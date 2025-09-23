Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e

Компания «Мультифактор» представляет обновленную Enterprise-версию службы каталогов Multidirectory — Enterprise: 2.4.0-01e. Благодаря ролевой модели пользователи смогут настраивать права доступа, а добавленные групповые политики способствуют централизованному и более удобному управлению корпоративными ресурсами. Другим важным изменением стала проверка на последнего пользователя в группе Domain admins. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Реализована ролевая модель

Ролевая модель позволяет администраторам создавать иерархии прав доступа, распределяя полномочия сотрудников. Роли пользователей можно детально настроить согласно их должностным обязанностям, что, в свою очередь, обеспечит высокий уровень контроля над всеми рабочими процессами в компании.

Добавлены групповые политики

Групповые политики позволяют организациям централизованно управлять корпоративными ресурсами. Вместо того, чтобы настраивать каждый компьютер по отдельности, администраторы могут использовать групповые политики для определения единых правил и настроек для групп пользователей или компьютеров.

Сейчас групповые политики в Multidirectory применимы только к компьютерам. Позже эта возможность будет доступна и для пользователей.

Добавлена проверка на последнего пользователя в группе Domain admins

Эта функция предотвращает случайное удаление последнего администратора домена.

Ранее администратор службы каталогов Multidirectory мог случайно удалить самого себя или последнего члена группы администраторов, тем самым лишив ИТ-специалистов доступа к управлению каталогом.

Теперь система автоматически защищает группу администраторов домена от удаления последнего ее участника. Если в группе остается единственный пользователь, то ни один сотрудник, включая самих администраторов, не сможет исключить его из состава группы.