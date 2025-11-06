Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter

MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.