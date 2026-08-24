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Иркутскэнергосбыт Иркутская Энергосбытовая компания ИЭС
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 28 дел, на cумму 19 501 786 856 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 16, упоминаний - 25
Иркутскэнергосбыт и организации, системы, технологии, персоны:
|АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1530 1
|Единая Россия - Политическая партия 321 1
|Путин Владимир 3466 5
|Клепиков Сергей 2 1
|Тараповский Алексей 8 1
|Огиенко Олег 7 1
|Забуга Роман 1 1
|Орноева Татьяна 1 1
|Рождественский Станислав 1 1
|Долматов Илья 1 1
|Рунц Игорь 3 1
|Головченко Алексей 24 1
|Абясов Руфат 3 1
|Бакакина Мария 1 1
|Аксаков Анатолий 164 1
|Яковлев Сергей 47 1
|Новак Александр 38 1
|Мантуров Денис 127 1
|Шпак Василий 280 1
|Тенишев Андрей 16 1
|Дерипаска Олег 41 1
|Добровинский Александр 49 1
|Потанин Владимир 92 1
|Завальный Павел 2 1
|Кобзев Игорь 12 1
|IDC Russia - IDC Россия 183 2
|Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
|Gartner - Гартнер 3670 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.