«АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ

«АйТи Бастион» обновил PAM-платформу СКДПУ НТ. В версии 2.3.2 разработчики сделали акцент на гибкость и масштабируемость. Ключевые обновления коснулись архитектуры платформы, функционала двухфакторной аутентификации и работы с видеозаписями сессий.

PAM-платформа СКДПУ НТ теперь поддерживает распределенную конфигурацию, что позволяет централизованно управлять настройками и данными на всех узлах, балансировать нагрузку и выполнять резервное копирование. Благодаря такой архитектуре в системе появился распределенный поиск: искать сессии можно по всем нодам распределенного контура, причем не только по метаданным, но и по полнотекстовому индексу.

Для централизованного хранения, ротации и просмотра видеозаписей сессий, полученных с одного или нескольких шлюзов, создан «Архив аудита». Среди преимуществ использования решения – увеличение скорости расследования инцидентов, экономия ресурсов на хранение видеозаписей сессий и снижение нагрузки на шлюзы.

Для всех подсистем СКДПУ НТ теперь доступна поддержка встроенных механизмов двухфакторной аутентификации с помощью генерации одноразовых паролей (TOTP). Одноразовые коды можно получать, например, через приложения. Аутентификация и авторизация теперь возможны не только через встроенную базу учетных записей и LDAP, но и с использованием RADIUS-серверов.

«С каждым обновлением мы стремимся не просто добавлять новый функционал, а делать платформу удобнее для пользователей и бизнеса. Нам важно, чтобы компании могли быстро масштабировать наши решения под свои задачи, а специалисты оперативно получать нужные данные и работать в привычной среде», – сказал руководитель отдела развития продуктов «АйТи Бастион» Алексей Ширикалов.