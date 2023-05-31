«СКБ Контур» и «Ред софт» будут совместно внедрять импортонезависимые ИТ-решения

«СКБ Контур» и «Ред софт» договорились о технологическом партнерстве. Подписание двустороннего соглашения состоялось на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), которая проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня 2023 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компании будут работать над развитием российского программного обеспечения и наращивания экосистем ИТ-продуктов за счет интеграционных возможностей. Ранее специалисты подтвердили совместимость программного обеспечения «Контур.Бухгалтерия бюджет» с операционной системой «Ред ОС». В рамках соглашения планируется тестирование и интеграция и других программных продуктов «Контура» — сервисов электронного документооборота (ЭДО), бухгалтерии, электронной подписи и онлайн-касс.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Технологическое партнерство «Контура» и «Ред софт» обеспечит новые преимущества нашим продуктам, которые будут усиливать друг друга. Сервисы «Контура» органично дополнят инфраструктуру «Ред софт», благодаря чему пользователь получит импортонезависимый программный комплекс. Также мы приветствуем совместные проекты в партнерстве с «Ред софт». Убежден, что это позволит расширить круг наших клиентов и принесет пользу ИТ-отрасли».

Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт»: «Наше партнерство также предполагает оказание взаимной помощи и проведение консультаций по научно-техническим и другим вопросам – мы будем взаимодействовать в рабочих группах и принимать совместное участие в отраслевых мероприятиях. Такая работа необходима для развития программного обеспечения в стране и наращивания количества пользователей российского ПО».

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«СКБ Контур» — группа компаний, которая разрабатывает решения для бизнеса, инвестирует в образование, инфраструктуру и ИТ-сообщество. В портфеле компании более 70 продуктов. Среди них — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее .В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г.