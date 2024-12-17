СКБ Контур Контур.Доступ
Сервис для удаленного доступа позволяет оказывать клиентам и сотрудникам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства, также сервис можно использовать для доступа к удаленному рабочему столу.
СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:
|Немченкова Маргарита 9 9
|Добровольский Михаил 22 2
|Бублик Илья 24 1
|Сродных Михаил 63 1
|Крынина Евгения 16 1
|Мартюшев Игорь 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
|Беларусь - Белоруссия 5664 3
|Казахстан - Республика 5526 2
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Украина 7608 1
|Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
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