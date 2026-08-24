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Иркутскэнергосбыт Иркутская Энергосбытовая компания ИЭС

Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания - ИЭС

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 28 дел, на cумму 19 501 786 856 ₽*

Судебные дела (28) на сумму 19 501 786 856 ₽*
в качестве истца (14) на сумму 19 380 964 638 ₽*
в качестве ответчика (5) на сумму 10 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


24.08.2026 «Эн+» запускает мобильную связь в иркутской области 1
28.10.2025 Крупнейшему майнеру России гасят свет. Компания Потанина предъявила ему счет на сотни миллионов вслед за структурами Дерипаски 1
31.03.2025 Майнеров оставят без денег и начнут гонять по всей России. Власти вводят новый запрет на добычу криптовалюты на долгие годы. Опрос 1
20.02.2025 В российских регионах после введения сезонного запрета выросло число «серых» майнеров 2
27.12.2023 В России вводят спецтарифы за электричество для майнеров криптовалюты 2
24.11.2023 Власти не дают заработать на криптовалюте. Майнерам кратно повысят цены на электричество на фоне подорожания биткоина 2
20.09.2023 Власти вводят новые грабительские тарифы на электричество специально для криптомайнеров 2
29.08.2023 У властей просят признать отраслью промышленности добычу криптовалюты в России и присвоить ОКВЭД 1
31.07.2023 Благодаря санкциям в России ожил майнинг. Криптошахтеры зарабатывают миллиарды долларов 1
14.02.2023 Российский криптомайнер заживо сгорел в своей ферме 2
13.01.2023 На российского майнера повесили десятки миллионов долга за электричество после принудительного пересчета тарифов 2
16.09.2013 «Белтел» построил современный контакт-центр для «Иркутскэнергосбыта» 2
19.02.2013 РДТЕХ помогла «Иркутской Энергосбытовой компании» подготовиться к аудиту СМК 3
28.09.2011 26 октября в Москве пройдет «Процессный форум 2011» 1
22.09.2011 26 октября в Москве пройдет «Процессный форум 2011» 1
28.09.2010 27 октября в Москве состоится «Процессный форум 2010» 1

Публикаций - 16, упоминаний - 25

Иркутскэнергосбыт и организации, системы, технологии, персоны:

Bitriver - Битривер 24 6
Software AG 203 3
Software AG & IDS Scheer 209 3
Luxor Technologies 2 1
КоинКит 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3372 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16033 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1102 1
Казахтелеком 348 1
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 1
Beltel - Белтел 147 1
Nvidia Corp 4073 1
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 1
Nuance Communications - ScanSoft 88 1
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 7
Сургутнефтегаз - СНГ 288 3
Рустранском - Русагротранс 25 3
Темірбанк - Темирбанк 4 2
Eesti Energia Enefit 4 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 150 2
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 73 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 2
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 2
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 79 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1810 1
Алюминиевые продукты УК 2 1
AFG - Anderida Financial Group - Финплан 8 1
Инфраструктура Сибири 2 1
GBIG Holdings - ГБИГ Холдингс 10 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 627 1
Роснефть НК - нефтяная компания 565 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 70 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
En+ Group - Эн+ ГК 38 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 1
Honda Motor Company - HND 241 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 64 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Bauer Media Group - Heinrich Bauer Verlag KG - Бауэр Медиа ИД 11 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5743 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 369 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3718 3
Администрация Рязани 13 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1543 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13839 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3596 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1177 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1448 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2344 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
ВАС РФ - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации - Федеральные арбитражные суды Российской Федерации 345 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 233 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
Судебная власть - Judicial power 2522 1
АМП - Ассоциация промышленного майнинга 8 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1530 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 652 10
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1877 10
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 365 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13060 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1666 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36646 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12400 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2752 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 2
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 398 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1415 1
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 439 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23517 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35640 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22761 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26736 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6676 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33823 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 961 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29846 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 210 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13531 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4542 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 383 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 946 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 306 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 606 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4720 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4912 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1129 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16589 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4840 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 306 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 710 7
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 431 3
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 3
Software AG - ARIS Platform 180 3
FreePik 1877 2
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 234 1
Software AG - webMethods BPM Suite 6 1
Stafory - робот Вера 380 1
Avaya Aura 125 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1052 1
Путин Владимир 3466 5
Клепиков Сергей 2 1
Тараповский Алексей 8 1
Огиенко Олег 7 1
Забуга Роман 1 1
Орноева Татьяна 1 1
Рождественский Станислав 1 1
Долматов Илья 1 1
Рунц Игорь 3 1
Головченко Алексей 24 1
Абясов Руфат 3 1
Бакакина Мария 1 1
Аксаков Анатолий 164 1
Яковлев Сергей 47 1
Новак Александр 38 1
Мантуров Денис 127 1
Шпак Василий 280 1
Тенишев Андрей 16 1
Дерипаска Олег 41 1
Добровинский Александр 49 1
Потанин Владимир 92 1
Завальный Павел 2 1
Кобзев Игорь 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 13
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1376 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 5
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 740 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика 755 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55013 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 209 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 239 2
Россия - УФО - Тюменская область 1384 2
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 376 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1035 2
Россия - СКФО - Дагестан Республика 793 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 650 2
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 394 2
Россия - СФО - Иркутская область - Братск 108 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 383 2
Россия - СФО - Иркутская область - Черемховский район - Черемхово 31 1
Россия - СФО - Иркутская область - Усть-Илимск 48 1
Казахстан - Республика 6092 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1253 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1464 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 1
Россия - УФО - Свердловская область 1992 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1473 1
Германия - Федеративная Республика 13286 1
Россия - ПФО - Самарская область 1605 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1827 1
Россия - УФО - Челябинская область 1527 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1707 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1420 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 361 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 571 1
Россия - СЗФО - Псковская область 702 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 298 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1808 1
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 44 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 10
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10963 5
Энергетика - Energy - Energetically 5938 5
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53936 3
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Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 241 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8554 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2359 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 672 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3171 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4660 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 313 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27562 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6248 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 277 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1235 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 801 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34161 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3066 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7660 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2119 1
Экзамены 523 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1341 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2472 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Известия ИД 783 2
CoinDesk 4 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11587 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1149 1
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Gartner - Гартнер 3670 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1525 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
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Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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