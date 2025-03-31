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Bitriver Битривер
BitRiver – оператор майнинговых дата-центров и импортер майнингового оборудования в России. Компания предоставляет готовые решения по подключению и обслуживанию оборудования для производства цифровых активов в собственных высокотехнологичных дата-центрах. Основана в 2017 году Игорем Рунцом.
Bitriver и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3213 6
|Огиенко Олег 7 6
|Аксаков Анатолий 155 5
|Рунец Игорь 4 3
|Алтухов Сергей 14 2
|Тараповский Алексей 8 2
|Делицын Леонид 130 2
|Чебесков Иван 8 2
|Кауфман Роман 2 2
|Ткачев Антон 9 2
|Безделов Сергей 7 2
|Малофеев Кирилл 3 1
|Мишустин Михаил 687 1
|Брежнев Михаил 1 1
|Вассев Никита 2 1
|Малофеев Константин 116 1
|Русанов Сергей 48 1
|Черкасова Надия 23 1
|Карачинский Анатолий 93 1
|Мацоцкий Сергей 177 1
|Нестеренко Татьяна 41 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Задорнов Михаил 29 1
|Левин Дмитрий 43 1
|Алексеев Михаил 29 1
|Goldfinc Paul - Голдфинч Пол 1 1
|Николаев Виктор 1 1
|Титова Елена 6 1
|Юдаева Ксения 3 1
|Антонов Владислав 2 1
|Асланян Ани 12 1
|Biden Joe - Байден Джо 134 1
|Емельянова Светлана 3 1
|Цуканова Алиса 1 1
|Бражников Александр 4 1
|Рыков Виктор 2 1
|Некрасов Роман 4 1
|Гузнов Алексей 2 1
|Зеленевский Максим 1 1
|Водясов Алексей 222 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1921 7
|Ведомости 1045 3
|Известия ИД 641 3
|CoinDesk 4 3
|Bloomberg 1305 2
|FT - Financial Times 1228 1
|Царьград - телеканал 27 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1010 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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