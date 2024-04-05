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«Контур.Доступ» поддержит пользователей программы AnyDesk

Российские компании могут бесплатно пользоваться сервисом удаленного доступа в течение одного месяца. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Программа для удаленной технической поддержки AnyDesk прекращает поддержку старых версий с 4 апреля 2024 г. Информация об этом появилась на англоязычном сайте AnyDesk.

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Чтобы помочь бизнесу, «Контур.Доступ» дает возможность бесплатно пользоваться сервисом в течение одного месяца. С «Контур.Доступом» компании смогут организовать дистанционную работу: подключаться к другим компьютерам, удаленно включать и перезапускать ПК через адресную книгу, массово добавлять контакты, использовать серверную версию.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.Доступ»: «Если российская компания пользуется одной из старых версий AnyDesk, ей потребуется выбрать другой сервис удаленного доступа или перейти на новую версию программы, однако официально приобрести ее напрямую у AnyDesk в России нельзя. Чтобы пользователи сохранили свои бизнес-процессы, мы готовы предоставить Контур.Доступ бесплатно. Подать заявку на его подключение можно на нашем сайте».

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