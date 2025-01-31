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«МТС ID» за год предотвратил более 18 млн мошеннических действий с аккаунтами

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает, что сервис аутентификации «МТС ID» в 2024 г. заблокировал более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты на российских платформах и в сервисах или получить доступ к личным аккаунтам пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Каждая попытка смены аккаунта оперативно блокируется благодаря превентивному мониторингу на базе искусственного интеллекта и машинного обучения. Система работает 24/7 и каждую секунду анализирует 120 млн зарегистрированных учетных записей по нескольким тысяч факторов для предотвращения фродового трафика.

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Цифровизация

За отчетный период общее число авторизаций через «МТС ID» в сервисы экосистемы достигло 2,2 млод, что на 30% выше показателя 2023 г. К концу 2024 г. частота бесшовных авторизаций увеличилась вдвое, при этом пик активности пришелся на август, сентябрь и октябрь. Январь, напротив, оказался наименее загруженным месяцем по числу аутентификаций.

«МТС ID использует технологию SSO (single sign-on) – для входа система направляет одноразовый код через SMS, что нивелирует возможность перебора персональных паролей. Одноразовый код позволяет пользователям сервиса обойтись без запоминания пароля. Предусмотренная в сервисе бесшовная авторизация обеспечивает вход без ввода номера телефона и данных учетной записи через мобильный интернет или при наличии авторизации через «МТС ID» в любой открытой вкладке. Уже более 92% входов через «МТС ID» происходят без кода и бесшовно, что подтверждает, как удобство сервиса, так и высокий уровень его защищенности», — сказала директор департамента развития модулей и цифровой бесшовности Анна Струганик.

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