Добровольский Михаил
Добровольский Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Баров Алексей 30 1
|Ларькин Максим 26 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Потапов Алексей 9 1
|Меликджанян Артем 6 1
|Муратов Рустам 3 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Бочерова Елена 31 1
|Разумовский Дмитрий 121 1
|Сивцев Илья 140 1
|Сродных Михаил 63 1
|Верховцев Артем 13 1
|Спирин Антон 61 1
|Пичугин Иван 31 1
|Крынина Евгения 16 1
|Родинов Денис 1 1
|Глухов Олег 3 1
|Медовый Валерий 2 1
|Рогулькин Дмитрий 1 1
|Бозиев Аскер 1 1
|Абдулмуслимов Абдулмуслим 2 1
|Шумков Вадим 4 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 3
|СКБ Контур АКСИТ - Акселератор ИТ-компетенций - научно-образовательный центр 26 1
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