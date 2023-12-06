«Ростелеком» и «СКБ Контур» договорились о развитии совместных цифровых проектов для бизнеса

Компании «Ростелеком» и «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи на официальном документе поставили вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Иван Пичугин и заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Соглашение предполагает взаимодействие в области внедрения и эффективного использования совместных решений для бизнеса. Еще одно направление сотрудничества – работа по вопросам реализации программ и проектов в области цифровых технологий.

Кроме этого, стороны договорились об обмене опытом и знаниями, в том числе путем организации семинаров, форумов, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Иван Пичугин, вице-президент, директор екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком»: «Умные решения помогают государству, компаниям и гражданам нашей страны экономить бюджет, ресурсы и обеспечивают комфортную и безопасную жизнь. У "Ростелекома" есть большой опыт в сфере цифровизации бизнеса, которым мы готовы делиться. Вместе с "СКБ Контур" наша компания будет реализовывать совместные проекты в области развития телекоммуникационных и ИТ-решений».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Тактика объединения усилий ради эффекта синергии была оправдана всегда, а в новых условиях особенно актуальна. Я убежден, что партнерство лидеров отрасли – "СКБ Контур" и ПАО "‎Ростелеком"‎ – по внедрению совместных решений для бизнеса повысит эффективность нашей деятельности. А взаимный обмен опытом и экспертизой окажет благотворный эффект на развитие ИТ-отрасли».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей. «Ростелеком» является игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим 48 млн абонентов.