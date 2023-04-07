Россия вышла на второе место в мире по добыче криптовалют. Задействована мощность 1 ГВт

Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалюты. Эксперты уверены, что все дело в законодательных ограничениях, введенных в Казахстане и Китае, которых стране удалось обогнать. Не последнюю роль сыграла также дешевизна электроэнергии в ряде российских регионах. Первая строчка рейтинга остается за американскими майнерами.



Майнят все больше

Россия вышла с третьего на второе место в мире по майнингу криптовалюты, пишет «Коммерсант». Издание ссылается на данные BitRiver, крупного российского оператора центров обработки данных для оборудования с высоким энергопотреблением.

Так, сообщается, что в январе-марте 2023 г. Россия вышла на второе место в мире по объемам мощностей, задействованных в майнинге, – 1 ГВт. В США объем достигает 3–4 ГВт майнинговых мощностей, в первую десятку также входят страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

В то же время, по данным портала Worldpopulationreview.com, Россия все еще остается на третьем месте, в стране показатели майнинга биткойнов и их коэффициентам хэширования составляют 11,23%, в то время как в Казахстане – 18,1%, а в США – 35,4%. В топ-8 также попали Канада, Ирландия, Малайзия, Германия и Иран. Эти данные совпадают с теми, что в 2021 г. приводил Кембриджский центр альтернативных финансов. В 2020 г. этот показатель в России составлял 6,9%.

С чем связан рост

В беседе с CNews Ани Асланян, основатель телеграм-канала «Все о блокчейн, мозге и Web 3.0 в России и мире», заметила, что, согласно исследованию CoinDesk от 2022 г., в топ-стран, лидирующих в майнинге, входят США, Китай, Казахстан и Россия.

«Сегодняшняя новость о том, что Россия поднялась на второе место в мире по майнингу криптовалют очень амбициозна и интересна, но непонятно, кто и как считал, то есть источник исследования неясен, – призналась эксперт. – Как действительно в этом году сложится ситуация, станет ясно ближе к осени, так как в лидирующих странах меняется нормотворческая конъюнктура. Так, например, в Казахстане принят закон, который вступил в силу с 1 апреля 2023 г. Теперь там можно майнить биткоин можно только в лицензированных ЦОДах (дата-центрах/майнинг-фермах) через майнинговый пул, аккредитованный уполномоченным органом. Пулы должны предоставлять данные майнера для налогообложения. Майнерам запрещено заниматься другой деятельностью, кроме майнинга. Все это усложнит работу майнерам и , возможно, они поменяют регион своей работы, тем самым, Казахстан может потерять лидирующие позиции».

По мнению эксперта, в России, напротив, на сегодняшний день сфера не регулируется никак, а также имеются города с низкой стоимостью за потребление электроэнергии. Что в свою очередь, пока не вызывает массового исхода майнеров из страны.

«Главный тренд на 2023 г. в майнинге – минимизация затрат, – добавляет Асланян. – Маржа в прибыли от майнинга биткоинов стала настолько маленькой, что майнеры сильно заинтересованы в снижении затрат. В 2023 г. майнеры сделают все возможное, чтобы снизить операционные расходы. Электричество является наиболее важной частью структуры эксплуатационных расходов майнера, и, естественно, его первоочередной задачей является минимизация. Поэтому если в России не поднимут цены за электроэнергию, то есть хорошие шансы оставаться в лидерских позициях».

Рост объема майнинга в России может быть связан и с тем, что добычу криптовалюты в Китае также ограничили из-за дефицита электроэнергии. В Поднебесной полный запрет на все криптовалютные транзакции ввели в сентябре 2021 г. Власти заявили, что использование частных цифровых активов нарушает экономический и финансовый порядок и провоцирует преступную деятельность.

В то же время американский рынок криптодобычи растет не слишком быстро, так как в США выросли цены на электроэнергию. Так, в марте 2023 г. администрация президента США Джо Байдена предложила акцизный налог на майнеров криптовалюты, равный 30% от стоимости потребляемой ими электроэнергии. Также планируется устранить не облагаемые налогом убытки, связанные с отмыванием криптовалютных токенов, отмечается в документе Министерства финансов США. Доходность майнинга в стране в целом упала, отмечает гендиректор BitRiver Игорь Рунец. Осложняет жизнь американским майнерам то, что они приобретали оборудование в кредит и уже могли обанкротиться.

Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов добавляет, что судьбу майнинга в США будут решать национальные регуляторы, новые законодательные изменения вполне могут спровоцировать передел мирового рынка криптодобычи. Некрасов добавляет, что пока в США еще не определились со статусом криптовалюты и вопросом о том, насколько PoW-майнинг негативно влияет на экологию. Одновременно с этим регуляторы азиатских стран, напротив, начали более одобрительно воспринимать криптоиндустрию.

Где майнят в России

О том, что майнеры в России активизировались, говорит и то, что к концу 2022 г. в России увеличился спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют — машины ASIC.

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Директор по маркетингу EMCD Алиса Цуканова в беседе с изданием уточнила, что майнеры облюбовали несколько российских регионов с наиболее выгодными ценами на электроэнергию. Среди них – Иркутская и Свердловская области, Красноярский край. Так, в Братске под Иркутском в 2019 г. была построена крупнейшая на тот момент ферма Bitriver на более чем 20 тыс. устройств по добыче криптовалюты. Также в этих регионах довольно холодно – это дает возможность добытчикам не тратиться на охлаждение оборудования для майнинга.

Напомним, криптоиндустрия в России сейчас развивается «всерую», так как майнинг в правовом поле страны как предпринимательская деятельность еще не фигурирует. В марте 2023 г. CNews писал о том, что в России вынесли первый в истории обвинительный приговор по делу о торговле криптовалютой на р2р-площадке. Нередки в стране и случаи облав на домашние майнинг-фермы – их владельцев выслеживают, вменяют потребление электроэнергии по льготным тарифам с целью обогащения и взыскивают деньги по тарифам для бизнеса.

В ноябре 2022 г. в Госдуму внесли законопроект о легализации майнинга и обращения криптовалют, однако он еще не прошел первое чтение. Центробанк в целом одобряет данный документ, но не меняет принципиальной позиции по обороту криптовалют на территории России. Так, в начале 2022 г. регулятор настаивал на полном запрете виртуальных денег в стране.

Гонения на российских майнеров в мире

В то же время 2022 г. для российских майнеров стало больше и внешнеполитических рисков – среди них, например, вторичные санкции в адрес банков и бирж, которые работают с россиянами. Так, в апреле 2022 г. одна из крупнейших биржа Binance ограничила россиянам доступ к платформе, запретив торговать и вносить дополнительные средства на свои счета. Ограничения против российских граждан ввела и платформа Coinbase, заблокировав более 25 тыс. кошельков.

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Некоторые криптобиржи с начала спецоперации свернули бизнес в России – среди них биржа EXMO.com. Ее представители заявили, что не будут обслуживать российских и белорусских граждан. В апреле 2022 г. EXMO продала российскую, белорусскую и казахскую часть бизнеса казахской структуре «ЭКСМО РБК ТОО». Прекратила отношения с россиянами криптобиржа DMarket, запретив регистрацию на платформе для пользователей из России и Беларуси и заблокировав старые аккаунты.

Также в октябре 2022 г. вступил в силу еще один пакет европейских санкций, запретивший обслуживать криптокошельки россиян.