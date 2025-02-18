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Подтверждена совместимость Infrascope от NGR Softlab с продуктами линейки «Рутокен» компании «Актив»

Компании NRG Softlab и «Актив» подтвердили совместимость PAM-системы Infrascope с аппаратными аутентификаторами линейки «Рутокен». Интеграция позволила заказчикам обеспечить «строгую» и «усиленную» аутентификацию привилегированных пользователей в информационные системы с помощью аутентификаторов «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA». Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Тестирование проводилось на обновленной версии продукта Infrascope с поддержкой современных технологий и стандартов аутентификации, таких как: технология WebAuthn и ключи безопасности стандарта FIDO2; одноразовые пароли по алгоритму TOTP (Time-Based One-Time Password).

В результате достигнутой совместимости аутентификаторы «Рутокен» могут использоваться в системе контроля над действиями привилегированных пользователей Infrascope, что значительно повышает уровень защиты при доступе к ИТ-инфраструктуре. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая устройствами «Рутокен», позволяет защитить доступ к критичным сервисам администраторов и подрядчиков, атаки на которые могут нанести максимальный ущерб.

«Infrascope, являясь точкой входа в критически важные системы, по умолчанию обладает встроенными механизмами двухфакторной аутентификации. Интеграция с нашими устройствами «Рутокен OTP» и «Рутокен MFA» позволяет расширить выбор методов аутентификации и повысить уровень защиты доступа», — сказал руководитель проектов по информационной безопасности компании «Актив» Андрей Шпаков.

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«Интероперабельность, заложенная в наших продуктах, позволяет нам легко интегрироваться с различными системами и адаптироваться к технологическому ландшафту наших клиентов, позволяя им без ограничений реализовывать стратегию безопасности. Мы планируем развивать сотрудничество с компанией «Актив» для воплощения всего потенциала совместимых решений», — отметил Игорь Ляпунов, директор по технологиям и исследованиям NGR Softlab.

Протестированный функционал совместимости будет доступен в следующем обновлении Infrascope, которое войдет в сертифицированную версию продукта.

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