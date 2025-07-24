Разделы

Безопасность
|

Пользователи ID от «Контур.Эгиды» смогут эффективнее защищать свои учетные записи в облачной и серверной версиях ​

«Контур» представил обновление сервиса для двухфакторной аутентификации ID от «Контур.Эгиды». Новая версия включает несколько функциональных дополнений: 2FA для «1C», защиту от перебора паролей, доступ к серверной версии с помощью OTP-токена. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Первым нововведением стала двухфакторная аутентификация в «». Это поможет защитить коммерческую информацию от злоумышленников. Двухфакторная аутентификация встроена в работу 1С-аутентификации. При входе пользователю высылается push-уведомление, код из почты или звонок, помимо этого пользователь может войти в систему по TOTP-коду из «Контур.Коннект».

Второе нововведение — защита от перебора паролей в протоколе RADIUS. Если злоумышленники воспользуются этим методом, то учетная запись пользователя будет заблокирована только на уровне протокола, при этом сотрудник сможет пользоваться каталогами Active Directory и другими сервисами.

Станислав Дарчинов, НКК: Мы имеем все необходимые ресурсы для реализации сложных комплексных проектов
Бизнес

Третье нововведение — возможность войти в серверную версию с помощью аппаратного токена. Это защищенное устройство, которое выглядит как флешка и генерирует уникальные коды. Чтобы получить доступ к сервису, нужно вставить токен в компьютер и ввести пин-код. Это надежнее классического варианта аутентификации, потому что получить доступ к физическому носителю сложнее.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Угрозы, которые связаны с компрометацией учетных данных, остаются одними из самых массовых и опасных. Поэтому мы усиливаем защиту на критичных точках входа. С аппаратными токенами и блокировкой на уровне протокола мы усложняем путь атаки до такой степени, что она становится экономически нецелесообразной».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ФТИ и IVA Technologies объявили о стратегическом партнерстве

Хакеры распространяют шпионское ПО под видом средства подключения к Starlink

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Англия идет войной на крипту. Конфискована целая сеть нелегальных криптоматов

Заглянуть внутрь трафика: как Kaspersky NGFW видит больше, чем обычный файрвол

Совершена грандиозная атака на сеть торговли алкоголем «Винлаб». Чинить будут несколько дней, ожидаются миллиардные убытки

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Pro 12,2": важный элемент экосистемы инструментов для продуктивной работы и творчества

10 самых необычных и полезных подставок для гаджетов: выбор ZOOM

Прохлада без монтажа: 7 мобильных кондиционеров с Wi-Fi

Показать еще

Наука

Трансформация пузырьков воздуха в ледниках — новый способ хранить данные

Несколько месяцев Земля будет вращаться намного быстрее — настолько быстро, что дни станут короче

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?
Показать еще