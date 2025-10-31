Разделы

Безопасность
|

Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace

Продуктовая студия Axel Pro выпустила новую версию AppSec-платформы «Шерлок». Релиз включает ряд функциональных улучшений, разработанных на основе опыта внедрения платформы у клиентов. Ключевое нововведение — интеграция с SAST-сканером Svace, разработанным Институтом системного программирования РАН (ИСП РАН).

Поддержка Svace дополняет уже существующую совместимость с другими распространёнными сканерами и делает «Шерлок» универсальной платформой для агрегации и управления результатами анализа уязвимостей независимо от используемого стека инструментов.

«Мы видим, что компании выбирают инструменты для анализа программного обеспечения исходя из своих специфических требований и технологического стека. Наша задача — обеспечить гибкую и универсальную платформу, которая будет полезна и удобна независимо от того, какие сканеры или процессы использует заказчик», — отметил Антон Гаврилов, владелец продукта «Шерлок», Axel Pro.

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает
Цифровизация

Помимо поддержки Svace, релиз 0.5.0 включает ряд значимых улучшений: гибкая система ролей: администраторы могут создавать кастомные роли под специфику своей команды; массовое управление проектами и группами через удобный интерфейс; экспорт отчётов об ИБ-дефектах в CSV для интеграции с внешними системами аналитики; улучшенная работа с Secret Finding: группировка по файлам, расширенный поиск внутри группировок; интеграция с GitLab: переход к pipeline, открытие Web IDE прямо из интерфейса «Шерлока», улучшенные уведомления о причинах остановки сборки; расширенные настройки Security Gate: поддержка Secrets, маски веток, более информативные оповещения в CI/CD.

Новая версия «Шерлока» уже доступна для клиентов Axel Pro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Никита Баранов, «Крайон»: Инструмент для управления уязвимостями так же необходим, как антивирус

Европа внедряет суверенный мессенджер с полным доступом к перепискам граждан

Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Российских «белых» хакеров будут сажать на долгие годы за слив посторонним информации о найденных уязвимостях. Закон почти готов

Как российской ИТ-компании выйти на рынок ОАЭ

В Москве арестованы хакеры, создавшие вирус «Медуза»

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/