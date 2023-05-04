«Контур.доступ» вошел в реестр российского ПО

Сервис для удаленного доступа «Контур.доступ» позволяет оказывать клиентам и сотрудникам техподдержку, администрировать персональные компьютеры, серверы, кассы и другие устройства, также сервис можно использовать для доступа к удаленному рабочему столу.

Министерство цифрового развития России включило «Контур.доступ» в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Теперь российские компании смогут организовать дистанционное управление компьютерами, используя сервис, который официально соответствует требованиям, установленным к программному обеспечению России.

Для крупного бизнеса вхождение «Доступа» в реестр — дополнительная гарантия, что сервис надежен, произведен в России и нет риска, что его разработчик уйдет с рынка. Государственные организации, в свою очередь, должны использовать продукты из реестра российского ПО в рамках требования по импортозамещению.

Реестр был создан в 2016 г. В него попадают программы для компьютеров и баз данных российских производителей. Государственные организации могут использовать в работе только программы из реестра. Единственное исключение — если в реестре нет аналогов нужного ПО.

Маргарита Немченкова, руководитель проекта «Контур.доступ»: «Еще в 2010 г. «Контур» начал создавать собственный сервис для техподдержки. Постепенно программа стала основным каналом для дистанционной помощи нашим клиентам. А это более 2 млн юридических лиц, каждый месяц мы обрабатываем около полумиллиона обращений. В 2022 г. мы начали продажи «Доступа» на российском рынке, недавно вышли на аудиторию Белоруссии и планируем продвижение в Казахстане».

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«Контур.доступ» — сервис для подключения к другим компьютерам и устройствам через интернет. Сервисом легко начать пользоваться, он не требует специальных настроек, все данные шифруются с использованием протоколов TLS, что гарантирует их безопасность.

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.