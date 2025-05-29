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Индексная книга (каталог) CNews*
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Баранов Александр


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 «Тотальный диктант» и компания CyberFirst начинают сотрудничество в сфере кибербезопасности 1
11.01.2024 Ученые из ВШЭ научили нейросети распознавать юмор по-человечески 1
26.12.2023 SIMETRA оснастила «ЛабГрад» российской платформой для транспортного планирования RITM³ 1
09.12.2022 ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг 1
15.11.2017 ЦБИ объявила о закрытии регистрации на конференцию 1
26.12.2016 Altium Limited начинает сотрудничество с МТКП при МГТУ им. Н.Э. Баумана 1
16.11.2015 Positive Technologies анонсировала даты шестого международного форума по практической безопасности PHDays 1
17.04.2015 Конференция CNews «Информационная безопасность бизнеса и госструктур: развитие в новых условиях» 1
13.05.2014 Конференция CNews «ИБ бизнеса и госструктур: актуальные решения» 1
31.01.2014 Конференция CNews: «Защита персональных данных: исполнение и наказание» 1
02.04.2013 Защита персональных данных: России нужны жесткость и порядок 1
25.04.2011 IP для СМБ: Grandstream ставит на единую инфраструктуру 1
07.10.2010 C 17 по 19 ноября в Москве пройдет VII Международная выставка InfoSecurity Russia'2010 1
11.03.2008 Создан госкомитет по стандартизации «Криптографическая защита информации» 1
04.09.2006 Подготовка к ВТО: как не прогореть на ремонтах? 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Баранов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ФНС РФ - ГНИВЦ - Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России - Главный научно-исследовательский вычислительный центр 128 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 4
Ростелеком 9925 2
Yandex - Яндекс 7728 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3247 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
InfoWatch - Инфовотч 1043 1
Check Point Software Technologies 769 1
Oracle Corporation 6758 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1294 1
VK - Mail.ru Group 3484 1
Крок - Croc 1785 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Код Безопасности 649 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Газинформсервис - ГИС 314 1
Renesas Electronics - Altium 38 1
Алтэкс-Софт - Altx Soft 31 1
Cryptosoft - Криптософт НТП 3 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
8484 1
Информзащита 790 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 474 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 605 1
Вулкан НТЦ - научно-технический центр 7 1
Konica Minolta - Mobotix 33 1
SolidLab - СолидЛаб 22 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Ростех - РТ-Информ 140 1
Регистратор R01 - Гарант-Парк-Телеком 30 1
АйТи 1382 1
Grandstream Networks 18 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 431 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4144 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 276 2
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Газпром ПАО 1367 1
ГПБ - Газпромбанк 1107 1
Альфа-Банк 1799 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 143 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
Ренессанс Страхование 165 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
Росатом - АРМЗ Урановый холдинг - Атомредметзолото - Горнорудный дивизион госкорпорации Росатом 31 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Bayer AG - Байер 85 1
Транснефть 308 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
АльфаСтрахование СГ 329 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 41 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 1
Газпром - Севернефтегазпром 14 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1236 1
ФосАгро 128 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 120 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3219 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4392 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 680 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3421 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2208 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3361 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2976 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 601 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3033 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1986 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 925 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2820 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 323 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 741 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 47 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 421 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 340 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
Ассоциация российских хостинг-провайдеров 4 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1453 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29039 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 6
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4063 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8064 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13783 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7008 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52826 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2992 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7342 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16364 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12594 1
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 60 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4185 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4631 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1694 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6099 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11395 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2383 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3247 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8292 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4384 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12400 1
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 261 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 175 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1284 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1465 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8641 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1126 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 283 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20661 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1004 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8362 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1866 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1791 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 38 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 84 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5445 2
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4702 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
VK - Mail.Ru myTarget 149 1
OpenAI ChatGPT 403 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 59 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 62 1
Поихало Владимир 21 3
Лукацкий Алексей 122 2
Волков Алексей 51 2
Легезо Денис 40 2
Луцкий Алексей 3 2
Стуров Дмитрий 33 2
Чаплыгин Роман 22 2
Ерин Андрей 22 2
Столбов Андрей 22 2
Герман Владимир 9 2
Еремин Дмитрий 6 2
Евсюков Андрей 2 2
Касперская Наталья 297 1
Курбатов Владимир 35 1
Плешков Алексей 67 1
Костин Андрей 61 1
Морозов Александр 23 1
Бондаренко Александр 39 1
Кузнецов Александр 130 1
Скородумов Анатолий 65 1
Цариковский Федор 32 1
Миронов Сергей 61 1
Иванов Михаил 106 1
Дружинин Евгений 22 1
Лютиков Виталий 23 1
Павлунин Станислав 14 1
Горный Александр 43 1
Макар Александр 7 1
Широков Александр 25 1
Прозоров Андрей 17 1
Попков Андрей 24 1
Дугин Андрей 31 1
Коротнев Константин 34 1
Шишкин Владимир 2 1
Карпов Антон 13 1
Лысенко Юрий 33 1
Уздемир Сергей 8 1
Васильев Игорь 23 1
Воронова Мария 12 1
Деньгин Вадим 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44213 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52590 2
Европа Восточная 3109 2
Германия - Федеративная Республика 12785 2
Европа 24385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4003 1
Беларусь - Белоруссия 5839 1
Украина 7668 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1584 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1255 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1002 1
Россия - УФО - Челябинская область 1278 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1247 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2917 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Бельгия - Брюссель 230 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17851 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7729 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 828 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2043 1
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 235 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 244 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1609 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 608 1
Сингапур - Республика 1870 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52585 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30153 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19227 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2391 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5246 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2476 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5998 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11248 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 509 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3556 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7936 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 936 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5002 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1386 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 645 1
Миграция населения - Миграционные службы 421 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2484 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 474 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1768 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 175 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6560 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8226 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7995 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 781 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5330 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4036 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9080 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4771 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5593 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2342 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1595 1
Информатика - computer science - informatique 1093 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
ФАС РФ - РНП - Реестр недобросовестных поставщиков 256 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11308 3
TAdviser - Центр выбора технологий 407 1
Ведомости 1073 1
ComNews - Медиа-бизнес 110 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 995 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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