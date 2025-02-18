Барышников Александр
Барышников Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|АКРЭТ - Ассоциация компаний розничной электронной торговли 3 1
|Кантемиров Юрий 3 1
|Евсюков Андрей 2 1
|Кауфман Роман 2 1
|Мамасидикова Александра 1 1
|Чебесков Иван 8 1
|Меньшаков Владимир 1 1
|Поихало Владимир 21 1
|Водясов Алексей 222 1
|Гаттаров Руслан 144 1
|Столбов Андрей 20 1
|Демидов Михаил 133 1
|Баранов Александр 14 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Тимошенко Андрей 15 1
|Кургузов Иван 7 1
|Волков Алексей 50 1
|РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
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