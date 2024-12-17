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СКБ Контур Контур.Доступ


Сервис для удаленного доступа позволяет оказывать клиентам и сотрудникам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства, также сервис можно использовать для доступа к удаленному рабочему столу


17.12.2024 Операционные системы «Альт» совместимы с сервисом «Контур.Доступ» 2
03.12.2024 «Контур» выпустил на рынок новый продукт для защиты конфиденциальных данных — «Контур.РАМ» 1
23.05.2024 «СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества 1
11.04.2024 У «Контур.Доступа» вышла версия для macOS 3
05.04.2024 «Контур.Доступ» поддержит пользователей программы AnyDesk 3
11.01.2024 «Марвел-Дистрибуция» и «Контур» будут продвигать отечественные сервисы 2
20.11.2023 У «Контур.доступа» появилась серверная версия 1
16.10.2023 В «Контур.доступе» появилась технология Wake-On-LAN 1
11.10.2023 У «Контур.доступа» появилась версия для Linux 1
29.08.2023 В «Контур.доступе» появилась командная строка для удаленного управления ПК 2
19.07.2023 В «Контур.доступе» появилась адресная книга 1
04.05.2023 «Контур.доступ» вошел в реестр российского ПО 1
27.04.2023 «Контур.доступ» вышел на рынок Белоруссии 1
17.04.2023 В «Контур.доступе» усложнены пароли для удаленного подключения к устройствам 1
29.03.2023 «Контур» представил новые возможности для удаленного управления компьютерами 1
06.02.2023 До 26,4 млрд руб. возросла выручка «СКБ Контур» по итогам 2022 года 1
06.05.2022 В России выпущена замена бежавшему из страны TeamViewer 1

Публикаций - 17, упоминаний - 24

СКБ Контур и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 16
TeamViewer 119 3
Базальт СПО - BaseALT 655 2
СКБ Контур - Atom Security - Атом Безопасность - ранее AtomPark Software - АтомПарк Софтваре 51 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
AnyDesk Software GmbH 30 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 16 1
Airbnb 90 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 13
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 13
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2067 13
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 305 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 12
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 12
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 3
Дистанционное управление - Удалённое управление 1123 3
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 965 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5254 2
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 192 2
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 370 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4214 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9181 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3208 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
Always-Connected PC - Always-Connected Devices - Концепция всегда включенного ПК - Постоянно подключенные устройства - Постоянная доступность сети-сервиса 199 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 411 1
Электронный документ - Electronic document 1454 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 585 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 292 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1939 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
СКБ Контур - Контур.Толк 62 4
СКБ Контур - Контур.ID 8 3
Linux OS 9937 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
СКБ Контур - Контур.Закупки 21 1
Microsoft Teams - MS Teams 547 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Azure 1408 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite - Google Workspace Marketplace - Google Apps Marketplace 241 1
Booking.com 114 1
СКБ Контур - Контур.Призма 20 1
СКБ Контур - Контур.Тревел 2 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Windows 15657 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace 46 1
СКБ Контур - Контур.PAM 1 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 193 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 184 1
СКБ Контур - Atom Security - Staffcop - программный комплекс контроля действий пользователей, информационных потоков и событий системы 57 1
Немченкова Маргарита 9 9
Добровольский Михаил 22 2
Бублик Илья 24 1
Сродных Михаил 63 1
Крынина Евгения 16 1
Мартюшев Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 16
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Казахстан - Республика 5526 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Украина 7608 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1248 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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