«СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества

«СКБ Контур» и «Базальт СПО» договорились об интеграции решений в рамках сотрудничества. Софт компаний позволяет отечественному бизнесу отказаться от использования зарубежных решений.

Цель сотрудничества — развивать совместимость решений «СКБ Контур» и «Базальт СПО», чтобы помочь российским компаниям заменить иностранные решения и при этом сохранить отлаженные процессы. В портфеле «Контура» более 70 продуктов: от программ для управления предприятием до сервиса видеосвязи. «Базальт СПО» разрабатывает операционные системы семейства «Альт».

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур», сказал: «И «Контур», и «Базальт СПО» работают в IT-сфере, у компаний большой опыт внедрения инновационных сервисов для цифровизации бизнеса. Уверен, заключение соглашения о сотрудничестве положит начало совместным проектам в сфере модернизации бизнес-процессов и придаст импульс генерации новых решений».

В рамках соглашения разработчики проверят совместимость ОС «Альт» с решением для удаленного доступа «Контур.Доступ» и сервисом «Контур.Толк», который включает в себя решение для онлайн-встреч, корпоративный мессенджер, вебинары и платформу для создания онлайн-курсов.

Сертификаты соответствия ранее уже получили другие продукты «Контура», в их числе «Экстерн», «Диадок», «Бухгалтерия». Чтобы пользователи решений могли использовать все возможности ПО на операционных системах семейства «Альт», в компании создали специальный плагин.

Евгения Крынина, и.о. коммерческого директора «Базальт СПО», сказала: «Мы стремимся к тому, чтобы отечественные компании могли работать на надежном и безопасном программном обеспечении, которое не уступает зарубежным аналогам. Совместимость решений «Базальт СПО» и «СКБ Контур» позволит бизнесу сохранить привычные процессы без потери эффективности и качества».