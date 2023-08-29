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В «Контур.доступе» появилась командная строка для удаленного управления ПК

В сервис «Контур.доступ» добавили ожидаемую многими клиентами функциональность — командную строку, или «Контур.доступ-консоль. С ее помощью администратор может решать свои задачи на удаленном компьютере, не мешая при этом работе абонента. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

При стандартном удаленном подключении администратор перехватывает управление курсором и видит то же самое, что транслируется на мониторе у абонента. При этом абонент не может выполнять свою работу на ПК, пока системный администратор что-либо настраивает или устанавливает.

Подключение через «Контур.доступ-консоль» позволяет решить эту проблему, так как оператор не взаимодействует с абонентом привычным способом через курсор, а просто отправляет необходимые команды на абонентский ПК. Когда команда выполнена, оператор получает информацию о результате — что действие успешно завершено, или произошла ошибка.

Таким образом, благодаря командной строке оператор не забирает управление компьютером у абонента, выполняя все необходимые действия через «Контур.доступ-консоль».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

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