TOTP Time-based One-Time Password Algorithm RFC 6238 OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации OTP (One Time Password)


20.08.2025 Новый способ защитить аккаунт «Госуслуг» — одноразовый код в мессенджере Мах

лучать эти коды — выбирайте сами. Сегодня появился еще один вариант — мессенджер Мах. В него придет одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его см
29.07.2025 «АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе

Ти Бастион» реализовал механизмы собственной двухфакторной аутентификации (2FA) на основе алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password) в своем решении СКДПУ НТ. Это позволит бизнесу повысить у
25.06.2024 «Лаборатория Касперского»: как мошенники используют OTP-боты для обхода двухфакторной аутентификации

рехвата кодов они используют OTP-боты — автоматизированное ПО, способное выманивать у пользователей одноразовые пароли в схемах с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили пре
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box

ания Box запустила возможность для учетных записей использовать приложения аутентификации на основе TOTP, такие как Google Authenticator, Okta Verify, Authy, Duo. Box рекомендует TOTP вм
20.07.2015 Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk

oken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий подключения к компьютеру и установки дополнительного программного обеспечения. Автономные генераторы одноразовых паролей используются для повышения безопасности доступа к ресурсам медицинской системы. Согласно документу, автономные генераторы eToken Pass работают с систем

TOTP и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12255 21
Telegram Group 2571 16
Microsoft Corporation 25236 15
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 15
2domains 4 14
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 30 14
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 54 13
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 435 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 10
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 176 9
Yandex - Яндекс 8434 9
Apple Inc 12628 9
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 336 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 699 8
HID ActivIdentity 16 7
Multifactor - Мультифактор 85 7
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 110 7
HID Global - HID Corporation 121 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 678 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1583 6
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 178 5
Ростелеком 10306 5
VK - Mail.ru Group 3532 5
Meta Platforms - Facebook 4531 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 5
ОТР ГК - ОТР 2000 221 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
Thales - Gemalto - SafeNet 137 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 5
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 5
R-Style - Эр-Стайл ГК 739 4
8983 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 200 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1703 4
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 4
SAS Institute 1032 4
АйТи 1439 4
АйТи Бастион - IT Bastion 130 4
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 255 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1907 15
Visa International 1972 12
Альфа-Банк 1868 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
ВТБ - Почта Банк 503 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 3
ВТБ - ВТБ24 668 3
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 3
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 211 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 282 2
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 64 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
Почта России ПАО 2245 2
МКБ - Московский кредитный банк 618 2
American Express - Amex 335 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Евросеть 1417 2
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 45 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 168 1
Новард УК - Novard 72 1
Bereke Bank - Сбербанк Казахстан 15 1
Геометрия НПО 150 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
Смоленский Банк - Смоленский Фермер - Коммерческий земельный крестьянский банк 5 1
ТКБ - Инвестторгбанк АКБ - Банк ИТБ 35 1
Стройкредит АКБ 35 1
ЦентроКредит АКБ 18 1
Росэнергобанк 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 19
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
ФНС РФ - МИФНС - Межрегиональные инспекции ФНС России 111 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 103 1
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 4
OWASP - Open Web Application Security Project 118 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 80 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 170
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 106
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 105
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 83
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 951 73
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 64
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 49
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 43
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 41
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4453 41
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 957 41
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 41
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 32
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 31
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1012 31
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 30
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 29
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 29
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 701 28
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2692 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14377 26
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 26
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 25
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 270 23
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 23
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1375 23
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 22
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 241 22
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 22
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 21
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 21
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 20
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 20
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 19
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 19
Google Android 14679 47
Apple iOS 8242 40
Microsoft Windows 16327 29
Linux OS 10896 23
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 15
2Test Профишкаф 1 14
RooX UIDM 45 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 11
Google Authenticator 23 11
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 10
Apple - App Store 3008 9
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 9
Яндекс.Ключ 18 8
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost Access - Avanpost IDM - Avanpost IGA - Avanpost Identity Governance & Administration - Avanpost FAM/MFA - Avanpost Federated Access Manager - Avanpost Authenticator 100 8
Aladdin eToken PASS 20 7
Apple iPad 3936 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 7
HID ActivIdentity - 4TRESS Authentication Appliance 10 6
МТС ID - МТС ID KYC 57 6
Aladdin JaCarta СКЗИ 172 6
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 49 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 6
BSS BS-Client ДБО 126 5
Visa Verified By Visa 62 5
Aladdin 2FA 10 5
Aladdin eToken NG-OTP - Aladdin eToken NG-FLASH 52 5
Multifactor - MultiDirectory LDAP-каталог - MultiDirectory Radius Adapter 29 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2402 5
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 203 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 5
Актив - Рутокен OTP 7 5
Aladdin JaCarta Authentication Server - Aladdin JAS 15 4
Aladdin JaCarta WebPass 7 4
Актив - Рутокен MFA 13 4
Apple macOS 2248 4
Apple Touch ID 287 4
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 959 4
Microsoft Office 3952 4
Шпаков Андрей 0 6
Грудинин Дмитрий 26 5
Корсаков Константин 22 5
Хмельницкий Алексей 16 4
Голованов Сергей 67 4
Свистунова Ольга 28 3
Рожнов Михаил 14 3
Струганик Анна 5 3
Хаустов Иван 17 3
Лосев Сергей 46 2
Ивановский Виктор 13 2
Лаптев Андрей 22 2
Евгенов Никита 8 2
Башкатов Роман 19 2
Огнев Василий 7 2
Конаков Александр 4 2
Игумнова Евгения 3 2
Ширикалов Алексей 4 2
Артамонова Анна 183 2
Каштанов Дмитрий 28 2
Витязь Александр 43 2
Нештун Денис 14 2
Киреев Александр 35 2
Старовойтов Дмитрий 31 2
Масленникова Анастасия 35 2
Агеев Андрей 13 2
Ляпунов Игорь 130 2
Добровольский Михаил 40 1
Сердюк Виктор 45 1
Левиков Антон 69 1
Дробышевский Михаил 53 1
Mickoleit Arthur - Миколейт Артур 1 1
Журихин Павел 16 1
Требушной Алексей 3 1
Александров Алексей 12 1
Михайлов Алексей 94 1
Гусев Алексей 19 1
Тупицын Александр 9 1
Вураско Александр 37 1
Большев Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 127
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 6
Европа 24634 6
Беларусь - Белоруссия 6023 6
Украина 7793 6
Казахстан - Республика 5792 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 4
Япония 13547 4
Швеция - Королевство 3715 3
Армения - Республика 2368 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Америка - Американский регион 2188 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Италия - Итальянская Республика 4429 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2653 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
Испания - Королевство 3760 2
Таиланд - Королевство 866 2
Дания - Королевство 1318 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1071 2
Молдавия - Республика Молдова 721 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
США - Теннесси 121 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сакраменто 44 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 937 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 106
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 32
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 21
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 16
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 14
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 13
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 10
Аудит - аудиторский услуги 3111 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 6
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 6
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 6
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1439 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1059 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 897 4
Английский язык 6876 3
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Computer Weekly 376 1
CNews Журнал 166 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
BleepingComputer - Издание 410 1
Ars Technica 435 1
Известия ИД 704 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Ведомости 1233 1
Forbes - Форбс 910 1
KrebsOnSecurity 17 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 9
Gartner - Гартнер 3608 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 2
Juniper Research 551 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
Mobile Research Group 85 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 188 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 2
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
CeBIT 612 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Capture the Flag - CTF 53 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
