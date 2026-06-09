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Multifactor MultiDirectory LDAP-каталог MultiDirectory Radius Adapter Multifactor Directory Sync
MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.06.2026
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Multidirectory и DeepMail обеспечивают бесшовную работу корпоративной почты
Компании «Мультифактор» и «Иридиум» подтвердили совместимость своих продуктов — службы каталогов Multidirectory с почтовой системой DeepMail. По итогам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили п
|21.05.2026
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«Мультифактор» выпустила Multidirectory 3.0
Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявила о выходе Multidirectory 3.0. Это обновлённая коммерческая версия продукта, предназначенная для организаций любого размера — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и государственных учреждени
|18.05.2026
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Служба каталогов Multidirectory совместима и стабильно работает с виртуализацией zVirt
«Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении тестирования собственных продуктов и подтверждают совместимость службы каталогов Multidirectory с российской системой виртуализации zVirt. Объединение этих решений открывает новые возможности для корпоративных заказчиков, которые используют виртуализированные инфраструктуры
|07.05.2026
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Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом
Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аут
|08.04.2026
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Служба каталогов Multidirectory совместима с платформой Tantor
«Мультифактор» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory версии 2.7.0e-01 и Платформы Tantor версии 6.1.2. Результаты испытаний подтверждены официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». В
|02.04.2026
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Служба каталогов Multidirectory совместима с PAM–платформой СКДПУ НТ
«Мультифактор» и «АйТи Бастион» успешно провели испытания и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с PAM-платформой СКДПУ НТ. Объединение этих решений повышает прозрачность работы привилегированных пользователей за счет детального аудита и фиксации всех их действий, упрощает м
|12.03.2026
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Служба каталогов Multidirectory обновлена до версий 2.8.0e-01 и 2.8.0
Компания «Мультифактор» сообщила о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются коммерческой версии и открытой. Новые изменения улучшают функциональность поиска и аудита, ускоряют обработку запросов к базе данных, упрощают администрирование
|19.02.2026
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Служба каталогов Multidirectory и менеджер паролей BearPass совместимы
«Мультифактор» и BearPass (входит в группу «Индид») успешно провели испытания собственных продуктов и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с корпоративным менеджером паролей BearPass. В рамках интеграции решений опубликована инструкция, как настроить LDAP-аутентификацию в BearPass. Об этом CNews сообщили представите
|29.01.2026
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Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы
Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, представляет обновленные версии службы каталогов Multidirectory — Community 2.7.0 и Enterprise 2.7.0e-01. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора». «В новых версиях Multidirectory мы сделали акцент на доработке удобства адм
|27.01.2026
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Подтверждена совместимость решений Multidirectory и RuPost
Компании «Мультифактор» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory версии 2.4.0 с корпоративной почтовой системой RuPost версии 4. Объединение этих решений обеспечит организациям единое управление учетными записями и доступом к почтовым сервисам
|22.01.2026
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Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform
«Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представи
|20.01.2026
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Multidirectory и почтовый сервер TEGU совместимы
Компании «Мультифактор» и «Лаборатория МБК» сообщают об успешном прохождении испытаний на совместимость и корректность работы службы каталогов Multidirectory с почтовым сервером нового поколения TEGU Enterprise. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации в TEGU. Об этом CNews сообщили представ
|29.12.2025
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Служба каталогов Multidirectory подтвердила совместимость с системой Print-X
льтифактор» и «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко») объявляют об успешном завершении испытаний на совместимость собственных продуктов. Тестирование подтвердило бесконфликтную интеграцию службы каталогов Multidirectory с системой управления печатью Print-X. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости, а также опубликована инстр
|24.12.2025
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Служба каталогов Multidirectory: итоги 2025 года
За 2025 г. служба каталогов Multidirectory (MD) прошла значительный путь развития: было внедрено много новых и полезных функций, направленных на повышение удобства пользователей, улучшение производительности и расширение
|08.12.2025
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Вышла новая версия Multidirectory Enterprise 2.6.0e-01
Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает об обновлении Enterprise-версии службы каталогов Multidirectory до версии 2.6.0e-01. Среди ключевых нововведений — установка индивидуальных парольных политик для разных групп пользователей, расширение функционала ролевой модели, действующей и
|06.11.2025
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«Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter
дновременно взаимодействовать с несколькими различными типами служб каталогов — с Active Directory, Multidirectory, FreeIPA и OpenLDAP. Эта функциональность важна для организаций, которые испол
|23.10.2025
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Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise
Компания «Мультифактор» представила ряд функциональных изменений в службе каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые обновления способствуют
|10.10.2025
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Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е
вания на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результаты испытаний подтвердили, что продукты раб
|29.09.2025
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Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory
Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Мультифактор провели тестирование на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory. Испытания показали, что продукты работают корректно и могут использоваться вместе для создания надежных корпоративных ИТ-систем. Multidirectory — российская служба катало
|23.09.2025
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Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e
Компания «Мультифактор» представляет обновленную Enterprise-версию службы каталогов Multidirectory — Enterprise: 2.4.0-01e. Благодаря ролевой модели пользователи смогут настраивать права доступа, а добавленные групповые политики способствуют централизованному и более удобному
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Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу
ючевую роль в управлении данными и обеспечении безопасности, однако традиционные решения могут быть ограниченными по масштабируемости и гибкости. Современный подход к управлению каталогами предлагает MultiDirectory компании «Мультифактор» — служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory. Такие продукты особенно актуальны ввиду повышения интереса к отечественным решениям в
|12.08.2025
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Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик
Компания «Мультифактор» сообщает об обновлениях в Enterprise-версии российской службы каталогов Multidirectory. Изменения направлены на улучшение функциональных возможностей продукта, на повышение качества и эффективности его работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифа
|22.07.2025
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UserGate NGFW совместим с Multidirectory
«Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представите
|15.07.2025
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Служба каталогов Multidirectory совместима с «Пассворком»
Компании «Пассворк» и «Мультифактор» подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с менеджером паролей «Пассворк». Тестирование охватило три ключевых аспекта: надежность работы, скорость обработки данных и способность системы противостоять сбоям. Результаты ис
|08.07.2025
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Служба каталогов Multidirectory обновлена до новых версий
Компания «Мультифактор» сообщает о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые изменения способствуют
|24.06.2025
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Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory
Компании «Мультифактор» и Pragmatic Tools сообщают об успешном завершении комплексных испытаний и подтверждают совместимость программного продукта Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов Multidirectory. В ходе проведенных тестов были проверены такие аспекты, как работоспособность, производительность и отказоустойчивость. Результаты показали, что программные продукты корректно и
|09.06.2025
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Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО
терство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители к
|10.04.2025
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Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory
Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возмо
|19.02.2025
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В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync
ьтифактор». Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с личным кабинетом системы Multifactor вручную или через скрипты, теперь это можно сделать с помощью сервиса Multifactor Directory Sync. Multifactor Directory Sync — сервис для ОС Windows, который помогает автоматически синхронизировать пользователей из Active Directory с личным кабинетом Multi
|12.02.2025
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Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass
Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к опр
|15.10.2024
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Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика
Что нового? MultiDirectory — это служба каталогов, одним из ключевых нововведений которой стало включение
|23.04.2024
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Вышла обновлённая версия MultiDirectory
Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена иностранному сервису Active Directory от Microsoft и создаёт безопасную экосистему периметра любой ИТ-инфраструктур
|05.12.2023
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Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory
мы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, выпустила MultiDirectory — новый российский LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора. C 1
Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
|Apache Software Foundation - ASF 227 1
|Макаров Дмитрий 33 22
|Арефьев Андрей 68 5
|Ян Константин 24 4
|Назаренко Ирина 50 2
|Башкатов Роман 19 2
|Кулик Анна 3 1
|Пашков Алексей 21 1
|Аблеков Валерий 7 1
|Чекмарев Анатолий 20 1
|Мурунов Денис 6 1
|Атоян Антон 36 1
|Шипилов Игорь 9 1
|Фикс Александр 13 1
|Денисенко Юлия 19 1
|Челидзе Джимшер 44 1
|Гавриленко Александр 58 1
|Солоничкин Денис 11 1
|Талипов Руслан 16 1
|Коротун Роман 2 1
|Соболев Роман 48 1
|Редько Сергей 8 1
|Куличкин Артём 5 1
|Улогов Артем 3 1
|Гогуа Шалва 6 1
|Мушовец Валерия 2 1
|Анохин Николай 2 1
|Комягин Валерий 9 1
|Витков Павел 14 1
|Ширикалов Алексей 7 1
|Фарберов Александр 29 1
|Варжавин Иван 30 1
|Васьковский Андрей 1 1
|Крапивина Елена 1 1
|Тихомиров Николай 2 1
|Утратенко Владимир 3 1
|Демкин Иван 2 1
|Суровец Дмитрий 115 1
|Шадаев Максут 1206 1
|Сергеев Сергей 178 1
|Лигачев Глеб 120 1
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