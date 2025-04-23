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Мушовец Валерия
|23.04.2025
|Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor 1
Мушовец Валерия и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 120 1
|Selectel - Селектел 402 1
|Multifactor - Мультифактор 46 1
|Softline - Софтлайн 2936 1
|Telegram Group 2146 1
|Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 282 1
|Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 758 1
|Linx Cloud 60 1
|Linux OS 10161 1
|Microsoft Windows 15846 1
|Башкатов Роман 13 1
|Беларусь - Белоруссия 5792 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147708 1
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