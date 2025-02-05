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Железняков Вячеслав



05.02.2025 Провайдер «Т1 Облако» запустил интеллектуальную платформу управления уязвимостями 1
03.05.2023 Решение резидента «Сколково» для защиты веб-приложений получило сертификат ФСТЭК 1
23.03.2023 «РТК-Солар» и SolidLab объединяют компетенции в области внедрения процессов безопасной разработки 1
21.10.2021 «T1 Cloud» запустил облачный сервис для тестирования инструментов DevSecOps 1
04.06.2021 «Т1 Cloud» подписал соглашение о сотрудничестве с Solidlab 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
04.04.2016 SolidSoft получит 4 млн руб. от «Сколково» на разработку интеллектуального сетевого экрана для защиты веб-приложений 1
04.08.2015 Softline внедрила Websense в «Юниаструм Банке» 1
01.12.2014 Вячеслав Железняков - Рынок ИБ постепенно движется в сторону предоставления ИТ-безопасности как сервиса 1
07.02.2014 Softline получила лицензии ФСТЭК на защиту гостайны 1
06.12.2013 Рынок ИБ стагнирует 1
31.01.2013 Softline выполнила проект мониторинга угроз и рисков безопасности для банка «Петрокоммерц» 1
28.07.2011 В Softline назначен руководитель направления информационной безопасности 2
02.03.2010 Топ-менеджер «Инфосистем Джет» возглавил департамент продуктов и услуг Leta IT-company 2

Публикаций - 14, упоминаний - 16

Железняков Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

SolidLab - СолидЛаб 19 6
Softline - Софтлайн 2828 5
Ростелеком 9718 3
InfoWatch - Инфовотч 1015 2
Крок - Croc 1777 2
ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 127 2
SolidSoft - СолидСофт 20 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1134 2
Leta Group - Лета Групп 278 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2903 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12669 1
Check Point Software Technologies 760 1
Oracle Corporation 6701 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8757 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Код Безопасности 620 1
R-Vision - Р-Вижн 156 1
Газинформсервис - ГИС 276 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Cryptosoft Криптософт НТП 2 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
Leta IT-company 133 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 625 1
AltEll - АльтЭль 26 1
Информзащита 762 1
Acronis - Акронис 448 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 449 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 852 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 376 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 102 1
AMT Group - АМТ-Груп 352 1
Forcepoint - Websense 125 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1464 1
Конфидент ЦЗИ 108 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 163 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 2
Газпром ПАО 1342 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 465 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Восточный Банк - Юниаструм Банк 53 1
ИнфоПространство - Международный информационно-выставочный центр 12 1
Argus Media - Аргус Медиа 1 1
ЯКласс 68 1
Рапид Био 101 1
Гепатера - Hepatera 46 1
Кредит Европа банк 66 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4125 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2998 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3057 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5453 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 668 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1908 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 917 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3337 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 317 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 410 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 66 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
OWASP - Open Web Application Security Project 98 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27573 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66329 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21201 5
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 429 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2207 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 263 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19444 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11981 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6687 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6150 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7432 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4233 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15757 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3109 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11012 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15946 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2139 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13952 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7607 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2065 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6110 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10125 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30804 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2149 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24191 2
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 165 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 966 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 892 1
SDP - Session Description Protocol - Сетевой протокол прикладного уровня 49 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 633 1
DevOps - Development и Operations 870 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 659 1
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 201 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 324 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1237 1
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 48 1
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 77 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12660 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4020 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 366 2
SolidSoft SolidWall WAF 14 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4475 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
AltEll Trust 8 1
AltEll Neo 10 1
Microsoft Forefront TMG - Microsoft Forefront Threat Management Gateway - Microsoft ISA Server - Microsoft Internet Security and Acceleration Server - Microsoft Proxy Server 153 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 108 1
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 188 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 228 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 130 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 39 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 156 1
Т1 SDP - платформа защищенной облачной разработки 5 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 192 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 262 1
Блинов Михаил 73 1
Бондаренко Александр 39 1
Кузнецов Александр 123 1
Дружинин Евгений 22 1
Лукацкий Алексей 119 1
Лютиков Виталий 22 1
Ходаков Сергей 42 1
Прозоров Андрей 16 1
Дугин Андрей 24 1
Шишкин Владимир 2 1
Уздемир Сергей 8 1
Васильев Игорь 23 1
Баранов Александр 14 1
Трошин Александр 14 1
Булатов Александр 5 1
Кулешов Сергей 36 1
Мамыкин Владимир 44 1
Трифаленков Илья 17 1
Скиба Владимир 42 1
Авсеенко Михаил 5 1
Конусов Андрей 86 1
Левцов Вениамин 41 1
Лаврухин Юрий 7 1
Башлыков Михаил 23 1
Голованов Владимир 2 1
Чижов Николай 1 1
Аксененко Юрий 2 1
Прямов Кирилл 3 1
Овчинникова Елена 1 1
Егоров Валерий 2 1
Борисов Алексей 27 1
Чернов Даниил 79 1
Вартанов Артур 1 1
Хмелинин Андрей 2 1
Галицков Сергей 1 1
Широков Василий 1 1
Котенко Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144787 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43297 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17429 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13327 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3956 1
Россия - ПФО - Самарская область 1317 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2254 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3112 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 698 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2749 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1155 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48134 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51196 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14390 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13560 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18560 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2932 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 188 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5432 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3047 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29162 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2314 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5783 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24167 1
Аудит - аудиторский услуги 2672 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 460 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2169 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1880 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 506 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1738 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 701 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2659 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1370 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 503 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4681 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 913 1
Информатика - computer science - informatique 1056 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8467 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10968 1
Энергетика - Energy - Energetically 5096 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1217 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5091 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6088 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1216 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 833 1
Металлы - Серебро - Silver 757 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2396 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4158 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2389 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8140 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 56 1
РАН СПИИРАН - Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации Российской академии наук 9 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1520 1
РАН - Российская академия наук 1877 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338921, в очереди разбора - 770375.
Создано именных указателей - 167877.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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