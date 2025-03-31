Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 171953
ИКТ 13385
Организации 10499
Ведомства 1452
Ассоциации 988
Технологии 3412
Системы 25319
Персоны 73758
География 2787
Статьи 1512
Пресса 1203
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2597
Мероприятия 848

Bitriver Битривер

Bitriver - Битривер

BitRiver –  оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России. Компания предоставляет готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах. Основана в 2017 году Игорем Рунцом.


31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос 1
25.11.2024 От грандиозного спада к величайшему подъему. В России бум спроса на «железо» для майнинга – добыча криптовалюты вновь приносит прибыль 1
13.11.2024 «Нейролаб» создал платформу для консолидации усилий отечественных игроков в сфере ИИ 1
18.10.2024 РФПИ и BitRiver стали партнерами для реализации проектов расширения российских вычислительных мощностей в сфере ИИ и их масштабирования на рынки БРИКС 1
30.08.2024 В России бешеный рост спроса на «железо» для добычи биткоина 1
10.07.2024 Сбербанк и BitRiver объявили о стратегическом сотрудничестве 1
10.07.2024 Российский малый и средний бизнес готовится к внедрению ИИ при поддержке «Лаборатории искусственного интеллекта» 3
19.02.2024 Ассоциация промышленного майнинга назвала срок запуска крупнейшего ЦОДа на Дальнем Востоке 3
20.09.2023 Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров 1
13.09.2023 Власти хотят разрешить в России децентрализованные финансовые организации, чтобы граждане перевели криптовалюту в регулируемые цифровые финактивы 1
29.08.2023 У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД 1
31.07.2023 Благодаря санкциям в России ожил майнинг. Криптошахтеры зарабатывают миллиарды долларов 1
24.07.2023 Криптобиржи в России могут заработать в режиме «исламского банкинга» 1
29.05.2023 Власти России зарубили идею национальной криптобиржи. Частные компании встроят в систему параллельного импорта 1
07.04.2023 Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт 1
14.02.2023 Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме 1
25.01.2023 Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20% 1
01.12.2022 Майнинг жив. В России подскочил спрос на дешевые спецвычислители для добычи криптовалют 1
23.11.2022 Власти тянутся к крипте. Госдума приступила к созданию российской криптобиржи 1
08.07.2022 США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири 4
21.04.2022 США ввели санкции против основателя IBS Анатолия Карачинского 9

Публикаций - 21, упоминаний - 36

Bitriver и организации, системы, технологии, персоны:

Coinbase 58 5
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 10 2
Ростелеком 9821 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 252 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 108 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
DXC Technology - Computer Sciences 89 1
PUBG Corporation 44 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 341 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 92 1
Telegram Group 2097 1
Nvidia Corp 3530 1
Luxor Technologies 2 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1465 1
Цифровые активы 127 1
Нейролаб ЦТИИ - Нейролаб Центр Технологий Искусственного Интеллекта АНО 2 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 13 4
Unsplash 896 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1045 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 2
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 368 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 89 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 170 1
Everestgroup - Эверест Груп 1 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 3 1
Honda Motor Company 234 1
CrowCrowd 3 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2006 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3383 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4581 7
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2926 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1233 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 239 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3172 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 453 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 214 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
JFSA - Japan Financial Services Agency - Агентство финансовых услуг Японии 2 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 34 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ЦБ Япония - Центральный банк Японии - Bank of Japan 2 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2736 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1018 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2198 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11851 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 247 1
Евросоюз - Совет Европы 86 1
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 11 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 324 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 249 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 7 4
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 12 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 353 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 1
Единая Россия - Политическая партия 296 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 543 16
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1490 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51707 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11210 10
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1514 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67597 9
Вредоносное ПО - Криптомайнер - Cryptomining 303 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14179 6
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 140 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28288 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3814 4
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 175 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20025 3
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4457 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21504 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11760 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13462 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17217 1
Data monetization - Монетизация данных 1665 1
PoW - Proof-of-work - Доказательство выполнения работы - Система защиты систем от DDoS-атак или злоупотребления услугами 19 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2953 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5367 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 704 1
Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет 77 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2610 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 502 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11261 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20987 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4228 1
Blockchain - PoS - Proof-of-stake - Доказательство доли владения - LPoS/DPoS - Leased/Delegated Proof-of-Stake - алгоритм консенсуса в блокчейне - LCPoA - Limited Confidence Proof-of-Activity - Доказательство активности с ограниченным доверием 22 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6287 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20887 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10427 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9526 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3178 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 658 8
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 64 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 387 3
FreePik 1071 2
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 1
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 14 1
Stafory - робот Вера 333 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 156 1
Путин Владимир 3213 6
Огиенко Олег 7 6
Аксаков Анатолий 155 5
Рунец Игорь 4 3
Алтухов Сергей 14 2
Тараповский Алексей 8 2
Делицын Леонид 130 2
Чебесков Иван 8 2
Кауфман Роман 2 2
Ткачев Антон 9 2
Безделов Сергей 7 2
Малофеев Кирилл 3 1
Мишустин Михаил 687 1
Брежнев Михаил 1 1
Вассев Никита 2 1
Малофеев Константин 116 1
Русанов Сергей 48 1
Черкасова Надия 23 1
Карачинский Анатолий 93 1
Мацоцкий Сергей 177 1
Нестеренко Татьяна 41 1
Моисеев Алексей 33 1
Задорнов Михаил 29 1
Левин Дмитрий 43 1
Алексеев Михаил 29 1
Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
Николаев Виктор 1 1
Титова Елена 6 1
Юдаева Ксения 3 1
Антонов Владислав 2 1
Асланян Ани 12 1
Biden Joe - Байден Джо 134 1
Емельянова Светлана 3 1
Цуканова Алиса 1 1
Бражников Александр 4 1
Рыков Виктор 2 1
Некрасов Роман 4 1
Гузнов Алексей 2 1
Зеленевский Максим 1 1
Водясов Алексей 222 1
Россия - РФ - Российская федерация 146741 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52364 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17262 8
Россия - СФО - Иркутская область 1132 7
Украина 7645 3
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 99 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14195 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2530 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14251 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 929 2
Казахстан - Республика 5594 2
Германия - Федеративная Республика 12742 2
Индийский океан - Персидский залив 209 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика 615 2
Япония 13332 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2496 1
Сингапур - Республика 1864 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 433 1
Великобритания - Остров Мэн 79 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 327 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1194 1
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 36 1
Европа 21856 1
Азия - Азиатский регион 5580 1
Беларусь - Белоруссия 5762 1
Ирландия - Республика 1016 1
Исландия 242 1
Россия - УФО - Свердловская область 1544 1
Канада 4906 1
Малайзия 871 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1412 1
Иран - Исламская Республика Иран 1096 1
Аргентина - Аргентинская Республика 588 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 518 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1253 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2957 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 594 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 589 1
Земля - планета Солнечной системы 10429 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51851 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48655 10
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6028 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8143 7
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 178 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3271 6
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4080 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7710 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6479 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6248 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4001 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24448 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16527 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29618 3
Энергетика - Energy - Energetically 5168 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3065 2
Налогообложение - Налог на прибыль 207 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 690 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4913 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6790 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3471 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14695 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7000 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4190 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11091 2
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1981 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3527 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1927 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 350 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5086 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10071 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 651 1
Импортозамещение - параллельный импорт 503 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 419 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11056 1
ЭПР - Экспериментальный правовой режим 34 1
Ислам - мусульманская религия - монотеистическая авраамическая религия 195 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2405 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1921 7
Ведомости 1045 3
Известия ИД 641 3
CoinDesk 4 3
Bloomberg 1305 2
FT - Financial Times 1228 1
Царьград - телеканал 27 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1010 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 52 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350018, в очереди разбора - 761445.
Создано именных указателей - 171953.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 13,2" (2025) PaperMatte: флагман для профессионалов?

Лучшие геймерские мониторы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153