Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor

ActiveCloud (ГК Softline), поставщик облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга для клиентов России и Белоруссии, включил в свой портфель SaaS-услуг российский сервис многофакторной аутентификации Multifactor. Решение обеспечит защиту от киберугроз и усилит корпоративную систему безопасности клиентов, дополняя облачные сервисы от ActiveCloud. Сервис уже доступен к приобретению и предоставляется облачным провайдером в виде подписки сроком от одного месяца. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

Сервис контроля доступа для всех удаленных подключений (RDP, VPN, VDI, SSH и др.) Multifactor разработан компанией «Мультифактор», российским разработчиком программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке. Решение минимизирует риски, связанные с раскрытием пароля и попыткой входа на корпоративные ресурсы третьих лиц. Сервис предусматривает выбор заказчиком любого удобного способа дополнительной проверки. Используя Multifactor, пользователь может получать подтверждение через: мобильное приложение Multifactor; мессенджер Telegram; биометрические данные; одноразовые пароли посредством OTP-токенов; SMS-сообщения; звонки на смартфон; приложение, генерирующее одноразовые коды по TOTP- или HOTP-алгоритмам.

Multifactor обеспечивает SLA 99,99% и имеет высокую отказоустойчивость. Кроме того, пользователям гарантирована круглосуточная техподдержка сервиса. Решение одинаково совместимо как с ОС Linux, так и ОС Windows. Multifactor также отличает настройка от двух часов без дополнительных затрат.

Облако Multifactor находится в дата-центрах DataLine, Selectel и LinxCloud в России с многоуровневой физической защитой, резервными интернет-каналами и источниками питания, что обеспечит безопасность инфраструктуры клиентов ActiveCloud.

Multifactor имеет свой собственный RADIUS-агент (RADIUS Adapter), который может выступать как самостоятельный RADIUS-сервер, так и в качестве прокси к другому RADIUS-серверу. Таким образом, решение отлично подходит для эксплуатации в крупных компаниях, поскольку предусмотрено для работы с интенсивной нагрузкой. Сервер аутентификации, с которым сообщается сервис, может обрабатывать до 2000 аутентификаций в секунду на одного тенанта, а один экземпляр RADIUS-агента в стандартной конфигурации – до 200 в секунду.

«Мы видим большой интерес бизнеса к инструментам многофакторной аутентификации и рады сообщить о пополнении нашего SaaS-портфеля решением Multifactor. С помощью этого сервиса наши клиенты смогут минимизировать риски раскрытия пароля и входа на корпоративные ресурсы третьих лиц, благодаря чему будет исключена возможность компрометации учетных записей. Решение обладает целым рядом преимуществ: высокая масштабируемость Multifactor позволяет использовать его в компаниях любого масштаба, без ограничений по количеству пользователей и ресурсов, а благодаря нулевому CAPEX клиентам не нужно будет прибегать к затратам на внедрение и инфраструктуру», — отметила Валерия Мушовец, менеджер по развитию продуктов компании ActiveCloud.

«Использование дополнительного фактора проверки личности становится обязательным условием в обеспечении корпоративной безопасности. Мы уверены, что заказчики ActiveCloud смогут по достоинству оценить наш сервис, в том числе нативный процесс подключения и удобный интерфейс Multifactor, его отказоустойчивость и высокую доступность, а также гибкость при настройке процессов. Наша основная задача в партнерстве с ActiveCloud — сделать защиту учетных записей сотрудников простой и комфортной», — отметил Роман Башкатов, коммерческий директор «Мультифактор».

Решение входит в единый реестр российских программ для ЭВМ. Для подключения Multifactor достаточно выбрать его среди других приложений в каталоге SaaS на сайте ActiveCloud, после чего установка произойдет автоматически, не требуя от пользователей дополнительных действий.