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«Контур.Доступ» интегрируется с ОС Astra Linux ​

«Контур» и «Группа Астра» закончили тестирование на совместную работу системы для настройки устройств и управления парком компьютеров «Контур.Доступ» и операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур.Доступ» – сервис, который помогает пользователям дистанционно подключаться к другим компьютерам и работать с ними. Можно получить доступ к удаленному рабочему столу, оказать абонентам техническую помощь, администрировать компьютеры, серверы, кассы и другую технику. Программа содержит два компонента: абонентский — для компьютера, к которому будут подключаться, и операторский — для эксперта, который будет удаленно работать с компьютером абонента. В текущей версии доступны все базовые функции: управление рабочим столом, передача файлов, текстовый буфер обмена и постоянное подключение. При этом «Контур» продолжает развивать «Контур.Доступ» как UEM-сервис – комплексное решение для настройки и управления конечными устройствами, которое включает в себя техническую инвентаризацию, установку и обновление ПО, отслеживание изменения конфигурации устройств.

Astra Linux — это российская операционная система, разработанная специально для использования в государственных и коммерческих организациях. Она основана на открытом исходном коде Linux и предлагает набор функций и инструментов, соответствующих потребностям безопасности и защиты информации.

Михаил Добровольский, заместитель гендиректора «СКБ Контур», руководитель департамента корпоративного управления: «Импортозамещение — ключевой тренд, и бизнесу важно, чтобы критичные сервисы работали в отечественной инфраструктуре, в данном случае на Linux-системах. Мы учли этот запрос: теперь «Контур.Доступ» успешно протестирован на совместимость с Astra Linux. Это упрощает переход на российские ОС и подтверждает надежность сервиса в соответствии с высокими стандартами безопасности. При этом мы не ограничиваем пользователей в выборе платформы — «Контур.Доступ» остается универсальным решением, мы продолжаем развивать продукт на Windows и других системах, включая Android».

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Безопасность

До этого компании подписали соглашение о партнерстве. Они договорились работать в сфере автоматизации российских предприятий.

Кирилл Синьков, директор департамента по работе с технологическими партнерами «Группы Астра»: «Для нас важно, чтобы отечественные решения обеспечивали максимум возможностей для интеграции и вместе с этим были удобными для пользователей. Достижение совместимости ПО «Контур.Доступ» с Astra Linux — важный шаг на пути к созданию единой и безопасной цифровой экосистемы, которая отвечает требованиям и бизнеса, и государства».

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