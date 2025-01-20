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Гаврилов Антон



20.01.2025 «СберТех» и Neoflex объявили о партнерстве 1
13.05.2024 «Инфосистемы Джет» создала для «Газпромнефть-Гео» новое технологичное офисное пространство 1
02.09.2021 Исследование Positive Technologies: более чем в 30% случаев в отечественных компаниях применяют безопасную разработку 1
12.12.2019 Райффайзенбанк запускает виртуального помощника 1
18.10.2018 «Первый ОФД» и «Кит инвест» запустили комплексное решение для вендинга 1
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
18.01.2018 Atlex расширит линейку своих продуктов решениями «Первого ОФД» 1
12.08.2015 Softline организовала облачный хостинг на платформе ActiveCloud для «А-софт» 1
10.11.2014 ActiveCloud by Softline построила резервный ЦОД для «Ив Роше Восток» 1
15.01.2013 DosLab представила проекты для банковской сферы в «облаке» ActiveCloud by Softline 1
10.07.2012 «Концерт.Ру» переходит в «облако» ActiveCloud 1
03.07.2012 «Комлайн» разместила свою корпоративную систему 1С в «облаке» ActiveCloud 1
25.06.2012 «РосЭко» выбрала «облако» ActiveCloud для своих проектов по оценочному консалтингу 1
30.04.2008 Системы видеонаблюдения прокормят рынок 1
07.08.2007 «СтартМастер» купил «Рим» 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Гаврилов Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 118 6
Softline - Софтлайн 2810 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 3
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
NetApp - Network Appliance 636 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24623 1
Huawei 3932 1
Accenture plc 682 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Telegram Group 1983 1
Atlex - Окей-Телеком 6 1
IBM Global Markets 1 1
Google LLC 11775 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
8213 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 449 1
Цифра ГК 2426 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
Элтел Нетворкс 57 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
ВестКолл - WestCall 90 1
Metrocom - Метроком 89 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 179 1
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
DosLab 1 1
Системы документооборота 498 1
Dbrain - Дибрейн 25 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 1
Альфа-Банк 1769 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Ак Барс Банк 272 1
Лента - Утконос 177 1
TalkBank - ТолкФинанс 17 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 4 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
Кит инвест - Kit Invest 1 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 74 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
РосЭко 5 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Газпром нефть 618 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 2
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HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 1
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EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1065 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2984 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 1
Rakuten Viber 627 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Linux OS 9936 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 63 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 1
Кит инвест - Kit Vending 1 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
РосЭко - МООН - Информационная аналитическая система массовой и индивидуальной оценки недвижимости 1 1
Microsoft Exchange 1714 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 1
Жуков Алексей 5 2
Белоусов Максим 108 1
Вайнер Всеволод 26 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Аршавский Анджей 31 1
Молодых Владимир 28 1
Сечкин Алексей 19 1
Аникин Денис 33 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 25 1
Шуваев Ярослав 10 1
Попова Александра 10 1
Баулин Александр 7 1
Хахунов Алексей 2 1
Павленко Антон 15 1
Седелев Олег 3 1
Колесников Евгений 17 1
Реус Павел 1 1
Щиров Илья 45 1
Ратина Ирина 2 1
Хрупова Елена 5 1
Безуглова Марина 3 1
Сизов Алексей 14 1
Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 2 1
Лемешко Максим 15 1
Кантор Виктор 19 1
Гильмуллин Тимур 1 1
Якимов Денис 1 1
Воронов Константин 7 1
Воротникова Анастасия 9 1
Хомяков Александр 6 1
Григорьев Анатолий 7 1
Яшин Дмитрий 14 1
Гусев Александр 36 1
Староверов Денис 14 1
Жигалкин Дмитрий 5 1
Нейман Евгений 1 1
Козлов Роман 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3090 2
Европа 21767 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Италия - Рим 206 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 1
Россия - СФО - Новосибирск 4290 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1278 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - СФО - Кемеровская область 897 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 3
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Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 1
Аренда 2416 1
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Оптимизация затрат - Cost optimization 812 1
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 68 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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