Благодаря санкциям в России ожил майнинг. Криптошахтеры зарабатывают миллиарды долларов

В России наблюдается ренессанс майнинга. Страна вышла на второе место по объемам добываемой криптовалюты, потеснив Китай, Майнеры зарабатывают в сумме миллиарды долларов в год, поставки специализированного «железа» бьют рекорды, и все это благодаря санкциям. Рубли можнонвертировать в криптовалюту и выводить за рубеж, а энергокомпании, пострадавшие от западных ограничений, смогли увеличить свой доход за счет майнинга – оборудование для него потребляет много электричества.

Майнинг вернулся к жизни

Добыча криптовалюты в России переживает период бурного роста, пишет профильный ресурс CoinDesk. Все дело в санкциях – из-за ограничений Запада стало сложнее использовать рубль в международных транзакциях, но зато его по-прежнему просто переконвертировать в криптотокены, которые принимаются во всех странах.

Более того, Россия выбилась в абсолютные лидеры по объемам импортируемого «железа» для добычи виртуальных денег, и все это несмотря на многочисленные ограничения как со стороны вендоров «железа, так и со стороны отечественных властей. Например, с 2022 г. компания Nvidia, главный разработчик графических процессоров для видеокарт бойкотирует Россию, хотя именно видеокарты являются основным инструментом для майнинга.

Российские власти тоже фиксируют факт солидного заработка отечественных майнеров – согласно статистике Минфина России, к июню 2023 г. российские криптошахтеры добывали токены на сумму, эквивалентные почти $4 млрд в год.

Даже производители специализированного оборудования для майнинга констатируют то, что индустрия добычи биткоина в России находится на подъеме, даже несмотря на то, что курс биткоина как главной криптовалюты мира регулярно «штормит». Они наращивают свои поставки на российский рынок, невзирая ни на какие санкции, а для отдельных компаний, например, для Luxor Technologies, Россия и вовсе смогла стать основным рынком сбыта.

Все резко изменилось

Ренессанс российского майнинга оказался чрезмерно стремительным. Еще в конце июня 2022 г. CNews писал, что российские криптошахтеры начали за бесценок продавать свои фермы и видеокарты, поскольку из-за падения курса биткоина его добыча стала загонять их в убытки. Однако курс биткоина на 31 июля 2023 г. за прошедшие с того момента 13 месяцев почти не поменялся.

Никуда не делись и постоянные попытки властей и энергокомпаний пресечь деятельность майнеров. Например, в начале 2022 г. Центробанк заявлял о необходимости полностью запретить операции с криптовалютой, хотя дальше слов дело не пошло – за майнеров вступился лично Президент России Владимир Путин.

Энергетические компании, со своей стороны, ищут тех, кто майнит дома и якобы не платит по счетам за электричество, а если и платит, то якобы по неправильным тарифам. Так, в январе 2023 г. CNews освещал случай, когда на жителя Иркутской области повесили счет за электричество почти на 29 млн руб. – поставщик электричества в его дом в лице компании «Иркутскэнергосбыт» в одностороннем порядке сменил ему тариф с льготного (для жителей) на коммерческий и пересчитал все его расходы. Майнер попытался защититься от гигантского счета в суде, но проиграл.

Как России помогли США и Китай

Россия вполне может стать мировым лидером по суммарному объему добываемых токенов. Китай в этом плане уже побежден, поскольку власти этой страны признали незаконным майнинг и другую деятельность, связанную с криптовалютой. Как сообщал CNews, за счет этого к началу апреля 2023 г. Россия впервые в истории заняла второе место в рейтинге стран по объему добываемой крипты, уступив лишь США (данные оператора дата-центров для майнинга BitRiver).

США со своей стороны не оставляет попытки ввести как можно больше антироссийских санкций. Майнинг стал одной из их целей – западные криптовалютные компании лишились возможности работать с профильными подсанкционными организациями из России, например, с упомянутым BitRiver. Он находится под санкциями с апреля 2022 г.

Однако российский майнинговый бизнес растет, в том числе, именно из-за санкций США, считают аналитики майнинговой компании Cryptocurrency Mining Group (CMG). По их мнению, ограничения Запада заставили российский бизнес посмотреть на криптовалюту как быстрый способ конвертации рубля в форму, которую по-прежнему очень активно принимают за границей. А поскольку добыча токенов сопряжена с огромными затратами электроэнергии, это еще и ощутимая прибавка к выручке российских энергетических компаний, тоже ощутивших на себе санкционное давление.

По оценке специалистов CoinDesk, Россия очень интересна еще и иностранным майнерам, например, китайским и американским. Первые добывают токены в России, спасаясь от запретов своей страны, а вторые бегут от больших налогов на майнинг в США.

Рынок все порешал

Современные машины и фермы для майнинга, поставляемые в Россию, обеспечивают возможность добывать самые разные криптовалюты. В первую очередь это биткоин, курс которого к моменту выхода материала составлял около $29,4 тыс., что далеко от исторического максимума в $70 тыс., достигнутого в ноябре 2021 г.

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Между тем, россияне, как и жители других стран, потеряли интерес к майнингу Ethereum после смены принципов работы этой блокчейн-сети. Эффективность второй по стоимости криптовалюты в мире после биткоина (около $1870 на момент выхода материала) больше никак не зависит от суммарной производительности добывающих ее видеокарт.

Существует еще одна причина, по которой майнинг в России вновь стал актуальным – это общемировое падение цен на видеокарты. Связано это в первую очередь с окончанием дефицита полупроводников, во вторую – с новыми правилами работы сети Ethereum. Цены рухнули, в том числе, и в России, притом не только на видеокарты, но на специальные устройства для майнинга – к концу 2022 г. в России увеличился спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют — машины ASIC (application-specific integrated circuit или интегральная схема специального назначения).

Видеокарты в России начали стремительно дешеветь с октября 2022 г. Впрочем, скоро это может прекратиться – российская национальная валюта в последние месяцы очень быстро обесценивается, а это всегда ведет только к одному – к удорожанию всего, что можно купить в магазине. Как сообщал CNews, до конца лета 2023 г. будут проиндексированы цены на многие виды техники.