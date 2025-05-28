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Neoflex и Web3 Tech объявляют о партнерстве в сфере внедрения российских блокчейн-решений для финансового сектора

Компании Neoflex, разработчик ИТ-платформ для цифровой трансформации бизнеса, и Web3 Tech, разработчик в сфере блокчейн-технологий, заключили стратегическое партнерство, направленное на совместную реализацию проектов по автоматизации жизненного цикла цифровых финансовых активов (ЦФА). Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

Партнерство заключается в объединении технологических возможностей российской блокчейн-платформы «Конфидент» от компании Web3 Tech с экспертизой Neoflex в области внедрения, доработки и поддержки сложных технологических решений для финансового сектора. Такое сотрудничество позволит клиентам автоматизировать управление цифровыми финансовыми активами (ЦФА), повысить уровень их безопасности, снизить операционные издержки и обеспечить соответствие требованиям регуляторов.

Платформа «Конфидент» имеет сертификацию средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КС2 и является полностью российской разработкой, входящей в единый реестр российского ПО. Решение особенно актуально для банков и финтех-компаний, стремящихся получить статус оператора информационных систем ЦФА в Центральном банке России или готовых заменить существующие платформы на более современные и проверенные решения.

В рамках реализации совместных проектов специалисты Neoflex, обладающие сертификацией в области внедрения технологий Web3 Tech, обеспечат не только интеграцию платформы «Конфидент» в инфраструктуру заказчиков, но и предоставят дополнительные услуги — консалтинг, обучение и техническую поддержку. Это позволит заказчикам и их клиентам управлять новым видом активов с поддержкой смарт-контрактов и конфиденциального обмена данными, создавая уникальные условия для внедрения передовых цифровых продуктов и повышения конкурентоспособности.

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Цифровизация

«Партнерство с Web3 Tech дает нам возможность предлагать заказные решения на базе российской блокчейн-платформы, сертифицированной по самым строгим стандартам информационной безопасности и криптографии. Объединение экспертизы наших команд существенно сократит сроки реализации проектов и их стоимость, а также позволит создавать отказоустойчивые и безопасные корпоративные блокчейн-решения для современных финансовых организаций», — отметил Антон Гаврилов, руководитель департамента развития бизнеса компании Neoflex.

«Команда Neoflex обладает обширной экспертизой в построении сложных информационных систем и отраслевым опытом в финансовом секторе. И эти компетенции - в сочетании со знанием нашей блокчейн-платформы - позволят реализовывать для заказчиков уникальные решения в сфере цифровых активов и не только», — сказал Артем Калихов, генеральный директор Web3 Tech.

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