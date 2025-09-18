Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 183265
ИКТ 14249
Организации 11070
Ведомства 1490
Ассоциации 1064
Технологии 3509
Системы 26227
Персоны 78739
География 2952
Статьи 1557
Пресса 1255
ИАА 729
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2719
Мероприятия 873

Softline ActiveCloud CloudServer


Облачный хостинг CloudServer представляет собой безопасную и масштабируемую ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую бесперебойную работу и безопасное размещение данных. Сервис подходит под задачи малого и среднего бизнеса. В отличие от VPS (virtual private server, виртуальный выделенный сервер) CloudServer позволяет компаниям реализовать различные сценарии размещения — от различных типов веб-сайтов до всех типов систем , баз данных, CRM-систем и  т.д. Используя CloudServer как полноценное облако, компании могут создавать на его базе множество серверов, объединять их в сеть, а также интегрировать с локальной инфраструктурой или другими облаками. Вместе с тем предусмотрена посекундная тарификация используемых ресурсов, благодаря чему клиенты смогут оптимизировать свои расходы.  

УПОМИНАНИЯ


18.09.2025 ActiveCloud запускает ActiveDisk — локальное облачное хранилище для комфортной работы без риска отключения 1
21.05.2025 ActiveCloud запускает облачный хостинг CloudServer по цене VPS 1
12.01.2023 ActiveCloud помог K&K Team развернуть платформу для проведения кибертурниров 1
29.05.2017 ActiveCloud разместила в облаке корпоративные сервисы «Техно-Града» 1
06.07.2016 ActiveCloud по итогам 2015 г. увеличила выручку на 33% 1
20.04.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» сервис поиска попутчиков для совместных поездок Boombilla 1
24.03.2014 Основатель «Оверсан-Скалакси» возглавил инфраструктурное направление ActiveCloud by Softline 1
26.02.2013 ActiveCloud by Softline запустила услугу аренды программ 1С 1
05.02.2013 Konica Minolta запустила внешние сервисы для партнеров в «облаке» ActiveCloud by Softline 1
15.01.2013 DosLab представила проекты для банковской сферы в «облаке» ActiveCloud by Softline 1
31.10.2012 Unicloud выбрала CloudServer для создания системы Business365.ru 1
18.10.2012 ActiveCloud by Softline запустил услугу «Виртуальные машины CloudServer для 1С-Битрикс» 2
14.08.2012 «БалтКо» создала ИТ-инфраструктуру в «облаках» ActiveCloud 1
10.07.2012 «Концерт.Ру» переходит в «облако» ActiveCloud 1
03.07.2012 «Комлайн» разместила свою корпоративную систему 1С в «облаке» ActiveCloud 1
25.06.2012 «РосЭко» выбрала «облако» ActiveCloud для своих проектов по оценочному консалтингу 2
07.06.2012 ActiveCloud by Softline запустила «облака» на территории Евросоюза 1
13.12.2011 Обновленный CloudServer от Active Technologies: создание собственной инфраструктуры в «облаке» за 5 минут 1
06.09.2011 ActiveCloud запустил обновлённый IaaS-сервис CloudServer 1
02.09.2011 Softline перевела Squesito в России на облачный сервис Microsoft Hosted Exchange 2010 1
06.06.2011 ActiveCloud запускает «облака» в Армении 1
23.05.2011 Softline Cloud Services запустил услугу «облачного» enterprise-хостинга 2
19.05.2011 Победитель конкурса разработчиков ПО DevGeneration 2011 получит $100 тыс. 1

Публикаций - 23, упоминаний - 26

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 125 20
Softline - Софтлайн 3123 18
8742 8
Microsoft Corporation 25054 4
Broadcom - VMware 2440 2
SAS Institute 1017 2
Hivext 11 2
NetApp - Network Appliance 644 1
Cisco Systems 5183 1
Amazon Inc - Amazon.com 3085 1
IBM - International Business Machines Corp 9508 1
HP Inc. 5728 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Konica Minolta 409 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 337 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 371 1
1С-Битрикс - Bitrix 607 1
АйТи 1419 1
Google LLC 12092 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
Открытые технологии 710 1
КомЛайн - ComLine 17 1
Оверсан - Oversun - Оверсан Скалакси - Oversun Scalaxy 21 1
DosLab 1 1
Cortado - ThinPrint 8 1
Squesito 1 1
Dropbox 506 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РосЭко 5 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22421 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70801 18
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16719 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31335 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2984 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11690 11
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3049 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2877 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2034 8
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1661 8
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2755 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10892 8
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1250 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25532 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9900 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6119 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33059 5
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3392 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16797 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2164 4
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1621 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12075 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1145 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26654 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13240 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1424 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 322 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4448 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7326 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21507 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9701 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5211 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9583 2
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 352 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7351 2
Web Interface - Веб-интерфейс 1791 2
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 175 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4292 2
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 363 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1130 2
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft SQL Server - MS SQL 1703 3
Google Android 14494 2
Apple iOS 8127 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 338 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 916 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1461 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1756 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1469 2
Microsoft Windows Server 2008 479 2
Linux - Debian GNU 514 2
Microsoft Windows 16138 1
Microsoft Azure 1439 1
Oracle Java - язык программирования 3284 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 626 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 234 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 111 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 306 1
Booking.com 116 1
НИИ СОКБ - SafeCopy 6 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 261 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 647 1
Ruby - Язык программирования 154 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 470 1
Cisco GRE - Generic Routing Encapsulation - Протокол туннелирования сетевых пакетов - общая инкапсуляция маршрутов 21 1
Parallels Automation 45 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 127 1
РосЭко - МООН - Информационная аналитическая система массовой и индивидуальной оценки недвижимости 1 1
Microsoft Hosted Exchange - FrontBridge 19 1
Модульбанк - Юниклауд Лабс - Unicloud Business 365 17 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 415 1
Softline - ActiveCloud - ActiveWare 3 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2304 1
Apple iCloud 282 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 787 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1295 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 855 1
Adobe Illustrator 132 1
Google WebP 29 1
Корман Игорь 21 7
Гаврилов Антон 20 4
Боровиков Сергей 31 2
Мазепа Петр 4 1
Богданов Сергей 10 1
Алексеева Елена 22 1
Чихачев Дмитрий 29 1
Торшин Дмитрий 9 1
Лоханский Дмитрий 5 1
Фролов Дмитрий 5 1
Щеголев Сергей 2 1
Бушин Андриан 4 1
Манукян Гнел 1 1
Масленников Борис 1 1
Нейман Евгений 1 1
Байбеков Ален 1 1
Шемет Наталия 1 1
Криволь Игорь 1 1
Тарасинский Александр 2 1
Досмухамедов Булат 1 1
Скутин Алексей 2 1
Гомарник Александр 1 1
Березин Алексей 2 1
Ставер Артем 3 1
Вильковский Андрей 1 1
Мушовец Валерия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153257 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14371 9
Беларусь - Белоруссия 5952 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4049 2
Европа 24516 2
Нидерланды 3590 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53005 1
Казахстан - Республика 5734 1
Япония 13439 1
Армения - Республика 2355 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1367 1
Италия - Итальянская Республика 4409 1
Украина 7735 1
Литва - Литовская Республика 658 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14687 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50333 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11537 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5379 4
Аренда 2543 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6677 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11292 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6715 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2487 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5720 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53973 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3616 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7202 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2417 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2233 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4843 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17092 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5187 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6245 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1718 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3146 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 665 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8114 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2334 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8174 1
Gartner - Гартнер 3592 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3413 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Dev Generation 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще