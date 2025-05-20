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Платформа безопасной разработки «Шерлок» от Axel Pro внесена в Единый реестр российских программ

Продуктовая студия Axel Pro объявляет о включении AppSec-платформы «Шерлок» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Это позволяет использовать его в государственных и коммерческих организациях, которые обязаны перейти на отечественное ПО для критически важной информационной инфраструктуры с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Axel Pro.

«Шерлок» — это платформа безопасной разработки, созданная для оптимизации и автоматизации процессов управления ИБ-дефектами в программном обеспечении. Решение объединяет данные об уязвимостях из различных сканеров (SAST, SCA, Image Scan и др.), предоставляя единую точку контроля и управления для всех участников процесса разработки.

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«Включение «Шерлока» в реестр российского ПО позволяет предложить наше решение более широкому кругу российских организаций, заинтересованных в повышении эффективности процессов безопасной разработки. Наша платформа может быть полезна всем компаниям, вне зависимости от уровня зрелости процессов РБПО», — сказал Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок» в Axel Pro.

Единый реестр российского ПО был создан для поддержки отечественных разработчиков и перехода государственных структур на российское программное обеспечение. С 2025 г. критически важная информационная инфраструктура будет обязана использовать только ПО из реестра.

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