнеса до федеральных органов власти. Ключевые направления деятельности — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, комплексные проекты по кибербезопасности.

Компания предлагает сервисы коммерческого SOC — Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ — Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener, систему повышения эффективности труда Solar addVisor. Для повышения киберустойчивости всей России «РТК-Солар» развивает Национальный киберполигон, основным компонентом которого является платформа для практической отработки навыков защиты от киберугроз «Кибермир». Штат компании — 1600+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Томске, Хабаровске и Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.