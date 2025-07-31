Web 3.0 - Web3 - децентрализованный интернет

Positive Technologies и Web3 Tech обеспечат защиту цифровых финансовых активов Positive Technologies, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, договорились о совместной работе над повы

Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых ак

Positive Technologies: как Web3, открытый код и постквантовые алгоритмы шифрования повлияют на ИБ в 2025 году Специалисты Positive Technologies отмечают, что искусственный интеллект, Web3 и другие новые технологии стремительно проникают в государственные и бизнес-процессы, в то время как пользователи и разработчики не всегда успевают адаптироваться к меняющимся условиям. Эт

Китай создает собственные стандарты для Web3 и хочет распространить их на весь мир Стратегический документ для стратегических замыслов Власти Китая хотят создать собственный устав для разработчиков в области Web3, для всех, кто в пределах Китайской Народной Республики (КНР) занимается разработками технологий NFT, DApps, смарт-контрактов, взаимосовместимости блокчейнов и т.д. Как сообщает издание Cr

Новый специальный суперсмартфон для криптоинвесторов будет стоить вдвое дешевле прошлого о выпуске уже второго по счету специализированного смартфона с интегрированными средствами работы с Web3. Первое устройство под названием Saga появилось в апреле 2022 г., и к концу года было пр

Web3 Tech расширяет продуктовый портфель за счет пилотирования новой платформы Econcrete Блокчейн-компания Web3 Tech займется разработкой продуктов и сервисов на основе технологий машинного обучения, промышленного интернета и больших данных. Начиная с этого года вендор будет специализироваться не то

Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве по развитию и дистрибуции продуктовых решений на рынках Азии и Африки Технологические компании Web3 Tech и TechAbantu подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на совместное развитие продуктовых решений обеих компаний и дистрибуцию этих решений на рынках Африки и Азии. Ожидаетс

Блокчейн-платформа «Конфидент» включена в реестр российского ПО Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ включило блокчейн-платформу «Конфидент» в единый реестр российского программного обеспечения. Таким образом блокчейн-компания Web3 Tech расширяет возможности для внедрения своей новой платформы и решений на ее основе в рамках процессов импортозамещения. «Конфидент» является полностью российской разработкой, представля

IBS и Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве IBS и разработчик в сфере блокчейн-технологий Web3 Tech заключили соглашение о партнерстве, благодаря которому компании смогут предложить клиентам решения по цифровизации бизнес-процессов с использованием полностью российских технологий ра

«Вконтакте» внедряет Web3: представлены NFT-аватары, витрина токенов и маркетплейс то первый шаг не только к новому этапу развития «Вконтакте», но и к глобальному изменению ландшафта Web3-технологий. Наша задача — упростить взаимодействие пользователей с NFT и сделать техноло

Binance объявляет о присоединении к команде бывших специалистов из Microsoft и Agoda для внедрения инноваций Web3 та – бывшего вице-президента Agoda по продукту, — руководителем продукта. Об этом CNews сообщили представители Binance. Вад будет руководить разработкой масштабируемых, совместимых и быстрых сервисов Web3. Он будет отвечать за обеспечение постоянной безопасности, стабильности и ликвидности биржи, а также за соблюдение актуальных нормативных требований в регионах, где присутствует платформа.

5 преимуществ Web 3.0. над Web 2.0 вого поколения пока существует лишь в виде расплывчатой концепции, но уже получил название Web 3.0 (Web3). Еще его называют «семантической паутиной». Поговорим о том, какой будет система сетевы

Экспертиза: Как блокчейн поможет построить Web 3.0 Web 3.0: представления о концепции и текущее состояние На фоне разговоров о 5G и Wi-Fi 6 корпоративный сегмент немного забыл о приближении концепции Web 3.0. Да, она все еще находится в начальной стадии, но внимание ей уделяют десятки крупных корпораций, а число проектов измеряется сотнями. Интернет будущего окончательно сотрет границы межд

Opera выпустила Android-браузер с поддержкой блокчейн и Web 3 Компания Opera на конференции Hard Fork Decentralized London объявила о выпуске браузера с поддержкой Web 3 и встроенным крипто-кошельком. Web 3 – это зонтичный термин для ряда новейших технологий на стыке криптовалют, блокчейна и распределенных систем, которые вместе существенно расширя

Microsoft вновь изобретает Web 3.0 красивые интерфейсы для интернета, так и использоваться для реализации серьезных бизнес-задач», - говорит Дмитрий Мартынов, эксперт по платформенным технологиям Microsoft. Микроформаты - первый шаг к Web 3.0, напоминают в Microsoft В бета-версии Silverlight 3 добавилась поддержка трехмерной графики, видео-стандарта H.264, стандарта кодирования звука Advanced Audio Coding (AAC) и ускорителей

Предложена концепция Web 3.0 Группа разработчиков, объединенных в рамках проекта WIP Евросоюза, предложила концепцию Web 3.0. По мнению ученых, на смену сетям с контентом, генерируемым пользователями (Сеть второго поколения, или Web 2.0) придут сети с задаваемой самими пользователями физической архитектурой -

Запуск Twine приблизил Web 3.0 Компания Radar Networks запустила бета-версию онлайновой системы Twine, в которой реализованы технологии семантического интернета на уровне Web 3.0. Система предназначена для хранения, поиска и совместного пользования информацией. Ее можно назвать "концентратором" любого вида пользовательской информации - фотографий, видео, докумен