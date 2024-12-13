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Добровольский Михаил



13.12.2024 «СКБ Контур» и правительство Курганской области договорились цифровизировать госуправление в регионе 2
03.12.2024 «Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ» 1
08.10.2024 Российский рынок ЭДО: тренды развития в 2024 году 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и «Русский Свет» договорились о сотрудничестве в направлении КЭДО ​ 1
09.07.2024 «СКБ Контур» и «Атомстройкомплекс» будут развивать общие проекты в области цифровых технологий 1
08.07.2024 «Фудтрейд» и «СКБ Контур» будут развивать технологии для автоматизации предпринимательства ​ 1
06.06.2024 «СКБ Контур» и вендор НОТА запускают совместные инициативы для цифрового импортозамещения 1
28.05.2024 «СКБ Контур» и Россотрудничество запланировали общие проекты по цифровой трансформации бизнеса 1
24.05.2024 «СКБ Контур» и Министерство цифрового развития Карачаево-Черкесской Республики будут развивать совместные проекты по цифровизации региона 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества 1
06.12.2023 «Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса 1
17.11.2023 «СКБ Контур» поможет поднять уровень цифровой зрелости Кабардино-Балкарии 1
17.11.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с правительством Дагестана 1
11.08.2023 «СКБ Контур» подписал соглашение с Правительством Калужской области 1
11.08.2023 «СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с правительством Воронежской области 1
02.06.2023 «СКБ Контур» договорился о сотрудничестве с ГК «Астра» 1
31.05.2023 «СКБ Контур» и «Ред софт» будут совместно внедрять импортонезависимые ИТ-решения 1
31.05.2023 СКБ «Контур» и «Киберпротект» договорились о сотрудничестве в сфере защиты данных 1
15.12.2022 «СКБ Контур» будет развивать информационные технологии в Башкирии 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
25.03.2019 «Первый ОФД» и «Контур.ОФД» займутся совместной аналитикой больших данных 1
12.05.2015 Минкомсвязи поправило собственный законопроект об электронной подписи 1

Публикаций - 22, упоминаний - 23

Добровольский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 22
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 39 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 115 2
Такском - Taxcom 240 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 98 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Дримкас - Dreamkas 19 1
Электронный экспресс 13 1
ИнитПро 7 1
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 256 1
8213 1
Тензор 98 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Ростелеком 9701 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 12 1
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Фудтрейд - Гипербола - Торговая сеть 1 1
Атомстройкомплекс 3 1
Русский свет - Электросистем - РС Тех 21 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
X5 Group - Перекрёсток 544 1
Абрау-Дюрсо 18 1
X5 Group - Чижик 38 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Татспиртпром - Алкоторг 13 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 37 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 55 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 39 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 16
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 15
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Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 9
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
СКБ Контур - Контур.Доступ 17 2
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 274 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 15 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Астрал ГК - Калуга Астрал.ОФД 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Linux OS 9937 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
СКБ Контур - Контур.PAM 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
СКБ Контур - Контур.ID 8 1
Баров Алексей 30 1
Ларькин Максим 26 1
Сергеенко Егор 11 1
Потапов Алексей 9 1
Меликджанян Артем 6 1
Муратов Рустам 3 1
Рустамов Рустам 412 1
Бочерова Елена 31 1
Разумовский Дмитрий 121 1
Сивцев Илья 140 1
Сродных Михаил 63 1
Верховцев Артем 13 1
Спирин Антон 61 1
Пичугин Иван 31 1
Крынина Евгения 16 1
Родинов Денис 1 1
Глухов Олег 3 1
Медовый Валерий 2 1
Рогулькин Дмитрий 1 1
Бозиев Аскер 1 1
Абдулмуслимов Абдулмуслим 2 1
Шумков Вадим 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 15
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЦФО - Калужская область 979 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 285 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Черкесск 80 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Казахстан - Республика 5526 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Индия - Bharat 5446 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - УФО - Курганская область 499 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 2
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Аренда 2416 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 613 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 276 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5349 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
CNews Мишень ОФД 5 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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