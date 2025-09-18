Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу и безопасное размещение данных. Сервис подходит под задачи малого и среднего бизнеса. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям реализовать различные сценарии размещения — от различных типов веб-сайтов до всех типов систем 1С, баз данных, CRM-систем и т.д. Используя CloudServer как полноценное облако, компании могут создавать на его базе множество серверов, объединять их в сеть, а также интегрировать с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы.