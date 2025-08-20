Получите все материалы CNews по ключевому слову
TOTP Time-based One-Time Password Algorithm RFC 6238 OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации OTP (One Time Password)
СОБЫТИЯ
Новый способ защитить аккаунт «Госуслуг» — одноразовый код в мессенджере Мах
лучать эти коды — выбирайте сами. Сегодня появился еще один вариант — мессенджер Мах. В него придет одноразовый код (OTP-код). Пока сервис доступен в тестовом режиме, но скоро подключить его см
|29.07.2025
|
«АйТи Бастион» внедрил собственную двухфакторную аутентификацию на базе TOTP в своей PAM‑платформе
Ти Бастион» реализовал механизмы собственной двухфакторной аутентификации (2FA) на основе алгоритма TOTP (Time-based One-Time Password) в своем решении СКДПУ НТ. Это позволит бизнесу повысить у
|25.06.2024
|
«Лаборатория Касперского»: как мошенники используют OTP-боты для обхода двухфакторной аутентификации
рехвата кодов они используют OTP-боты — автоматизированное ПО, способное выманивать у пользователей одноразовые пароли в схемах с использованием социальной инженерии. Об этом CNews сообщили пре
|15.12.2021
|
Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box
ания Box запустила возможность для учетных записей использовать приложения аутентификации на основе TOTP, такие как Google Authenticator, Okta Verify, Authy, Duo. Box рекомендует TOTP вм
|20.07.2015
|
Генераторы одноразовых паролей eToken Pass совместимы с облачной системой Medesk
oken Pass представляет собой автономный генератор одноразовых паролей (технология One-Time Password — OTP), не требующий подключения к компьютеру и установки дополнительного программного обеспечения. Автономные генераторы одноразовых паролей используются для повышения безопасности доступа к ресурсам медицинской системы. Согласно документу, автономные генераторы eToken Pass работают с систем
