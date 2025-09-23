Разделы

ПО Софт
|

Новый релиз Multidirectory Enterprise — версия 2.4.0-01e

Компания «Мультифактор» представляет обновленную Enterprise-версию службы каталогов Multidirectory — Enterprise: 2.4.0-01e. Благодаря ролевой модели пользователи смогут настраивать права доступа, а добавленные групповые политики способствуют централизованному и более удобному управлению корпоративными ресурсами. Другим важным изменением стала проверка на последнего пользователя в группе Domain admins. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

Реализована ролевая модель

Ролевая модель позволяет администраторам создавать иерархии прав доступа, распределяя полномочия сотрудников. Роли пользователей можно детально настроить согласно их должностным обязанностям, что, в свою очередь, обеспечит высокий уровень контроля над всеми рабочими процессами в компании.

Добавлены групповые политики

Групповые политики позволяют организациям централизованно управлять корпоративными ресурсами. Вместо того, чтобы настраивать каждый компьютер по отдельности, администраторы могут использовать групповые политики для определения единых правил и настроек для групп пользователей или компьютеров.

Сейчас групповые политики в Multidirectory применимы только к компьютерам. Позже эта возможность будет доступна и для пользователей.

Добавлена проверка на последнего пользователя в группе Domain admins

Эта функция предотвращает случайное удаление последнего администратора домена.

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации
Цифровизация

Ранее администратор службы каталогов Multidirectory мог случайно удалить самого себя или последнего члена группы администраторов, тем самым лишив ИТ-специалистов доступа к управлению каталогом.

Теперь система автоматически защищает группу администраторов домена от удаления последнего ее участника. Если в группе остается единственный пользователь, то ни один сотрудник, включая самих администраторов, не сможет исключить его из состава группы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Мифы и реальность low-code: эти системы умеют намного больше, чем принято считать

Банки «подсели» на софт 60-летней давности и не хотят обновляться. Специалистов по нему почти не осталось

CNews — 25 лет лидерства

Бесплатна и доступна. «Яндекс» внедрил «Алису» в Max. На очереди — Telegram

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Частный софт может получить допуск к объектам КИИ, российские власти определились с правилами ведения реестра

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников: выбор ZOOM

Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 6 Pro: рекордная автономность и продвинутый велорежим

Что умеют умные холодильники в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще