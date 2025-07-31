Разделы

Web 3.0 Web3 децентрализованный интернет

Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


31.07.2025 Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов

Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повы
28.05.2025 Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора

Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых ак
23.12.2024 Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году

Специалисты Positive Technologies отмечают, что искусственный интеллект, Web3 и другие новые технологии стремительно проникают в государственные и бизнес-процессы, в то время как пользователи и разработчики не всегда успевают адаптироваться к меняющимся условиям. Эт
20.02.2024 Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир

Стратегический документ для стратегических замыслов Власти Китая хотят создать собственный устав для разработчиков в области Web3, для всех, кто в пределах Китайской Народной Республики (КНР) занимается разработками технологий NFT, DApps, смарт-контрактов, взаимосовместимости блокчейнов и т.д. Как сообщает издание Cr
18.01.2024 Новый специальный суперсмартфон для криптоинвесторов будет стоить вдвое дешевле прошлого

о выпуске уже второго по счету специализированного смартфона с интегрированными средствами работы с Web3. Первое устройство под названием Saga появилось в апреле 2022 г., и к концу года было пр
16.01.2024 Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete

Блокчейн-компания Web3 Tech займется разработкой продуктов и сервисов на основе технологий машинного обучения, промышленного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не то
01.12.2023 Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки

Технологические компании Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидаетс
22.11.2023 Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рамках процессов импортозамещения. «Конфидент» является полностью российской разработкой, представля
12.07.2023 IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве

IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании смогут предложить клиентам решения по цифровизации бизнес-процессов с использованием полностью российских технологий ра
13.12.2022 «Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс

то первый шаг не только к новому этапу развития «Вконтакте», но и к глобальному изменению ландшафта Web3-технологий. Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать техноло
01.04.2022 Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3

та – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance. Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а также за соблюдение актуальных нормативных требований в регионах, где присутствует платформа.
06.02.2022 5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0

вого поколения пока существует лишь в виде расплывчатой концепции, но уже получил название Web 3.0 (Web3). Еще его называют «семантической паутиной». Поговорим о том, какой будет система сетевы
07.12.2020 Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0

Web 3.0: представления о концепции и текущее состояние На фоне разговоров о 5G и Wi-Fi 6 корпоративный сегмент немного забыл о приближении концепции Web 3.0. Да, она все еще находится в начальной стадии, но внимание ей уделяют десятки крупных корпораций, а число проектов измеряется сотнями. Интернет будущего окончательно сотрет границы межд
13.12.2018 Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3

Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределенных систем, которые вместе существенно расширя
27.03.2009 Microsoft вновь изобретает Web 3.0

красивые интерфейсы для интернета, так и использоваться для реализации серьезных бизнес-задач», - говорит Дмитрий Мартынов, эксперт по платформенным технологиям Microsoft. Микроформаты - первый шаг к Web 3.0, напоминают в Microsoft В бета-версии Silverlight 3 добавилась поддержка трехмерной графики, видео-стандарта H.264, стандарта кодирования звука Advanced Audio Coding (AAC) и ускорителей
18.01.2008 Предложена концепция Web 3.0

Группа разработчиков, объединенных в рамках проекта WIP Евросоюза, предложила концепцию Web 3.0. По мнению ученых, на смену сетям с контентом, генерируемым пользователями (Сеть второго поколения, или Web 2.0) придут сети с задаваемой самими пользователями физической архитектурой -
19.10.2007 Запуск Twine приблизил Web 3.0

Компания Radar Networks запустила бета-версию онлайновой системы Twine, в которой реализованы технологии семантического интернета на уровне Web 3.0. Система предназначена для хранения, поиска и совместного пользования информацией. Ее можно назвать "концентратором" любого вида пользовательской информации - фотографий, видео, докумен
09.03.2007 Web 3.0 уже на подходе

Представители компаний ВВС и IBM утверждают, что планируют разрабатывать технологии Web 3.0., сообщает The Guardian. Одним из первых проектов станет использование поисковой системы IBM Marvel на сайтах, посвященных детским телепередачам CBeebies и CBBC. По словам директора BBC

Публикаций - 91, упоминаний - 100

Web 3.0 и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1587 12
Telegram Group 2574 11
Web3 Tech - Веб3 Технологии - Веб3 Интегратор - Waves Enterprise 30 11
Microsoft Corporation 25238 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 7
Google LLC 12258 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 6
Apple Inc 12628 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1502 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 5
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 122 5
Meta Platforms - Facebook 4532 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Intel Corporation 12541 4
X Corp - Twitter 2907 4
Yandex - Яндекс 8437 3
МегаФон 9898 3
AMD - Advanced Micro Devices 4469 3
Nvidia Corp 3733 3
Coinbase 63 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 3
GitHub 966 3
РКЦ - QApp - КуАпп 22 2
Agoda 7 2
Xsolla - Иксолла - Систем проджектс 17 2
LG Electronics 3675 2
Crypto AG 36 2
Polkadot 7 2
NetEase 33 2
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 47 2
Ростелеком 10310 2
Qualcomm Technologies 1909 2
Dropbox 511 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 71 1
Google - Mandiant Threat Intelligence - Red Cliff Consulting 39 1
TopQuadrant 2 1
Artwell - Артвелл 16 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Bitriver - Битривер 24 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 8
Лента - Сеть розничной торговли 2269 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1462 2
Газпром ПАО 1416 2
Альфа-Банк 1868 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 432 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 55 2
Microsoft - LinkedIn 684 2
Риком-траст ИК - Ricom-Trust 10 1
Veligera Capital 2 1
AMarkets 2 1
True Gamers - Тру Геймерс 3 1
Prosto VC - venture club - венчурный клуб 2 1
ASFINAG - Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft 1 1
Voronkov Ventures - Воронков венчурс 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
GEM Capital 8 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 139 1
GHP Group 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2002 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 133 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
Visa International 1973 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 288 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1908 1
Группа Самолет 95 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 177 1
Социальные гарантии 39 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 73 1
МКБ - Московский кредитный банк 618 1
Альфа-Капитал УК 138 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
О2О Холдинг 59 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 74 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 50 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 2
Россия-страна возможностей АНО 24 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правительство Сингапура - Government of Singapore 39 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 49 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3365 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2730 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2004 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 143 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 492 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
U.S. Department of the Treasury - CFIUS - U.S. Committee on Foreign Investment in the United States - Комитет по иностранным инвестициям в США 29 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 127 1
АРФГ - Ассоциация развития финансовой грамотности 5 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1587 50
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 38
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73260 29
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18158 26
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31757 26
NFT - Non Fungible Token - невзаимозаменяемый токен 82 19
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11318 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5869 12
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23048 11
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12334 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13641 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13073 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23183 9
Data monetization - Монетизация данных 1836 9
Cryptocurrency Exchanges - Криптобиржи - Криптовалютные биржи - сервис покупки-продажи криптографических валют в режиме реального времени 153 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 8
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8136 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13342 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 7
Web 2.0 - Веб 2.0 398 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7414 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17161 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12380 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 6
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 105 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5916 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 6
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1911 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4097 6
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9724 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7029 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8466 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8907 5
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3105 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27193 5
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 11
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 9
Microsoft Windows 16329 7
Python - высокоуровневый язык программирования 1138 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 6
Google Android 14682 5
FreePik 1437 4
Apple macOS 2249 4
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 59 4
Microsoft Teams - MS Teams 618 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 621 4
VK Vmoji 6 3
Apple iOS 8243 3
Linux OS 10901 3
Opera Browser - Браузер 1033 3
Google Gmail 985 3
MetaMask 15 3
C/C++ - Язык программирования 841 3
Microsoft Windows Media Digital Rights Management - Microsoft Windows Media DRM - Microsoft WMDRM 25 2
МТС Fog Play 24 2
Bybit - криптовалютная биржа 17 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 2
Brave - Браузер 38 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5832 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 932 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 2
Google YouTube - Видеохостинг 2886 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
Microsoft Azure 1460 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 2
VK Видео - Mail.Ru Видео 224 2
Google Hangouts - Google VideoChat - мессенджер 87 2
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 66 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2019 2
Samsung DeX - Samsung Desktop eXperience - Samsung Linux on Dex - Linux on Galaxy 72 2
EXMO - RBK Trading - криптовалютная биржа 15 2
USDT - Tether - Тезер - криптовалюта 31 2
Калихов Артем 15 6
Водясов Алексей 222 5
Асланян Ани 12 5
Краснова Марина 42 4
Дуров Павел 309 3
Мельникова Анастасия 431 3
Зайцев Михаил 309 3
Голубицкий Константин 4 2
Дружинин Илья 2 2
Иванов Александр 104 2
Агапитов Александр 8 2
Путин Владимир 3352 2
Тоболь Александр 39 2
Набиуллина Эльвира 110 2
Волков Максим 34 2
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 67 2
Попов Александр 53 2
Кутепов Антон 2 1
Киреев Виталий 6 1
Чебесков Иван 10 1
Моргенштерн Алишер 1 1
Воронова Юлия 4 1
Акулов Андрей 7 1
Воронков Андрей 3 1
Калякин Павел 76 1
Черепанова Марина 3 1
Васильев Артем 25 1
Морозова Анна 7 1
Гугля Антон 13 1
Мурзин Александр 2 1
Архипов Евгений 2 1
Целиков Илья 10 1
Кораблев Денис 20 1
Цуканова Алиса 1 1
Привалова Елена 1 1
Некрасов Роман 4 1
Зонов Александр 36 1
Прохорова Екатерина 3 1
Яшина Ирина 2 1
Чихладзе Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53462 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 7
Европа 24637 6
Беларусь - Белоруссия 6026 6
Азия - Азиатский регион 5748 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 5
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1149 5
Казахстан - Республика 5793 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 4
Сингапур - Республика 1906 3
Ближний Восток 3030 3
Южная Корея - Республика 6859 3
Америка Латинская 1881 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес 808 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 2
Япония 13548 2
Украина 7794 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 2
Россия - УФО - Свердловская область 1737 2
Япония - Токио 1008 2
Аргентина - Аргентинская Республика 600 2
Африка - Африканский регион 3571 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 573 2
Парагвай 55 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2101 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
США - Делавэр 172 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Армения - Республика 2368 1
США - Колумбия - Вашингтон 1449 1
Индия - Bharat 5697 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
Китай - Пекин - Beijing 1051 1
Китай - Шанхай 807 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 22
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5318 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15127 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10307 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3704 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6945 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Solana 25 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 5
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - Закон о ЦФА - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 222 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 4
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 184 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9677 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1514 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8246 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 3
Английский язык 6877 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11435 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 3
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5827 3
Cryptocurrency - Stablecoin - Стейблкойн - общее название криптовалют, которые привязаны к запасам обычных валют или физических товаров (золота, нефти) 26 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7357 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 572 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2067 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6970 2
Паспорт - Паспортные данные 2735 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
The Register - The Register Hardware 1697 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 2
Cointelegraph 7 2
BleepingComputer - Издание 411 2
CoinDesk 4 2
Популярная механика 10 1
Crunchbase 74 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Bloomberg 1417 1
Reddit 356 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Wikipedia - Википедия 585 1
Bloomberg Businessweek 122 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Forbes - Форбс 912 1
Tom’s Hardware 516 1
Известия ИД 706 1
Hacker News 76 1
Gartner - Гартнер 3609 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 2
CB Insights 10 1
HitWise 69 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3757 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
Positive Technologies - Positive Education 20 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 10 1
СПбГУ ЦТРР - Центр компетенций НТИ Центр технологий распределенных реестров 7 1
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 1
Leipzig University - Universität Leipzig - Лейпцигский университет 11 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Hard Fork Decentralized 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1216 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 7 1
IT World Awards 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 29 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
Международный женский день - 8 марта 371 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406420, в очереди разбора - 733103.
Создано именных указателей - 187139.
