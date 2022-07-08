США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири

США призвали Японию прекратить добывать криптовалюту в Сибири. Теперь правительство Страны восходящего солнца давит на криптокомпании, чтобы они отказались от партнерства с россиянами. Майнеры выходят из щекотливой ситуации, создавая сложные цепочки из дочерних компаний.



Никакой сибирской «крипты»



Правительство США потребовало от Японии надавить на криптовалютные биржи, чтобы те прекратили работать с Россией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на свои источники. Американские дипломаты обратились к представителям японских криптобирж, которые продолжают добывать криптовалюту в Сибири. Сразу после этого с аналогичным призывом к подведомственным биржам обратилось Агентство финансовых услуг (FSA) Японии.

Всего в Японии больше трех десятков официально зарегистрированных компаний, которые все еще работают с россиянами. После начала военной спецоперации на Украине японский регулятор в марте 2022 г. призвал биржи отслеживать все счета и операции, которые связаны с активами физических и юридических лиц, попавших под санкции. Прямого запрета на работу в России от FSA не было, и несмотря на это ряд японских бирж покинули Россию.

Другие же ловко вышли из сложного положения, создав замысловатую сеть дочерних компаний». Так, экс-глава японской криптобиржи подтвердил FT, что есть как минимум одна организация, которая проводит платежи через компанию-пустышку в Сингапуре, чтобы продолжить работать с россиянами, но замести следы.

Особенно популярен у японских майнеров регион Сибири, так как там гидроэлектроэнергия обходится значительно дешевле, а низкие температуры только способствуют процессу добычи.

Японские криптовалюты

Напомним, в Японии криптовалюта официально получила статус платежного средства в 2017 г. Осенью 2021 г. стало известно, что несколько коммерческих фирм в Стране восходящего солнца готовятся при участии государства создать единую криптовалюту DCJPY. Планировалось, что в консорциум Digital Currency Forum объединятся 70 крупнейших организаций, в том числе - четыре частных банка, телекоммуникационные компании, железнодорожные операторы и промышленные гиганты (например, Mitsubishi). Центральный банк Японии, Агентство финансовых услуг и три министерства получат статус наблюдателей. Сам Центробанк Японии пообещал эмитировать собственную версию криптовалюты, однако пока о реализации этих планов неизвестно.

В начале июля 2022 г. Агентство финансовых услуг Японии заявило, что разрешит местным трастовым банкам хранение и управление цифровыми активами. Поправки в закон собираются внести осенью.

Сибирские майнинг-фермы

В 2019 г. агентство Агентство Bloomberg продемонстрировало снимки крупнейшей в России майнинг-фермы Bitriver в Братске неподалеку от Иркутска. В дата-центре располагались больше 20 тыс. устройств для майнинга криптовалюты. В числе клиентов фермы, расположенной рядом с Братским алюминиевым заводом, оказались представители американских, японских и китайских криптобирж.

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В апреле 2022 г. США наложили санкции на майнинговую компанию BitRiver – она угодила в SDN-лист «за деятельность в технологическом секторе экономики» России. Вместе с материнской компанией в списке оказались ее «дочки»: Управляющая компания «Битривер», «Битривер Рус», «Эверест груп», Торговый дом «Асбест», «Битривер-Б» и другие.

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В сообщении американского Минфина США отмечалось, что санкции против российских компаний, добывающих криптовалюты, накладываются из-за того, что «они помогают стране монетизировать ее природные ресурсы». Аналитики рынка также предполагали, что через криптовалюту Россия потенциально могла проводить экспортные расчеты, чему решили помешать США.