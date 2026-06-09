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Multifactor MultiDirectory LDAP-каталог MultiDirectory Radius Adapter Multifactor Directory Sync

Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter - Multifactor Directory Sync

MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.

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09.06.2026 Multidirectory и DeepMail обеспечивают бесшовную работу корпоративной почты

Компании «Мультифактор» и «Иридиум» подтвердили совместимость своих продуктов — службы каталогов Multidirectory с почтовой системой DeepMail. По итогам тестирования подписан сертификат совместимости, подтверждающий корректную работу решений в единой инфраструктуре. Об этом CNews сообщили п
21.05.2026 «Мультифактор» выпустила Multidirectory 3.0

Компания «Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, объявила о выходе Multidirectory 3.0. Это обновлённая коммерческая версия продукта, предназначенная для организаций любого размера — от малого и среднего бизнеса до крупных корпораций и государственных учреждени
18.05.2026 Служба каталогов Multidirectory совместима и стабильно работает с виртуализацией zVirt

«Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении тестирования собственных продуктов и подтверждают совместимость службы каталогов Multidirectory с российской системой виртуализации zVirt. Объединение этих решений открывает новые возможности для корпоративных заказчиков, которые используют виртуализированные инфраструктуры
07.05.2026 Интеграция Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал» упрощает управление доступом

Компании-разработчики «Мультифактор» и «Лаборатория Числитель» сообщили о совместимости службы каталогов Multidirectory и платформы контейнеризации «Штурвал». Испытания подтвердили надежность и корректность работы продуктов. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аут
08.04.2026 Служба каталогов Multidirectory совместима с платформой Tantor

«Мультифактор» и «Тантор Лабс» (входит в «Группу Астра») сообщают об успешном завершении всех этапов тестирования на совместимость своих решений — службы каталогов Multidirectory версии 2.7.0e-01 и Платформы Tantor версии 6.1.2. Результаты испытаний подтверждены официальным сертификатом совместимости. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». В
02.04.2026 Служба каталогов Multidirectory совместима с PAM–платформой СКДПУ НТ

«Мультифактор» и «АйТи Бастион» успешно провели испытания и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с PAM-платформой СКДПУ НТ. Объединение этих решений повышает прозрачность работы привилегированных пользователей за счет детального аудита и фиксации всех их действий, упрощает м
12.03.2026 Служба каталогов Multidirectory обновлена до версий 2.8.0e-01 и 2.8.0

Компания «Мультифактор» сообщила о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются коммерческой версии и открытой. Новые изменения улучшают функциональность поиска и аудита, ускоряют обработку запросов к базе данных, упрощают администрирование
19.02.2026 Служба каталогов Multidirectory и менеджер паролей BearPass совместимы

«Мультифактор» и BearPass (входит в группу «Индид») успешно провели испытания собственных продуктов и подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с корпоративным менеджером паролей BearPass. В рамках интеграции решений опубликована инструкция, как настроить LDAP-аутентификацию в BearPass. Об этом CNews сообщили представите
29.01.2026 Новый релиз Multidirectory: еще больше возможностей для эффективной работы

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, представляет обновленные версии службы каталогов Multidirectory — Community 2.7.0 и Enterprise 2.7.0e-01. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактора». «В новых версиях Multidirectory мы сделали акцент на доработке удобства адм
27.01.2026 Подтверждена совместимость решений Multidirectory и RuPost

Компании «Мультифактор» и «РуПост» (входит в «Группу Астра») подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory версии 2.4.0 с корпоративной почтовой системой RuPost версии 4. Объединение этих решений обеспечит организациям единое управление учетными записями и доступом к почтовым сервисам
22.01.2026 Подтверждена совместимость Multidirectory c решениями StarVault и Nova Container Platform

«Мультифактор» и Orion soft объявляют об успешном завершении испытаний и подтверждении совместимости службы каталогов Multidirectory с платформой управления секретами и защитой доступа StarVault и с платформой оркестрации контейнеризированных приложений Nova Container Platform. Об этом CNews сообщили представи
20.01.2026 Multidirectory и почтовый сервер TEGU совместимы

Компании «Мультифактор» и «Лаборатория МБК» сообщают об успешном прохождении испытаний на совместимость и корректность работы службы каталогов Multidirectory с почтовым сервером нового поколения TEGU Enterprise. В рамках интеграции решений опубликована инструкция по настройке LDAP-аутентификации в TEGU. Об этом CNews сообщили представ
29.12.2025 Служба каталогов Multidirectory подтвердила совместимость с системой Print-X

льтифактор» и «Принт-Икс» (входит в ГК «Айтеко») объявляют об успешном завершении испытаний на совместимость собственных продуктов. Тестирование подтвердило бесконфликтную интеграцию службы каталогов Multidirectory с системой управления печатью Print-X. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор». По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости, а также опубликована инстр
24.12.2025 Служба каталогов Multidirectory: итоги 2025 года

За 2025 г. служба каталогов Multidirectory (MD) прошла значительный путь развития: было внедрено много новых и полезных функций, направленных на повышение удобства пользователей, улучшение производительности и расширение

08.12.2025 Вышла новая версия Multidirectory Enterprise 2.6.0e-01

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает об обновлении Enterprise-версии службы каталогов Multidirectory до версии 2.6.0e-01. Среди ключевых нововведений — установка индивидуальных парольных политик для разных групп пользователей, расширение функционала ролевой модели, действующей и
06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter

дновременно взаимодействовать с несколькими различными типами служб каталогов — с Active Directory, Multidirectory, FreeIPA и OpenLDAP. Эта функциональность важна для организаций, которые испол
23.10.2025 Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise

Компания «Мультифактор» представила ряд функциональных изменений в службе каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые обновления способствуют
10.10.2025 Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е

вания на совместимость своих решений — облачной платформы SpaceVM версии 6.5.8 со службой каталогов Multidirectory версии Enterprise 2.4.0-01. Результаты испытаний подтвердили, что продукты раб
29.09.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory

Разработчик операционных систем «Инферит ОС» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) и компания Мультифактор провели тестирование на совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory. Испытания показали, что продукты работают корректно и могут использоваться вместе для создания надежных корпоративных ИТ-систем. Multidirectory — российская служба катало
23.09.2025 Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e

Компания «Мультифактор» представляет обновленную Enterprise-версию службы каталогов Multidirectory — Enterprise: 2.4.0-01e. Благодаря ролевой модели пользователи смогут настраивать права доступа, а добавленные групповые политики способствуют централизованному и более удобному

Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу

ючевую роль в управлении данными и обеспечении безопасности, однако традиционные решения могут быть ограниченными по масштабируемости и гибкости. Современный подход к управлению каталогами предлагает MultiDirectory компании «Мультифактор» — служба каталогов, структурно адаптированная под Active Directory. Такие продукты особенно актуальны ввиду повышения интереса к отечественным решениям в

12.08.2025 Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик

Компания «Мультифактор» сообщает об обновлениях в Enterprise-версии российской службы каталогов Multidirectory. Изменения направлены на улучшение функциональных возможностей продукта, на повышение качества и эффективности его работы. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифа
22.07.2025 UserGate NGFW совместим с Multidirectory

«Мультифактор» и UserGate подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с межсетевым экраном следующего поколения UserGate Next-Generation Firewall (NGFW). По результатам испытаний оформлен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представите
15.07.2025 Служба каталогов Multidirectory совместима с «Пассворком»

Компании «Пассворк» и «Мультифактор» подтвердили совместимость службы каталогов Multidirectory с менеджером паролей «Пассворк». Тестирование охватило три ключевых аспекта: надежность работы, скорость обработки данных и способность системы противостоять сбоям. Результаты ис
08.07.2025 Служба каталогов Multidirectory обновлена до новых версий

Компания «Мультифактор» сообщает о значимых обновлениях службы каталогов Multidirectory, которые касаются Community-версии и Enterprise. Новые изменения способствуют

24.06.2025 Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory

Компании «Мультифактор» и Pragmatic Tools сообщают об успешном завершении комплексных испытаний и подтверждают совместимость программного продукта Pragmatic Tools Migrator со службой каталогов Multidirectory. В ходе проведенных тестов были проверены такие аспекты, как работоспособность, производительность и отказоустойчивость. Результаты показали, что программные продукты корректно и
09.06.2025 Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО

терство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России включило Enterprise-версию решения Multidirectory в реестр отечественного ПО под № 28333. Об этом CNews сообщили представители к
10.04.2025 Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory

Компания «Мультифактор», российский разработчик программного обеспечения на ИТ- и ИБ-рынке, сообщает о выпуске Enterprise-версии службы каталогов MultiDirectory с официальной поддержкой от вендора. Enterprise-версия имеет более расширенный функционал и гарантированное техническое сопровождение, а также предоставляет компаниям новые возмо
19.02.2025 В решении Multifactor появилась новая функция — Multifactor Directory Sync

ьтифактор». Пользователям больше не нужно синхронизировать учетные записи Active Directory с личным кабинетом системы Multifactor вручную или через скрипты, теперь это можно сделать с помощью сервиса Multifactor Directory Sync. Multifactor Directory Sync — сервис для ОС Windows, который помогает автоматически синхронизировать пользователей из Active Directory с личным кабинетом Multi
12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass

Компания «Мультифактор» выпустила обновление службы каталогов MultiDirectory. В новой версии теперь доступна интеграция с двухфакторной аутентификацией (2FA) в Kerberos. Это обеспечит надежную проверку подлинности пользователей и авторизацию доступа к опр
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика

Что нового? MultiDirectory — это служба каталогов, одним из ключевых нововведений которой стало включение
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory

Компания «Мультифактор» объявила о выпуске обновлённой версии бесплатного LDAP-каталога MultiDirectory. Это российская разработка, которая позиционируется как замена иностранному сервису Active Directory от Microsoft и создаёт безопасную экосистему периметра любой ИТ-инфраструктур
05.12.2023 Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory

мы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, выпустила MultiDirectory — новый российский LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора. C 1


Публикаций - 51, упоминаний - 95

Multifactor и организации, системы, технологии, персоны:

Multifactor - Мультифактор 128 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2970 12
Microsoft Corporation 25688 11
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 426 8
Softline - Софтлайн 3674 7
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 31 7
2domains 4 7
Telegram Group 2877 5
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 39 5
Orion soft - Орион софт - 290 4
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 178 4
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 130 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1080 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 3
Пассворк - Passwork 20 3
Softline - Софтлайн Технологии - СФ ТЕХ 134 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 420 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1316 2
9497 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 907 2
Рексофт - Reksoft 486 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1128 2
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 135 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 472 2
Телеком Биржа 64 2
МБК лаб - Лаборатория МБК 32 2
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 149 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит Облако 75 1
Ростех - РТ-Иридиум - Иридиум Программные Технологии 9 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 99 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Софт Плюс - Hexway - Хексвей 12 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Безопасность - K2-9b Group - К2-9б Групп 12 1
Netlab - Нетлаб 14 1
Информпроект МГК 9 1
АРКИС - АРКИС Инжиниринг 3 1
Снежный барс 1 1
Грависофт 7 1
Инфосерв 4 1
Maxsoft - МаксСофт 9 1
Broadcom - VMware 2592 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 1
Минобороны РФ - Оборонлогистика 4 1
Почта России ПАО 2338 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3129 1
ГПБ - Газпромбанк 1261 1
МКБ - Московский кредитный банк 648 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 318 1
Русагро Группа Компаний 365 1
Северсталь ПАО - Severstal 618 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2388 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 617 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 339 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 116 1
Газпром бурение 61 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 274 1
Силовые машины 165 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 152 1
Русэнергосбыт 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1700 1
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5555 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13629 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3608 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3821 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3409 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 88 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
Apache Software Foundation - ASF 227 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64137 36
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13066 32
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 235 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34323 24
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 612 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25166 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28015 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33138 15
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1150 15
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 206 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5694 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8556 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27125 11
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1559 11
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 264 11
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3130 9
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 586 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12943 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35721 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24133 8
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1091 8
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2934 7
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17947 7
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 832 7
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1146 7
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1040 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1832 6
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8124 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61002 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7102 6
FreeIPA - Free Identity, Policy and Audit - открытый проект создания централизованной системы управления идентификацией пользователей, задания политик доступа и аудита для сетей на базе Linux и Unix 133 6
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 296 6
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2324 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4148 5
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 432 5
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 539 5
Web Interface - Веб-интерфейс 2007 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12802 5
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 633 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5070 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1651 36
Linux OS 11419 16
Microsoft Windows 16781 11
2Test Профишкаф 1 7
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 231 7
Multifactor - Multipushed - Pushed 10 6
Pragmatic Tools Migrator 35 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1716 6
Ред Софт - Ред Адм 134 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1258 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 479 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 58 5
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 641 4
НТЦ ИТ Роса - Rosa Dynamic Directory - 28 4
Apple macOS 2391 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1543 4
Multifactor - Multistatus - Облачный сервис анализа работы интернет-ресурсов 5 3
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 314 3
Docker - Платформа распределённых приложений 526 3
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 130 3
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 245 3
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 219 3
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 14 3
Orion soft - StarVault 31 2
Т1 Сервионика - Айтеко - ПринтИкс - Принт-икс - Print-X - система управления корпоративной печатью 10 2
Компания Индид - БЕАРПАСС - BearPass 13 2
Oracle Java - язык программирования 3449 2
МБК лаб - TEGU - почтовый сервер 32 2
Linux Alpine 17 2
Linux - Debian GNU 562 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 94 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 348 2
МСК Групп - Даком М - SpaceVM - Экосистема виртуализации 106 2
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall - uNGFW - UserGate WAF - uWAF 109 2
Orion soft - Nova Container Platform - Nova AI 86 2
Appius PLM 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Боцман - Боцман клик 42 1
HashiCorp Vault 30 1
UDV group - UDV ITM 17 1
Ростех - РТ-Иридиум - DeepMail 25 1
Макаров Дмитрий 33 22
Арефьев Андрей 68 5
Ян Константин 24 4
Назаренко Ирина 50 2
Башкатов Роман 19 2
Кулик Анна 3 1
Пашков Алексей 21 1
Аблеков Валерий 7 1
Чекмарев Анатолий 20 1
Мурунов Денис 6 1
Атоян Антон 36 1
Шипилов Игорь 9 1
Фикс Александр 13 1
Денисенко Юлия 19 1
Челидзе Джимшер 44 1
Гавриленко Александр 58 1
Солоничкин Денис 11 1
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Коротун Роман 2 1
Соболев Роман 48 1
Редько Сергей 8 1
Куличкин Артём 5 1
Улогов Артем 3 1
Гогуа Шалва 6 1
Мушовец Валерия 2 1
Анохин Николай 2 1
Комягин Валерий 9 1
Витков Павел 14 1
Ширикалов Алексей 7 1
Фарберов Александр 29 1
Варжавин Иван 30 1
Васьковский Андрей 1 1
Крапивина Елена 1 1
Тихомиров Николай 2 1
Утратенко Владимир 3 1
Демкин Иван 2 1
Суровец Дмитрий 115 1
Шадаев Максут 1206 1
Сергеев Сергей 178 1
Лигачев Глеб 120 1
Россия - РФ - Российская федерация 164494 38
Беларусь - Белоруссия 6250 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14756 1
США - Калифорния 4808 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 724 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 137 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11411 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12179 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57112 4
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3678 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2152 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15852 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3947 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1472 3
Аудит - аудиторский услуги 3385 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5614 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7707 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21379 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33359 2
Энергетика - Energy - Energetically 5784 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7314 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2379 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7002 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6526 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1143 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 924 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 492 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1363 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3935 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2451 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1369 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6109 1
Запугивание и шантаж 176 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1166 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2639 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3541 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 353 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 33 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11640 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7469 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 922 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5981 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3918 2
CNews Инновация года - награда 154 1
Ирбитский политехникум ГАПОУ СО 5 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1191 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 216 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 266 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 724 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 296 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 189 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1270 1
CNews FORUM Кейсы 306 1
itSMF - IT Service Management Forum 39 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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