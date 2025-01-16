Струганик Анна
|16.01.2025
|МТС ID поможет клиентам Fix Price авторизоваться без ввода пароля 1
|27.11.2024
|«МТС ID» ускорила распознавание документов с помощью сверхлегких нейросетей 1
|14.11.2024
|«МТС ID» помогает клиентам DNS авторизоваться за две секунды 1
Струганик Анна и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 3
|Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 364 1
|Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 1
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 480 1
|МТС ID 37 3
|Google Android WebView 46 1
|МТС - Мой МТС 89 1
|Арлазаров Владимир 227 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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