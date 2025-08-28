В RooX UIDM появилась аутентификация по сертификату через mTLS

В платформе управления доступом RooX UIDM реализована поддержка аутентификации с использованием клиентских сертификатов в рамках протокола Mutual TLS (mTLS). Это позволило расширить возможности безопасного входа в веб-приложения, обеспечивая более универсальный и стандартизированный подход к проверке подлинности.

Mutual TLS представляет собой расширение стандартного TLS-шифрования, при котором не только сервер подтверждает свою подлинность клиенту, но и клиент должен предъявить сертификат для аутентификации серверу. В отличие от альтернативных методов входа по сертификату, mTLS не требует установки дополнительных плагинов или специальной обработки данных на стороне клиентского приложения.

Благодаря поддержке mTLS в RooX UIDM расширяется спектр применяемых в корпоративной среде методов аутентификации. В зависимости от настроек, вход по mTLS может быть одним из доступных беспарольных способов входа по выбору пользователя или использоваться как способ бесшовного входа.

«Поддержка mTLS — это ещё один шаг в развитии гибких и безопасных механизмов аутентификации в веб-приложения. Мы развиваем платформу RooX UIDM, чтобы наши клиенты получали больше вариантов для построения надежных сценариев доступа к приложениям и компонентам ИТ-среды в соответствии с их корпоративными стандартами и отраслевыми требованиями», — отметил Егор Леднев, директор по сервисам RooX.

Ранее к существующим в RooX UIDM возможностям аутентификации в веб- и мобильные приложения (логин-пароль, биометрия, OTP и TOTP, КЭП, аутентификация по протоколу Kerberos и др.) были добавлены аутентификация по протоколу RADIUS, а также адаптивная многофакторная аутентификация в ОС Windows и Linux.