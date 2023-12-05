Создан бесплатный российский LDAP-каталог MultiDirectory

Компания «Мультифактор», ранее известная как российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленных подключений, выпустила MultiDirectory — новый российский LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора. C 1 декабря 2023 г. всем будет доступна бесплатная community версия, в 2024 г — версия для корпоративных заказчиков, с поддержкой и расширенным функционалом. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультифактор».

MultiDirectory — это база данных, работающая по протоколу LDAP. Она хранит информацию о пользователях, ролях, структуре и информационных ресурсах организации, а также обеспечивает процессы аутентификации и авторизации. Ее внедрение обеспечивает централизованное управление данными, упрощая администрирование и уменьшая риск несанкционированного доступа. В распоряжении администраторов MultiDirectory — настройка сетевых политик доступа, мультифакторная аутентификация, управление пользователями, группами и компьютерами.

MultiDirectory — один из новых продуктов «Мультифактор», в комплексе создающих безопасную экосистему периметра ИТ-инфраструктуры, а также ключевой продукт для всего российского рынка в рамках импортозамещения.

Мультиплатформенный LDAP-каталог MultiDirectory — российское решение с открытым исходным кодом и свободной лицензией, что говорит об отсутствии недокументированных возможностей и закладок. Система предназначена для личного использования, малого и среднего бизнеса, а также корпоративных задач в любых отраслях.

Каталог учетных записей MultiDirectory сделан на Python — высокоуровневом языке программирования, отличающемся эффективностью, простотой и универсальностью использования. Кроме того, в MultiDirectory используется открытая система хранения данных — БД Postgress — одна из наиболее развитых в мире. Она позволяет штатными средствами масштабировать данные, обеспечивать отказоустойчивость и резервное копирование в организациях федерального значения.

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«MultiDirectory — это продукт, разработанный российской компанией, максимально абстрагированный и защищенный от санкционных рисков. Кроме того, он не базируется на проприетарных и open-source продуктах и не несет их ограничений. Мы гордимся тем, что выпустили новый российский мультиплатформенный LDAP-каталог со встроенной поддержкой второго фактора», — сказал Константин Ян, генеральный директор «Мультифактор».

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«Мультифактор» — российский разработчик и поставщик системы многофакторной аутентификации и контроля доступа для всех видов удаленного подключения. Решение MULTIFACTOR включено в реестр российского ПО. Компания соответствует требованиям международного стандарта PCI DSS.