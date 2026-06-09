Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync

Multidirectory и DeepMail обеспечивают бесшовную работу корпоративной почты Компании «Мультифактор» и «Иридиум» подтвердили совместимость своих продуктов — службы каталогов Multidirectory с почтовой системой DeepMail. По итогам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили п

«Мультифактор» выпустила Multidirectory 3.0 Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявила о выходе Multidirectory 3.0. Это обновлённая коммерческая версия продукта, предназначенная для организаций любого размера — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и государственных учреждени

Служба каталогов Multidirectory совместима и стабильно работает с виртуализацией zVirt «Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении тестирования собственных продуктов и подтверждают совместимость службы каталогов Multidirectory с российской системой виртуализации zVirt. Объединение этих решений открывает новые возможности для корпоративных заказчиков, которые используют виртуализированные инфраструктуры

Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аут

Служба каталогов Multidirectory совместима с платформой Tantor «Мультифактор» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory версии 2.7.0e-01 и Платформы Tantor версии 6.1.2. Результаты испытаний подтверждены официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». В

Служба каталогов Multidirectory совместима с PAM–платформой СКДПУ НТ «Мультифактор» и «АйТи Бастион» успешно провели испытания и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с PAM-платформой СКДПУ НТ. Объединение этих решений повышает прозрачность работы привилегированных пользователей за счет детального аудита и фиксации всех их действий, упрощает м

Служба каталогов Multidirectory обновлена до версий 2.8.0e-01 и 2.8.0 Компания «Мультифактор» сообщила о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются коммерческой версии и открытой. Новые изменения улучшают функциональность поиска и аудита, ускоряют обработку запросов к базе данных, упрощают администрирование

Служба каталогов Multidirectory и менеджер паролей BearPass совместимы «Мультифактор» и BearPass (входит в группу «Индид») успешно провели испытания собственных продуктов и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с корпоративным менеджером паролей BearPass. В рамках интеграции решений опубликована инструкция, как настроить LDAP-аутентификацию в BearPass. Об этом CNews сообщили представите

Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, представляет обновленные версии службы каталогов Multidirectory — Community 2.7.0 и Enterprise 2.7.0e-01. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора». «В новых версиях Multidirectory мы сделали акцент на доработке удобства адм

Подтверждена совместимость решений Multidirectory и RuPost Компании «Мультифактор» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory версии 2.4.0 с корпоративной почтовой системой RuPost версии 4. Объединение этих решений обеспечит организациям единое управление учетными записями и доступом к почтовым сервисам

Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform «Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представи

Multidirectory и почтовый сервер TEGU совместимы Компании «Мультифактор» и «Лаборатория МБК» сообщают об успешном прохождении испытаний на совместимость и корректность работы службы каталогов Multidirectory с почтовым сервером нового поколения TEGU Enterprise. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации в TEGU. Об этом CNews сообщили представ

Служба каталогов Multidirectory подтвердила совместимость с системой Print-X льтифактор» и «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко») объявляют об успешном завершении испытаний на совместимость собственных продуктов. Тестирование подтвердило бесконфликтную интеграцию службы каталогов Multidirectory с системой управления печатью Print-X. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости, а также опубликована инстр

Служба каталогов Multidirectory: итоги 2025 года За 2025 г. служба каталогов Multidirectory (MD) прошла значительный путь развития: было внедрено много новых и полезных функций, направленных на повышение удобства пользователей, улучшение производительности и расширение

Вышла новая версия Multidirectory Enterprise 2.6.0e-01 Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает об обновлении Enterprise-версии службы каталогов Multidirectory до версии 2.6.0e-01. Среди ключевых нововведений — установка индивидуальных парольных политик для разных групп пользователей, расширение функционала ролевой модели, действующей и

«Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter дновременно взаимодействовать с несколькими различными типами служб каталогов — с Active Directory, Multidirectory, FreeIPA и OpenLDAP. Эта функциональность важна для организаций, которые испол

Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise Компания «Мультифактор» представила ряд функциональных изменений в службе каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые обновления способствуют

Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е вания на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результаты испытаний подтвердили, что продукты раб

Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Мультифактор провели тестирование на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory. Испытания показали, что продукты работают корректно и могут использоваться вместе для создания надежных корпоративных ИТ-систем. Multidirectory — российская служба катало

Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e Компания «Мультифактор» представляет обновленную Enterprise-версию службы каталогов Multidirectory — Enterprise: 2.4.0-01e. Благодаря ролевой модели пользователи смогут настраивать права доступа, а добавленные групповые политики способствуют централизованному и более удобному

Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу ючевую роль в управлении данными и обеспечении безопасности, однако традиционные решения могут быть ограниченными по масштабируемости и гибкости. Современный подход к управлению каталогами предлагает MultiDirectory компании «Мультифактор» — служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory. Такие продукты особенно актуальны ввиду повышения интереса к отечественным решениям в

Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик Компания «Мультифактор» сообщает об обновлениях в Enterprise-версии российской службы каталогов Multidirectory. Изменения направлены на улучшение функциональных возможностей продукта, на повышение качества и эффективности его работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифа

UserGate NGFW совместим с Multidirectory «Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представите

Служба каталогов Multidirectory совместима с «Пассворком» Компании «Пассворк» и «Мультифактор» подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с менеджером паролей «Пассворк». Тестирование охватило три ключевых аспекта: надежность работы, скорость обработки данных и способность системы противостоять сбоям. Результаты ис

Служба каталогов Multidirectory обновлена до новых версий Компания «Мультифактор» сообщает о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые изменения способствуют

Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory Компании «Мультифактор» и Pragmatic Tools сообщают об успешном завершении комплексных испытаний и подтверждают совместимость программного продукта Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов Multidirectory. В ходе проведенных тестов были проверены такие аспекты, как работоспособность, производительность и отказоустойчивость. Результаты показали, что программные продукты корректно и

Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО терство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители к

Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возмо

В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync ьтифактор». Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с личным кабинетом системы Multifactor вручную или через скрипты, теперь это можно сделать с помощью сервиса Multifactor Directory Sync. Multifactor Directory Sync — сервис для ОС Windows, который помогает автоматически синхронизировать пользователей из Active Directory с личным кабинетом Multi

Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к опр

Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика Что нового? MultiDirectory — это служба каталогов, одним из ключевых нововведений которой стало включение

Вышла обновлённая версия MultiDirectory Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена иностранному сервису Active Directory от Microsoft и создаёт безопасную экосистему периметра любой ИТ-инфраструктур