Bitriver - Битривер

BitRiver – оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России. Компания предоставляет готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах. Основана в 2017 году Игорем Рунцом.