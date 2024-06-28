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В решении Multifactor новая опция: проверка второго фактора перед первым

Компания «Мультифактор» доработала собственный Radius Adapter для Windows- и Linux-инфраструктур в решении для двухфакторной аутентификации и контроля доступа пользователей. Разработчики Multifactor добавили в MultiFactor Radius Adapter функцию запроса второго фактора перед первым. Эта функция поможет снять нагрузку с LDAP-каталога и защитить его в случае перебора паролей пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Если функция активна, адаптер работает в новом режиме: сначала пользователь должен подтвердить второй фактор, а затем – первый (логин и пароль). Такие функции, как Bypass, Inline Enrollment и Challenge также доступны в новом режиме.

В обновленной версии MultiFactor Radius Adapter можно выбрать предпочтительный метод аутентификации для режима второго фактора перед первым: push-уведомление, сообщение в Telegram, OTP-код. Если какой-то из указанных методов пользователя недоступен, то будет использован следующий в соответствии с приоритетом. Примеры содержимого поля «пароль» при использовании метода «OTP-код»: пароль + otp: мой пароль 123456; только otp: 123456.

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