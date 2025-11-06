Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter

Разделы

MultiDirectory — это база данных, которая работает по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Внедрение этой базы позволяет централизованно управлять данными, упрощает процесс администрирования и уменьшает риск несанкционированного доступа.

06.11.2025 «Мультифкатор» усовершенствовала Radius Adapter 2
23.10.2025 Новый релиз службы каталогов Multidirectory для Community-версии и Enterprise 2
23.10.2025 Pragmatic Tools выпустил Pragmatic Tools Migrator 3.0 для миграции на отечественные ИТ-решения 1
10.10.2025 Платформа SpaceVM 6.5.8 совместима с Multidirectory Enterprise 2.4.0-01е 2
29.09.2025 Подтверждена совместимость ОС «МСВСфера Сервер 9» и службы каталогов Multidirectory 1
23.09.2025 Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e 1
22.09.2025 Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд 1
Чем заменить Active Directory? Изучаем российскую альтернативу 1
11.09.2025 «1С» стала официальным дистрибьютором решений Pragmatic Tools 1
10.09.2025 Российские службы каталогов выходят за рамки замещения и наращивают зрелость 1
19.08.2025 Multifactor и Solar SafeInspect усиливают защиту учетных записей привилегированных пользователей 1
12.08.2025 Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик 1
27.07.2025 ИБ-рисков использования ИИ становится все больше 1
22.07.2025 UserGate NGFW совместим с Multidirectory 1
15.07.2025 Служба каталогов Multidirectory совместима с «Пассворком» 1
08.07.2025 Бесплатная российская замена Active Directory упрощает переход на отечественное ПО 2
08.07.2025 Служба каталогов Multidirectory обновлена до новых версий 4
01.07.2025 Выпущена новая версия Pragmatic Tools Migrator 2.9 1
24.06.2025 Миграция данных из Active Directory благодаря совместимости Pragmatic Tools и Multidirectory 1
09.06.2025 Enterprise-версия Multidirectory включена в реестр отечественного ПО 3
23.04.2025 Облачный провайдер ActiveCloud пополнил свой портфель SaaS-услуг российским решением Multifactor 1
10.04.2025 Вышла Enterprise-версия службы каталогов MultiDirectory 1
12.02.2025 Новые возможности MultiDirectory: 2FA в Kerberos и режим ByPass 1
15.10.2024 Вышла бесплатная замена Active Directory российского разработчика 4
28.06.2024 В решении Multifactor новая опция: проверка второго фактора перед первым 2
23.04.2024 Вышла обновлённая версия MultiDirectory 1
22.03.2024 Система двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor совместима с устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» 1
05.12.2023 Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory 2

Multifactor - Мультифактор 82 16
Microsoft Corporation 25192 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2406 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 355 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 3
2domains 4 3
Pragmatic Tools - Прагматик Тулз 34 2
Softline - Софтлайн 3221 2
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Инферит ОС 104 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 38 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 330 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Yandex - Яндекс 8325 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1471 1
SimbirSoft - СимбирСофт 103 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 636 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 374 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 385 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 348 1
Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс 95 1
Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС 39 1
К2Тех 221 1
Ред Софт - Red Soft 970 1
8886 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 415 1
Т1 Иннотех 198 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 382 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
Лента - Сеть розничной торговли 2246 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Газпром бурение 47 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 291 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 1
Силовые машины 142 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 259 1
Русэнергосбыт 10 1
Почта России ПАО 2226 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1367 1
Северсталь ПАО - Severstal 553 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4813 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12730 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4752 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3226 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3341 1
ASF - Apache Software Foundation 220 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 202 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22729 15
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12172 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31257 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8089 10
Кибербезопасность - LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 505 9
Directory Service - Служба каталогов - средство иерархического представления ресурсов и информации об этих ресурсах - Управление службой каталогов и доменом, а также учетными записями 193 8
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25866 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27006 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12259 6
MIT - Kerberos - computer-network authentication protocol - сетевой протокол аутентификации 168 6
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5326 5
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 501 4
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2820 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31721 4
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2566 3
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 933 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16631 3
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 787 3
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1081 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1810 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22808 3
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 932 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16972 3
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2120 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7517 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 3
Кибербезопасность - SCM - Secure (Security) Content Management - Управление безопасностью контента - CSP - Content Security Policy - Политика защиты контента - SCAP - Security Content Automation Protocol - Протокол автоматизации управления данными безопас 192 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6214 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9928 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2382 2
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 929 2
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1004 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11304 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7334 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4488 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4574 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13275 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2292 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1499 15
Linux OS 10805 9
Microsoft Windows 16251 5
Python - высокоуровневый язык программирования 1111 4
Multifactor - Multipushed - Pushed 7 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1478 3
2Test Профишкаф 1 3
Pragmatic Tools Migrator 31 2
Ред Софт - Ред Адм 84 1
YAML - Ain't Markup Language 28 1
НТЦ ИТ Роса - Dynamic Directory 18 1
Актив - Рутокен ОТР 2 1
Apache Directory 3 1
Актив - Рутокен OTP 6 1
Актив - Рутокен Guardant 64 1
Актив - Рутокен MFA 12 1
Oracle Java - язык программирования 3319 1
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost DS - Avanpost Directory Service 9 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1653 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 408 1
Red Hat - Fedora Project - Linux Fedora 235 1
Docker - Платформа распределённых приложений 422 1
Samba 151 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт домен 41 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1270 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 538 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 36 1
OpenText - Micro Focus - Novell eDirectory 27 1
OpenAI - ChatGPT 494 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 840 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 607 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 246 1
UserGate NGFW - UserGate Next Generation Firewall 75 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5112 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 624 1
Макаров Дмитрий 19 7
Ян Константин 22 3
Арефьев Андрей 61 2
Аблеков Валерий 6 1
Чекмарев Анатолий 5 1
Челидзе Джимшер 42 1
Коротун Роман 2 1
Редько Сергей 6 1
Куличкин Артём 5 1
Фарберов Александр 15 1
Варжавин Иван 16 1
Васьковский Андрей 1 1
Крапивина Елена 1 1
Тихомиров Николай 2 1
Шпаков Андрей 0 1
Орлов Сергей 28 1
Лигачев Глеб 105 1
Шойтов Александр 99 1
Воеводин Александр 21 1
Шадаев Максут 1127 1
Сергеев Сергей 161 1
Граденко Михаил 42 1
Кадомский Вячеслав 69 1
Чернов Иван 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 20
США - Калифорния 4768 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10087 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11655 3
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3666 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1654 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54602 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14930 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3040 2
Аудит - аудиторский услуги 3051 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5257 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 867 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 274 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1319 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6181 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1109 1
Product Management - Продакт менеджмент - Управление продуктом 32 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20183 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 549 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1336 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3354 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2676 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11370 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3722 2
CNews Инновация года - награда 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 965 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 226 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1070 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 200 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1194 1
